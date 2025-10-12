Vàng phá đỉnh lịch sử nhưng quốc gia 40 triệu dân không hối tiếc khi bán hết hơn 1.000 tấn vàng dự trữ từ 9 năm trước, tuyên bố nắm giữ tài sản khác còn có lợi hơn

Giá vàng đã phá vỡ kỷ lục, vượt mốc 4.000 USD/ounce. Song Canada vẫn là ngoại lệ trong số các quốc gia phát triển khi không nắm giữ vàng trong dự trữ của ngân hàng trung ương.

Theo các báo cáo, Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) từng sở hữu khoảng 1.023 tấn vàng, nhưng đã bán hết vào năm 2016. Với giá hiện tại, lượng vàng này trị giá hơn 132,4 tỷ USD, cao hơn mức 126,5 tỷ USD dự trữ ngoại tệ của Canada tính đến tháng 10.

Tuy nhiên, việc bán vàng, bắt đầu như một chính sách chính thức của BoC từ năm 1980 và kéo dài suốt nhiều thập kỷ, không hẳn là sai lầm.

“Thời điểm đó, đây là quyết định hoàn toàn hợp lý về tài chính”, ông Jeffrey Christian, CEO công ty nghiên cứu về kim loại quý và hàng hóa CPM Group, nhận định. “Xét trong bức tranh dài hạn, có lẽ đó vẫn là quyết định đúng”.

Chuyên gia trên cho biết, chi phí lưu trữ và vận chuyển vàng tốn kém, trong khi không tạo ra lợi tức. Christian cũng nói thêm rằng Canada không phải là quốc gia duy nhất giảm dự trữ vàng khi đây từng là “xu hướng phổ biến” trong giới ngân hàng trung ương sau khi Mỹ bãi bỏ chế độ bản vị vàng vào năm 1971, chấm dứt việc cố định giá vàng ở mức 35 USD/ounce.

Cựu Phó Thống đốc BoC Timothy Lane cũng từng nói trong bài phát biểu năm 2019 rằng trái phiếu chính phủ Mỹ và các loại ngoại tệ khác có tính thanh khoản và mang lại lãi suất cao hơn.

“Dù những tài sản này không mang lại cảm giác chắc chắn như một thỏi vàng, chúng vẫn phù hợp hơn với mục đích dự trữ của chúng tôi”, ông Lane nói.

Các ngân hàng trung ương duy trì dự trữ ngoại hối vì nhiều lý do, coi chúng như bảo hiểm tự thân trước khủng hoảng, duy trì ổn định tỷ giá, hoặc đảm bảo thanh khoản cho các giao dịch quốc tế.

Tuy nhiên, ông Lane cho biết Canada chỉ sử dụng dự trữ ngoại hối như biện pháp phòng ngừa các rủi ro cực đoan.

Năm 2019, BoC nắm giữ khoảng 85 tỷ USD dự trữ, tương đương 5% GDP, trong khi mức trung bình 10 năm của các nền kinh tế phát triển tương tự là khoảng 13% GDP. Tuy nhiên, mức dự trữ này vẫn đủ an toàn vì BoC không còn sử dụng chúng để ổn định tỷ giá đồng đô la Canada, cựu phó thống đốc BOC cho biết.

Ông Lane cho biết Canada chính thức áp dụng chính sách bán vàng từ năm 1980, thời điểm lượng vàng dự trữ đạt đỉnh 1.023 tấn vào năm 1965. Các báo cáo cho thấy vào năm 1980, Canada còn nắm giữ từ 500 – 700 tấn vàng, tương đương 64 – 89,6 tỷ USD theo giá hiện nay.

“Một số quốc gia vẫn giữ một phần dự trữ dưới dạng vàng. Canada thì không”, ông nói.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), vẫn có một số quốc gia khác có lượng vàng dự trữ thấp hoặc không có, như Bangladesh, Croatia, Iceland, Ireland và Pakistan.

Dù vậy, người phát ngôn Bộ Tài chính Canada, ông Benoit Sabourin, cho biết vàng vẫn là một “loại tài sản hợp lệ” trong danh mục dự trữ ngoại hối của quốc gia. Tuy nhiên, hiện nay có những lựa chọn hiệu quả hơn.

“Chúng tôi tin rằng việc nắm giữ các tài sản ngoại tệ có chất lượng cao, sinh lời sẽ phù hợp hơn vàng để đạt được các mục tiêu dự trữ”, ông Sabourin khẳng định trong email gửi báo chí.

Tham khảo: Yahoo Finance, MarketWatch﻿