Giá vàng chững dưới 4.000 USD/ounce, đồng USD tăng cao nhất 3 tháng

Ngày 4/11, giá vàng thế giới giao dịch dưới mốc 4.000 USD/ounce. Cụ thể, vàng giao ngay giảm 0,8% xuống còn 3.970,39 USD/ounce. Giá vàng tương lai Mỹ giao tháng 12 giảm gần 1% xuống còn 3.979,30 USD/ounce.

Trong khi đó, đồng USD dao động gần mức cao nhất trong 3 tháng. Chỉ số USD Index, thước đo đồng tiền Mỹ với 6 đơn vị tiền tệ khác, đã vượt mức 100 sau 3 tháng.

Chuyên gia phân tích thị trường Tim Waterer của KCM cho biết: “Đồng USD mạnh hơn đang là một trở ngại đối với vàng. Các nhà giao dịch đang tính toán lại khả năng có một đợt cắt giảm lãi suất nữa vào cuối năm”.

Tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã cắt giảm lãi suất lần thứ hai trong năm nay. Nhưng Chủ tịch Jerome Powell cho biết việc cắt giảm thêm một lần nữa trong năm nay "không phải là điều chắc chắn".

Theo Công cụ FedWatch của CME, các nhà đầu tư hiện dự đoán 65% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 12, giảm so với mức hơn 90% trước phát biểu của ông Powell. Dự đoán này trở thành động lực thúc đẩy đồng USD tăng giá.

Đầu tuần này, các quan chức Fed tiếp tục đưa ra những quan điểm trái chiều về nền kinh tế. Trong khi đó, các nhà hoạch định chính sách đang thiếu hụt các dữ liệu quan trọng vì chính phủ liên bang tiếp tục đóng cửa.

Vàng thường tăng giá mạnh trong môi trường lãi suất thấp và thời điểm kinh tế bất ổn. Trong khi đó, đồng USD có sự tương quan thuận chiều với lãi suất của Fed.

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi dữ liệu việc làm của ADP và chỉ số PMI của ISM trong tuần này để tìm kiếm manh mối về việc cắt giảm lãi suất.

"Nếu chúng ta thấy thêm một báo cáo ADP ảm đạm khác, điều đó có thể tạo cơ sở cho vàng tăng giá trở lại", chuyên gia phân tích Waterer nói thêm.

Vàng thỏi đã tăng 53% từ đầu năm đến nay. Hiện giá đã giảm 8% so với mức cao kỷ lục ngày 20/10.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã đồng ý giảm thuế quan đối với Trung Quốc để đổi lấy nhượng bộ từ Bắc Kinh.

