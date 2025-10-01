Warren Buffett thực hiện bước đi chưa từng có trong nhiều năm, được thị trường mong đợi: Giải ngân khối tiền mặt 344 tỷ USD, sắp thâu tóm một doanh nghiệp

Tập đoàn đầu tư Berkshire Hathaway của huyền thoại Warren Buffett đang đàm phán để mua lại mảng hóa chất của Occidental Petroleum với mức giá khoảng 10 tỷ USD, theo các nguồn tin thân cận. Nếu thành công, đây sẽ là thương vụ mua lại lớn nhất của Berkshire kể từ năm 2022 và là một trong những thương vụ đáng chú ý nhất trên thị trường M&A năm nay.

Occidental Petroleum, có trụ sở tại Houston, chủ yếu được biết đến với hoạt động khai thác dầu khí. Tuy nhiên, công ty còn sở hữu một mảng kinh doanh hóa chất quan trọng là OxyChem, chuyên sản xuất các hóa chất dùng để khử trùng nước, tái chế pin và sản xuất giấy. Trong 12 tháng tính đến tháng 6, OxyChem đã mang về gần 5 tỷ USD doanh thu cho Occidental.

Đây không phải là lần đầu tiên Warren Buffett thể hiện sự quan tâm tới lĩnh vực hóa chất. Trước đó vào năm 2011, Berkshire đã chi gần 10 tỷ USD (bao gồm cả nợ) để mua lại Lubrizol - công ty sản xuất hóa chất chuyên dụng. Nếu thương vụ lần này được hoàn tất, OxyChem sẽ trở thành khoản đầu tư lớn thứ 2 của Berkshire trong lĩnh vực hóa chất, củng cố thêm chiến lược “đi ngược dòng” và đầu tư dài hạn vào các ngành thiết yếu.

Điều đáng chú ý là Berkshire hiện đang là cổ đông lớn nhất của Occidental, nắm giữ gần 28% cổ phần công ty. Mối quan hệ giữa Buffett và Occidental bắt đầu từ năm 2019, khi CEO Vicki Hollub tìm kiếm sự hậu thuẫn tài chính để vượt mặt Chevron trong cuộc cạnh tranh thâu tóm Anadarko Petroleum. Chính CEO Bank of America, Brian Moynihan, đã kết nối Hollub với Buffett tại Nebraska, tạo tiền đề cho việc Berkshire rót 10 tỷ USD mua cổ phiếu ưu đãi để hỗ trợ thương vụ của Occidental trị giá 38 tỷ USD.

Kể từ đó, "vận mệnh" của Occidental thăng trầm theo giá dầu. Thương vụ Anadarko khiến công ty gánh một khoản nợ lớn và phải đối mặt với áp lực từ nhà đầu tư nổi tiếng Carl Icahn. Tuy nhiên, Buffett vẫn tiếp tục gia tăng tỷ lệ sở hữu, bất chấp giá cổ phiếu biến động.

Trong bối cảnh đó, Occidental đang tích cực bán các tài sản không cốt lõi để trả nợ. Tính đến tháng 8, công ty cho biết đã trả được 7,5 tỷ USD nợ. Việc bán OxyChem sẽ giúp Occidental tiếp tục củng cố bảng cân đối tài chính.

Về phía Berkshire, tập đoàn này đang sở hữu một “núi tiền mặt” khổng lồ, đạt mức kỷ lục 344 tỷ USD tiền mặt và trái phiếu kho bạc Mỹ vào cuối tháng 6. Việc tìm kiếm thương vụ phù hợp để giải ngân số tiền này luôn là thách thức, nhưng Buffett đã nhiều lần khẳng định ưu tiên của ông là “sở hữu các doanh nghiệp tốt” hơn là để tiền nằm yên trong tài khoản.

“Berkshire sẽ không bao giờ ưu tiên nắm giữ tiền mặt hơn là sở hữu các doanh nghiệp chất lượng, dù là toàn phần hay một phần”, Buffett viết trong thư gửi cổ đông đầu năm nay.

Nếu được hoàn tất, thương vụ OxyChem sẽ không chỉ là một bước đi chiến lược trong lĩnh vực hóa chất mà còn là dấu ấn quan trọng cuối cùng của Buffett trên cương vị CEO của Berkshire. Nhà đầu tư 95 tuổi dự kiến sẽ bàn giao quyền điều hành cho người kế nhiệm Greg Abel vào cuối năm nay, trong khi ông tiếp tục giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Tham khảo WSJ﻿