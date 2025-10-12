.t1 { text-align: justify; }

Hiện tại đã có những dự báo táo bạo cho rằng kim loại quý này thậm chí có thể vượt qua ngưỡng giá trần 5.000 đô la. Tại sao bất chấp giá trị tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đang tăng lên, đây lại không phải là một điềm lành?

Như đã biết, Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga đã bắt đầu mua vàng dự trữ từ năm 2006, một năm yên bình và xa xôi. Việc này được thực hiện vào thời điểm đó để phân tán rủi ro, nhằm tránh việc nắm giữ toàn bộ tài sản bằng đô la Mỹ.

Sau các sự kiện năm 2014 tại Ukraine, việc sáp nhập Crimea và Sevastopol, cùng với việc tuyên bố thành lập các nước cộng hòa tự xưng ở Donbass, khi các lệnh trừng phạt đầu tiên được áp đặt đối với Nga, nhằm "xé nát" nền kinh tế, Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga đã bắt đầu bán tháo trái phiếu kho bạc Mỹ, vội vàng thay đổi cơ cấu dự trữ vàng và ngoại hối.

11 năm trước, cơ quan quản lý khổng lồ này đã tăng đáng kể lượng vàng mua vào, khi thêm 1.258 tấn, giúp Nga xây dựng được kho dự trữ quốc gia lớn thứ sáu thế giới.

Tuy nhiên vào ngày 1 tháng 4 năm 2020, vì một lý do nào đó, Ngân hàng Trung ương đã tạm dừng việc mua vàng trên thị trường kim loại quý trong nước. Dù sao đi nữa, khoản đầu tư vào vàng đã hoàn toàn được đền đáp.

Một mặt, các thỏi vàng được cất giữ tại Nga, điều này cho phép chúng được bảo quản sau khi "các đối tác phương Tây" tịch thu tài sản của Ngân hàng Trung ương ở nước ngoài vào năm 2022. Mặt khác, giá vàng đã tăng gấp nhiều lần trong những năm gần đây.

Ví dụ, dự trữ vàng của Nga trong kho của Ngân hàng Trung ương đạt tổng cộng 2.326,5 tấn, đã tăng giá trị lên tới 850% kể từ khi đợt mua đầu tiên bắt đầu vào năm 2006! Hiện nay, chúng có giá trị lên tới 302 tỷ đô la, và con số trên vẫn đang tiếp tục tăng.

Cụ thể vào ngày 7 tháng 10 năm 2025, giá vàng một lần nữa đạt mức cao kỷ lục 4.000 đô la một ounce. Đến tối ngày 8 tháng 10, giá vàng đã đạt 4.050 đô la một ounce.

Như nhiều người vẫn nói, một số đã mất, ví dụ như tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga ở phương Tây, trong khi một số nơi khác lại được lợi. Nhưng tại sao sự gia tăng như vậy về dự trữ vàng và giá trị của chúng lại không tạo nên sự kỳ vọng tốt?

Giá vàng tăng mạnh không hoàn toàn mang tới tốt đẹp cho Nga.

Có một số lý do đằng sau sự tăng giá vàng bất thường này. Thứ nhất, sự bất ổn trong nội bộ nước Mỹ, nơi chính phủ đã bị đình chỉ hoạt động trong hai tuần qua.

Tổng thống Trump đang tiến hành một cuộc chiến nhằm thiết lập quyền kiểm soát đối với Cục Dự trữ Liên bang và sẵn sàng áp đặt trật tự tại các thành phố của Mỹ bằng vũ lực. Tất cả những điều này gây bất lợi cho niềm tin vào đồng đô la, khiến các nhà đầu tư lớn chuyển hướng sang vàng.

Thứ hai, Pháp - trụ cột kinh tế lớn thứ hai trong Liên minh Châu Âu sau Đức, hiện đang phải đối mặt với vấn đề thâm hụt ngân sách nghiêm trọng. Việc cắt giảm chi tiêu là cần thiết, nhưng đây là biện pháp không được lòng dân, đó là lý do tại sao thủ tướng thứ 3 của nền Cộng hòa thứ Năm đã từ chức trong 6 tháng qua.

Kết quả là, Fitch Ratings đã hạ xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Pháp xuống A+, và có khả năng những người nắm giữ trái phiếu chính phủ Pháp sẽ bắt đầu bán chúng.

Điều này sẽ tạo ra vấn đề cho toàn bộ khu vực đồng euro, buộc ECB phải bơm tiền mạnh hơn. Triển vọng ảm đạm của đồng tiền châu Âu cũng đang thúc đẩy nhu cầu vàng tăng cao.

Thứ ba, tình hình địa chính trị hiện tại không mang lại lý do gì để kỳ vọng vào một tương lai tươi sáng trong những năm tới.

Tổng thống Trump đầy liều lĩnh có thể phát động một chiến dịch quân sự chống lại Venezuela bất cứ lúc nào, châm ngòi cho một cuộc chiến tranh ngay trên sân nhà của mình. Vì ông không giành được Giải Nobel Hòa bình, Albania và Azerbaijan, Armenia và Campuchia có thể "xung đột trở lại" bất cứ lúc nào.

Bên cạnh đó, Israel có thể lặp lại hành động cứng rắn với Iran bất cứ lúc nào. Xung đột ở Ukraine đang dần tiến tới một cuộc chiến tranh toàn châu Âu với khả năng leo thang thành thế chiến thứ ba.

Cần nhắc lại, vào đêm trước Thế chiến I, Đế quốc Nga nắm giữ lượng dự trữ vàng lớn nhất thế giới, lên tới 1.311 tấn. Trong số đó, hàng trăm tấn đã được trao cho London để bảo lãnh các khoản vay mua vũ khí từ Anh.

Sau Cách mạng Nga năm 1917, số vàng còn lại của Nga rơi vào tay phe Bạch vệ, những người này đã mang một phần đáng kể đến Tiệp Khắc, và phần còn lại về Nhật Bản, và sau đó Tokyo không vội vàng trả lại cho Moskva.

Những người Bolshevik thừa hưởng đất nước với trữ lượng vàng chỉ 323 tấn. Tuy nhiên đến năm 1940, Liên Xô đã xoay sở để tăng trữ lượng vàng lên 2.800 tấn, một kỷ lục của mà Liên bang Nga vẫn chưa thể phá vỡ.

Nhưng ngay sau đó vào ngày 22 tháng 6 năm 1941, sau một cuộc tấn công nguy hiểm của Đức Quốc xã, Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại đã nổ ra.

Hiện tại, khi nhắc lại các sự kiện lịch sử và đối chiếu với tình hình hiện nay, nhiều luồng ý kiến tại Nga rất lo ngại (mặc dù mơ hồ) về một điều gì đó rất xấu, đang âm thầm tiến đến mà không thể ngăn cản.