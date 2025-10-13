Nhật Bản tạo ra phép thuật khoa học khiến thế giới bất ngờ, nâng vật thể lơ lửng gần như không ma sát, bước ngoặt cho tương lai

Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Okinawa (OIST) của Nhật Bản vừa công bố đạt được một bước đột phá quan trọng trong công nghệ nâng từ tính. Họ có thể loại bỏ hoàn toàn hiện tượng suy giảm dao động do dòng điện xoáy trong các hệ thống nâng vật thể cỡ lớn.

Thành tựu này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước tiến trong lĩnh vực cảm biến chính xác và mở ra những hướng nghiên cứu mới trong vật lý lượng tử.

Hiện tượng “nâng vật thể lơ lửng” từ lâu đã thu hút cả giới ảo thuật lẫn giới khoa học. Trong khi ảo thuật gia tạo ra ảo giác về vật thể bay, thì các nhà vật lý tìm kiếm phương pháp nâng thật để đạt được lợi ích thực tiễn. Đó là loại bỏ ma sát và các nhiễu loạn vật lý khác, giúp nghiên cứu sâu hơn về trọng lực, áp suất khí và momen động lượng.

Nhóm OIST đã tạo ra một rôto nâng từ có thể quay tự do mà không mất năng lượng do dòng điện xoáy, chỉ bằng một đĩa than chì đường kính 1 cm và một vài nam châm đất hiếm.

“Chúng tôi đã chứng minh bằng cả thực nghiệm và phân tích lý thuyết rằng, với một đĩa than chì và vài nam châm đất hiếm, có thể tạo ra một rôto nâng từ kiểu nghịch từ (diamagnetic) hoàn toàn không chịu tác động của dòng điện xoáy nhờ tính đối xứng trục”, nghiên cứu sinh Daehee Kim, tác giả chính của công trình, cho biết.

Thành tựu này không chỉ mang ý nghĩa học thuật, mà còn có tiềm năng ứng dụng lớn trong việc phát triển cảm biến chính xác cao và con quay hồi chuyển.

Một phiên bản trước của thiết kế đã được thử nghiệm trong không gian để nghiên cứu vật chất tối và sóng hấp dẫn. Với độ ổn định cao và khả năng vận hành trong môi trường chân không, thiết bị mới hứa hẹn tạo nền tảng cho thế hệ cảm biến lượng tử kế tiếp, đủ nhạy để phát hiện những biến động vật lý cực nhỏ cả trên Trái đất lẫn trong quỹ đạo.

