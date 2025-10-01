Nhân dân tệ sắp 'vượt mặt' đồng tiền của nền kinh tế 3,38 nghìn tỷ USD: Trung Quốc sắp có bước ngoặt lịch sử trong cuộc chơi tiền tệ toàn cầu?

Giao dịch đồng nhân dân tệ trên thị trường quốc tế đã bứt phá lên mức 817 tỷ USD mỗi ngày. Đây là kết quả của cuộc khảo sát được thực hiện 3 năm một lần của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS).

Với con số này, nhân dân tệ (CNY) hiện chiếm 8,5% tổng giá trị giao dịch ngoại hối toàn cầu, tăng đáng kể so với mức 7,0% năm 2022, tiếp tục xu hướng đi lên kéo dài suốt 1 thập kỷ qua.

Đồng tiền của Trung Quốc hiện đã thu hẹp khoảng cách rõ rệt với bảng Anh (GBP) - đồng tiền đứng thứ 4 thế giới về khối lượng giao dịch. Trong khi nhân dân tệ tăng trưởng, thị phần của bảng Anh giảm từ 12,9% xuống còn 10,2%, khiến sự cách biệt giữa hai đồng tiền chỉ còn hơn 1%.

Dù vẫn đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng các đồng tiền được giao dịch nhiều nhất thế giới, sau USD, euro, yên Nhật và bảng Anh, nhưng mức tăng trưởng của nhân dân tệ là một bước tiến quan trọng trong chiến lược quốc tế hóa đồng tiền của Bắc Kinh.

Trong nhiều năm qua, chính phủ Trung Quốc đã nỗ lực thúc đẩy vị thế toàn cầu của đồng nội tệ thông qua việc nới lỏng kiểm soát vốn, đàm phán hoán đổi tiền tệ song phương và khuyến khích các giao dịch thương mại không dùng USD. Tuy nhiên, các chỉ số đo lường mức độ quốc tế hóa của đồng nhân dân tệ lại đưa ra những tín hiệu trái chiều.

Chẳng hạn, trong hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, nơi xử lý phần lớn các giao dịch liên ngân hàng toàn cầu, tỷ lệ sử dụng nhân dân tệ trong thanh toán toàn cầu tháng 8 vừa qua chỉ đạt 2,9%, giảm mạnh so với mức 4,7% cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy việc mở rộng ảnh hưởng của đồng nhân dân tệ vẫn còn bị hạn chế trong lĩnh vực thanh toán xuyên quốc gia.

Ngoài nhân dân tệ, một số đồng tiền khác cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Đồng franc Thụy Sĩ (CHF) vượt qua đô la Úc và Canada để vươn lên vị trí thứ sáu với khối lượng giao dịch hằng ngày đạt 612 tỷ USD. Đô la Hồng Kông (HKD) cũng gây chú ý khi thị phần giao dịch tăng từ 2,6% lên 3,8%.

Trong khi đó, USD vẫn giữ vững vị thế thống trị tuyệt đối, tham gia trong 88% tổng số giao dịch toàn cầu, do phần lớn giao dịch ngoại hối được thực hiện giữa USD và các đồng tiền khác. Tuy nhiên, sự trỗi dậy của các đồng tiền châu Á như CNY và HKD phản ánh xu hướng chuyển dịch từng bước trong cán cân tài chính toàn cầu.

Tham khảo BNN﻿