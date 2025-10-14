'Cá voi' tiền số bán khống Bitcoin, ung dung ẵm 160 triệu USD ngay trước cú sập lớn nhất lịch sử, đặt lệnh sớm hơn phát biểu của ông Trump chỉ 1 phút

Tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc cuối tuần trước đã kích hoạt làn sóng bán tháo tiền điện tử, xóa sổ hơn 19 tỷ USD giá trị các vị thế có sử dụng đòn bẩy. Các nhà phân tích tiền số cho biết đây là đợt xóa sổ lớn nhất trong vòng 24 giờ trong lịch sử thị trường.

Tuy nhiên, giữa lúc thị trường hỗn loạn, hai tài khoản đã đặt lệnh bán khống ngay trước khi thông tin được công bố, thu về khoản lợi nhuận lên tới 160 triệu USD.

Giá Bitcoin lao dốc 12%, kéo theo hàng loạt lệnh thanh lý, khiến đà giảm thêm trầm trọng. Nhiều đồng tiền số kém phổ biến đã mất giá tới 80%. Nền tảng dữ liệu CoinGlass cho biết quy mô thực tế của làn sóng bán tháo này có thể còn lớn hơn, do nhiều sàn giao dịch không công bố dữ liệu cụ thể.

Dù thị trường tiền số từng chứng kiến nhiều đợt sụt giảm mạnh, các nhà phân tích nhận định cú sập lần này cho thấy mức độ đòn bẩy cực cao đã thúc đẩy đà tăng kéo dài suốt nhiều tháng qua, kể từ sau khi một chính quyền được xem là thân thiện với ngành công nghiệp tiền số lên nắm quyền.

Đợt lao dốc tuần trước cũng phản ánh mức độ gắn kết ngày càng chặt giữa thị trường tiền số và địa chính trị. Biến động cũng cho thấy giá tài sản này phản ứng trực tiếp trước các quyết định chính sách của một chính quyền mà một số thành viên đang nắm giữ lượng lớn tài sản số. Đồng token của dự án World Liberty Financial, do ông Trump và ba người con hậu thuẫn, đã mất hơn 30% giá trị trong ngày thứ Sáu.

Trước thời điểm bán tháo, hai tài khoản trên sàn giao dịch phi tập trung Hyperliquid đã đặt cược lớn vào khả năng Bitcoin và Ether giảm giá. Đến cuối ngày thứ Sáu, hai vị thế này đã được đóng lại với khoản lãi tổng cộng 160 triệu USD.

Thời điểm thực hiện các giao dịch, trong đó lệnh cuối được đặt chỉ một phút trước khi ông Trump công bố mức thuế, đã làm dấy lên nghi ngờ trên mạng xã hội về khả năng có giao dịch dựa trên thông tin nội gián.

Tuy nhiên, các lệnh này được mở ngay sau khi Bắc Kinh công bố lệnh hạn chế xuất khẩu khoáng sản đất hiếm, động thái được cho là đã dẫn đến phản ứng thuế quan của ông Trump.

Danh tính của nhà giao dịch hoặc nhóm giao dịch vẫn chưa được xác định. Sàn Hyperliquid hiện chưa đưa ra bình luận.

Theo WSJ