Warren Buffett lãi đậm khi 5 cổ phiếu tăng vọt từ 227% đến 551%, tổng danh mục tăng 392% lên 31 tỷ USD: ‘Chúng tôi có thể nắm giữ 50 năm hoặc mãi mãi’

13-10-2025 - 00:09 AM | Tài chính quốc tế

Khoản đầu tư cổ phiếu của Warren Buffett tại Nhật Bản đã vượt 30 tỷ USD.

Warren Buffett lãi đậm khi 5 cổ phiếu tăng vọt từ 227% đến 551%, tổng danh mục tăng 392% lên 31 tỷ USD: ‘Chúng tôi có thể nắm giữ 50 năm hoặc mãi mãi’- Ảnh 1.

Tổng giá trị danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway tại 5 tập đoàn thương mại lớn Nhật Bản đã vượt mốc 30 tỷ USD trong những tuần gần đây. Và Warren Buffett dường như vẫn tiếp tục mua thêm.

Trước đó, Berkshire đã âm thầm tích lũy cổ phiếu Nhật Bản trong suốt 12 tháng trước khi Buffett công bố khoản đầu tư này vào ngày 30/8/2020, đúng sinh nhật lần thứ 90 của ông.

Warren Buffett lãi đậm khi 5 cổ phiếu tăng vọt từ 227% đến 551%, tổng danh mục tăng 392% lên 31 tỷ USD: ‘Chúng tôi có thể nắm giữ 50 năm hoặc mãi mãi’- Ảnh 2.

Giá trị thị trường (tính bằng tỷ USD) của danh mục cổ phiếu Nhật Bản mà Berkshire Hathaway nắm giữ, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2025.

Tỷ lệ nắm giữ khi đó khoảng 5% tại mỗi công ty với tổng giá trị khoảng 6,3 tỷ USD. Hiện con số này đã tăng 392% lên 31 tỷ USD nhờ việc Berkshire tiếp tục đầu tư thêm trong những năm qua và giá các cổ phiếu này tăng vọt từ 227% đến 551%.

Warren Buffett lãi đậm khi 5 cổ phiếu tăng vọt từ 227% đến 551%, tổng danh mục tăng 392% lên 31 tỷ USD: ‘Chúng tôi có thể nắm giữ 50 năm hoặc mãi mãi’- Ảnh 3.

Biến động giá cổ phiếu của 5 tập đoàn thương mại lớn Nhật Bản kể từ khi Bershire tiết lộ khoản đầu tư vào tháng 8/2020 đến ngày 10/10/2025.

Tổng giá trị thực tế có thể còn cao hơn vì một số giao dịch mua bổ sung có thể chưa được công bố.

Giới đầu tư biết rằng Warren Buffett đã tăng tỷ lệ sở hữu trong một khoản đầu tư vốn đã thành công vượt trội. Ông gần đây cũng thừa nhận công khai rằng tỷ lệ nắm giữ tại hai trong số năm công ty đã vượt 10%.

Một trong hai công ty đó là Mitsui. Trong thông cáo báo chí hôm thứ Năm, Mitsui cho biết công ty đã nhận được thông tin từ Berkshire rằng công ty con National Indemnity của họ đang nắm giữ 292.044.900 cổ phiếu tính đến ngày 30/9.

Tính theo giá chốt phiên thứ Sáu, số cổ phiếu này trị giá khoảng 7,1 tỷ USD, tương đương 10,1% cổ phần của Mitsui. Qua đó, National Indemnity trở thành cổ đông lớn nhất của Mitsui. Tỷ lệ này đã tăng 2,3% so với mức 9,7%, tương đương 285.401.400 cổ phiếu được báo cáo hồi tháng 3.

Thông cáo này được đưa ra hai tuần sau khi Mitsui cho biết họ đã được “thông báo” rằng Berkshire “hiện đang nắm giữ từ 10% trở lên quyền biểu quyết tại Mitsui”, nhưng khi đó chưa được cung cấp con số cụ thể.

Warren Buffett lãi đậm khi 5 cổ phiếu tăng vọt từ 227% đến 551%, tổng danh mục tăng 392% lên 31 tỷ USD: ‘Chúng tôi có thể nắm giữ 50 năm hoặc mãi mãi’- Ảnh 4.

Vào cuối tháng 8, Mitsubishi cũng cho biết Berkshire đã nâng tỷ lệ sở hữu từ 9,7% lên 10,2% vào tháng 3.

Từ tháng 3 đến nay, Berkshire chưa công bố thêm thông tin về ba khoản đầu tư khác tại Itochu, Marubeni và Sumitomo. Giới phân tích nhận định không loại trừ khả năng các khoản nắm giữ này cũng đã vượt ngưỡng 10%.

Quay trở lại năm 2020, Buffett từng cam kết với các công ty Nhật rằng Berkshire sẽ không nâng tỷ lệ sở hữu vượt 10% nếu không được phép. Tuy nhiên, trong thư gửi cổ đông thường niên công bố tháng 2 năm nay, Buffett viết: “Khi chúng tôi tiến gần đến giới hạn đó, cả năm công ty đã đồng ý nới lỏng mức trần một cách vừa phải”.

Ông cho biết thêm: “Theo thời gian, các bạn có thể sẽ thấy tỷ lệ sở hữu của Berkshire tại cả năm công ty này tăng thêm đôi chút”.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC năm 2023, Buffett nói rằng ông bị thu hút bởi các cổ phiếu Nhật từ năm 2020 vì “chúng được giao dịch ở mức giá mà ông cho là quá rẻ, đặc biệt khi so với lãi suất thời điểm đó”.

Năm nay, Buffett nói với cổ đông rằng Berkshire dự định nắm giữ các khoản đầu tư này “trong 50 năm, hoặc mãi mãi”.

Theo CNBC

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

