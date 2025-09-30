Trung Quốc tung thêm đòn chiến lược giữa cơn sốt vàng: Một cổ phiếu nhảy vọt 60%, trở thành đợt IPO lớn thứ 2 thế giới trong năm

Chi nhánh khai thác vàng quốc tế Zijin Gold của tập đoàn Trung Quốc Zijin đã chính thức niêm yết tại sàn Hồng Kông. Cổ phiếu Zijin Gold sau đó tăng vọt hơn 60% trong phiên giao dịch ngày 30/9.

Doanh nghiệp này huy động được gần 25 tỷ đô la Hong Kong (tương đương khoảng 3,2 tỷ USD) với mức giá chào bán 71,59 HKD/cổ phiếu. Đây trở thành thương vụ IPO lớn thứ hai thế giới trong năm nay, chỉ sau đợt phát hành của hãng pin CATL.

Màn ra mắt của Zijin Gold vốn bị trì hoãn một ngày do siêu bão Ragasa quét qua Hong Kong tuần trước. Zijin Gold xuất hiện đúng vào thời điểm giá vàng liên tiếp lập kỷ lục mới nhờ nhu cầu tìm tài sản trú ẩn an toàn, kỳ vọng Fed hạ lãi suất và những bất ổn kinh tế toàn cầu.

Giá vàng thế giới giao ngay đã lập đỉnh lịch sử mới ở mức 3.839,19 USD/ounce trong phiên cuối cùng của tháng 9.

Ông Theodore Shou - Giám đốc đầu tư của Skybound Capital - nhận định: “Đây là thời điểm vô cùng thuận lợi cho Zijin Gold. Sự hưng phấn đối với vàng hiện đã lan sang cả các công ty khai thác vàng, giúp họ đạt được mức định giá hấp dẫn”.

Việc Zijin Gold niêm yết cũng góp phần củng cố đà phục hồi của thị trường IPO Hong Kong. Tính riêng nửa đầu năm nay, các thương vụ IPO tại đây đã huy động tổng cộng khoảng 14,1 tỷ USD, tăng 695% so với cùng kỳ năm 2024.

Zijin Gold là chi nhánh khai thác vàng quốc tế của tập đoàn khai thác vàng lớn nhất Trung Quốc Zijin Mining. Chi nhánh do nhà nước sở hữu một phần, chuyên chuyên quản lý toàn bộ các mỏ vàng bên ngoài Trung Quốc. Các nhà đầu tư lớn trong thương vụ IPO gồm quỹ đầu tư quốc gia Singapore GIC, Hillhouse HHLRA và BlackRock Funds.

Tháng 4 vừa qua, Zijin Mining công bố kế hoạch tách mảng khai thác vàng quốc tế thành đơn vị riêng Zijin Gold, trong khuôn khổ tái cấu trúc nhằm tập trung hơn vào mảng vàng.

Tập đoàn này hiện có mặt tại Trung Á, Nam Mỹ, châu Đại Dương và châu Phi. Họ tham gia vào toàn bộ chuỗi giá trị khai thác vàng, từ thăm dò, phát triển mỏ, chế biến, luyện kim, tinh luyện cho đến tiêu thụ sản phẩm.

Năm 2024, Zijin Mining khai thác được 1,3 triệu ounce vàng (tương đương 40,4 tấn), xếp thứ 9 toàn cầu về trữ lượng theo ước tính của công ty.

Theo CNBC﻿