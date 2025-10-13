Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhật Bản tạo ra phép thuật khoa học khiến thế giới bất ngờ, nâng vật thể lơ lửng gần như không ma sát, bước ngoặt cho tương lai

13-10-2025 - 19:00 PM | Tài chính quốc tế

Nhật Bản tạo ra phép thuật khoa học khiến thế giới bất ngờ, nâng vật thể lơ lửng gần như không ma sát, bước ngoặt cho tương lai

Thành tựu này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước tiến trong lĩnh vực cảm biến chính xác và mở ra những hướng nghiên cứu mới trong vật lý lượng tử.

Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Okinawa (OIST) của Nhật Bản vừa công bố đạt được một bước đột phá quan trọng trong công nghệ nâng từ tính. Họ có thể loại bỏ hoàn toàn hiện tượng suy giảm dao động do dòng điện xoáy trong các hệ thống nâng vật thể cỡ lớn.

Thành tựu này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước tiến trong lĩnh vực cảm biến chính xác và mở ra những hướng nghiên cứu mới trong vật lý lượng tử.

Hiện tượng “nâng vật thể lơ lửng” từ lâu đã thu hút cả giới ảo thuật lẫn giới khoa học. Trong khi ảo thuật gia tạo ra ảo giác về vật thể bay, thì các nhà vật lý tìm kiếm phương pháp nâng thật để đạt được lợi ích thực tiễn. Đó là loại bỏ ma sát và các nhiễu loạn vật lý khác, giúp nghiên cứu sâu hơn về trọng lực, áp suất khí và momen động lượng.

Nhóm OIST đã tạo ra một rôto nâng từ có thể quay tự do mà không mất năng lượng do dòng điện xoáy, chỉ bằng một đĩa than chì đường kính 1 cm và một vài nam châm đất hiếm.

“Chúng tôi đã chứng minh bằng cả thực nghiệm và phân tích lý thuyết rằng, với một đĩa than chì và vài nam châm đất hiếm, có thể tạo ra một rôto nâng từ kiểu nghịch từ (diamagnetic) hoàn toàn không chịu tác động của dòng điện xoáy nhờ tính đối xứng trục”, nghiên cứu sinh Daehee Kim, tác giả chính của công trình, cho biết.

Thành tựu này không chỉ mang ý nghĩa học thuật, mà còn có tiềm năng ứng dụng lớn trong việc phát triển cảm biến chính xác cao và con quay hồi chuyển.

Một phiên bản trước của thiết kế đã được thử nghiệm trong không gian để nghiên cứu vật chất tối và sóng hấp dẫn. Với độ ổn định cao và khả năng vận hành trong môi trường chân không, thiết bị mới hứa hẹn tạo nền tảng cho thế hệ cảm biến lượng tử kế tiếp, đủ nhạy để phát hiện những biến động vật lý cực nhỏ cả trên Trái đất lẫn trong quỹ đạo.

Theo Interesting Engineering

Mọi ánh mắt đổ dồn vào phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell cùng loạt quan chức Fed, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và BCTC quý 3

Khánh Linh

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nước châu Âu bất ngờ “tịch thu” công ty chip Trung Quốc sau khi Bắc Kinh ban hành các biện pháp hạn chế ngành bán dẫn

Nước châu Âu bất ngờ “tịch thu” công ty chip Trung Quốc sau khi Bắc Kinh ban hành các biện pháp hạn chế ngành bán dẫn Nổi bật

Nhà đầu tư thuê máy bay chở hàng trăm tấn kim loại 'anh em họ' của vàng rời khỏi Mỹ: Chuyện gì đang xảy ra?

Nhà đầu tư thuê máy bay chở hàng trăm tấn kim loại 'anh em họ' của vàng rời khỏi Mỹ: Chuyện gì đang xảy ra? Nổi bật

Một nước Châu Phi vừa "mạnh tay" chi hơn 50 triệu USD mua một thứ cực quan trọng từ Việt Nam

Một nước Châu Phi vừa "mạnh tay" chi hơn 50 triệu USD mua một thứ cực quan trọng từ Việt Nam

18:20 , 13/10/2025
Điều tra vụ cả nhà 4 người của nữ doanh nhân gốc Việt tử vong tại San Francisco

Điều tra vụ cả nhà 4 người của nữ doanh nhân gốc Việt tử vong tại San Francisco

17:50 , 13/10/2025
Đức tuyên bố giải được bí ẩn 100 năm về quái vật vũ trụ M87*

Đức tuyên bố giải được bí ẩn 100 năm về quái vật vũ trụ M87*

17:10 , 13/10/2025
10 triệu con cá 'bốc hơi' ngay trước mắt các nhà khoa học trong vài giờ: "Điều đó đủ khiến bạn rùng mình"

10 triệu con cá 'bốc hơi' ngay trước mắt các nhà khoa học trong vài giờ: "Điều đó đủ khiến bạn rùng mình"

16:40 , 13/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên