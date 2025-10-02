Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cải tạo bếp, hai vợ chồng phát hiện kho báu đầy vàng dưới sàn nhà, giá trị ước tính 9 tỷ đồng

02-10-2025 - 20:30 PM | Tài chính quốc tế

Cải tạo bếp, hai vợ chồng phát hiện kho báu đầy vàng dưới sàn nhà, giá trị ước tính 9 tỷ đồng

Đây được coi là phát hiện hiếm có trong giới khảo cổ học và thị trường sưu tầm tiền xu Anh.

Một cặp vợ chồng tại miền Bắc nước Anh đã phát hiện hơn 260 đồng xu vàng khi cải tạo nhà, với giá trị ước tính lên tới 250.000 bảng (9 tỷ VNĐ) tại phiên đấu giá vào 3 năm trước.

Theo đơn vị đấu giá Spink & Son, đây là một trong những kho báu đồng vàng Anh thế kỷ 18 lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này.

Tháng 7/2019, trong lúc sửa sang bếp, cặp vợ chồng ở làng Ellerby, hạt North Yorkshire, đã phát hiện một chiếc cốc gốm muối tráng men chôn dưới sàn bê tông và ván gỗ. Chiếc cốc, chỉ to bằng lon nước ngọt, chứa hơn 260 đồng vàng có niên đại từ 1610 đến 1727.

Gregory Edmund, chuyên gia đấu giá của Spink & Son, cho biết đây là một phát hiện hiếm có trong giới khảo cổ học và thị trường sưu tầm tiền xu Anh.

“Đây là một khám phá bất ngờ từ một ngôi nhà rất bình thường. Hơn 260 đồng xu này là một trong những kho báu lớn nhất trong hồ sơ khảo cổ của Anh, đặc biệt đối với giai đoạn thế kỷ 18”, ông nói.

Theo Spink & Son, số tiền nhiều khả năng thuộc về vợ chồng Joseph Fernley và Sarah Maister, kết hôn năm 1694. Gia tộc Fernley-Maister là một dòng họ thương nhân giàu có từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18, kinh doanh quặng sắt, gỗ và than đá từ vùng Baltic. Một số thành viên sau này còn tham gia chính trường Anh đầu những năm 1700. Dòng họ dần mai một sau khi hai vợ chồng qua đời, nên kho báu này không được thu hồi.

