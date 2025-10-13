Nhà đầu tư thuê máy bay chở hàng trăm tấn kim loại 'anh em họ' của vàng rời khỏi Mỹ: Chuyện gì đang xảy ra?

Lượng bạc từng đổ vào Mỹ hồi đầu năm do lo ngại thuế nhập khẩu có khả năng sẽ quay trở lại thị trường vật chất London, nơi tình trạng khan hiếm nguồn cung đã đẩy giá giao ngay vượt giá hợp đồng tương lai tại Mỹ.

Theo các nhà giao dịch, nhiều doanh nghiệp đã chuyển bạc đến Mỹ sau khi kim loại này được đưa vào danh sách dự thảo các khoáng sản chiến lược của Washington hồi tháng 9 – một phần trong nỗ lực đảm bảo chuỗi cung ứng trong nước cho các kim loại quan trọng.

Giá bạc giao ngay ngày 13/10 đạt trên 51,5 USD/ounce. Trong khi đó, giá hợp đồng tương lai bạc trên sàn Comex dao động quanh mức 49,5 USD. Tại Việt Nam, ﻿bạc Phú Quý đang được giao dịch với mức giá 54,3 triệu đồng/kg bán ra, 52,6 triệu đồng/kg mua vào.

Khoảng chênh lệch giữa bạc giao ngay và bạc tương lai đủ lớn để giới đầu tư có lãi khi đưa bạc quay trở lại London, theo các chuyên gia phân tích.

Do giá bạc chuẩn tại London tăng vọt lên mức cao chưa từng có so với New York mà thanh khoản gần như cạn kiệt, các nhà giao dịch bán khống bạc vật chất phải vật lộn tìm nguồn cung, buộc phải trả lãi vay cực cao để gia hạn vị thế.

“London đang thực sự thiếu bạc. Trong khi đó, tồn kho bạc trên Comex hiện ở mức 526,1 triệu ounce, chỉ kém kỷ lục 531,9 triệu ounce thiết lập ngày 3/10. Tại London, lãi suất cho vay bạc hiện hơn 11%, mức cực kỳ cao”, Adrian Ash, Giám đốc nghiên cứu tại sàn giao dịch kim loại quý BullionVault, cho hay.

Tình trạng căng thẳng tới mức một số thương nhân thuê cả khoang hàng trên các chuyến bay xuyên Đại Tây Dương để vận chuyển bạc. Đây vốn là phương án thường chỉ dùng cho vàng do chi phí cao nhằm hưởng lợi từ mức chênh lệch giá lớn tại London.

Một giám đốc công ty logistics cho biết trong tuần qua, các cuộc gọi khẩn từ khách hàng muốn chuyển bạc từ kho Comex ở New York sang London tăng đột biến. Người này ước tính khoảng 15–30 triệu ounce bạc đang được lên kế hoạch vận chuyển. Cuối tuần vừa rồi, Comex ghi nhận lượng bạc rút ra cao nhất trong hơn 4 năm.

Theo một nhà giao dịch kim loại quý, mức lãi cao hiện nay xuất phát từ thanh khoản thấp tại London sau làn sóng mua vào của các quỹ ETF bạc, cộng thêm dòng bạc dịch chuyển châu Âu sang Mỹ trước đó.

Giới đầu tư kim loại hiện chờ kết quả cuộc điều tra của Mỹ về khả năng áp thuế nhập khẩu các khoáng sản chiến lược do Tổng thống Donald Trump chỉ đạo hồi tháng 4. Tuy nhiên, việc chính phủ Mỹ tạm thời đóng cửa có thể khiến quyết định bị trì hoãn.

“Tôi cho rằng thị trường sẽ chưa đưa lượng lớn bạc quay lại London cho đến khi có thông tin rõ ràng về khả năng áp thuế”, nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong nhận định.

Tham khảo: Reuters, MarketWatch