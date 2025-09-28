Warren Buffett bán sạch cổ phiếu mang về khoản lãi gấp 20 lần ban đầu, công ty lên tiếng: 'Đó là chuyện hoàn toàn bình thường'

Chỉ vài giờ sau thông tin tập đoàn Berkshire Hathaway do Warren Buffett điều hành đã bán hết số cổ phần còn lại tại BYD hồi đầu năm nay, hãng xe điện Trung Quốc đã xác nhận thông tin và gửi lời cảm ơn Warren Buffett cùng Charlie Munger vì đã tin tưởng vào công ty.

Trên mạng xã hội Weibo, Giám đốc truyền thông Li Yunfei của BYD viết: “Tháng 8/2022, Berkshire bắt đầu dần giảm số cổ phiếu công ty mà họ mua từ năm 2008, và đến tháng 6 năm ngoái, tỷ lệ nắm giữ đã giảm xuống dưới 5%... Đầu tư chứng khoán bao gồm cả mua lẫn bán, đó là điều hoàn toàn bình thường... Chúng tôi biết ơn sự công nhận của Charlie Munger và Warren Buffett dành cho BYD, cũng như sự đầu tư, hỗ trợ và đồng hành trong suốt 17 năm qua... Xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những nhà đầu tư dài hạn!”

Phó chủ tịch điều hành Stella Li của BYD trong cuộc phỏng vấn trên CNBC Europe tuần này cũng nhắc lại thông điệp tương tự. Bà nhấn mạnh Buffett và Munger “rất yêu mến BYD và đội ngũ quản lý”. Nhưng họ là nhà đầu tư, nên mua bán là công việc thường nhật, chứ không phải vì họ không còn thích công ty.

Reuters dẫn lời cố vấn đặc biệt Alfredo Altavilla của BYD cho biết Buffett “đã thu về lợi nhuận gấp 20 lần số vốn đầu tư ban đầu. Ông ấy đã làm rất tốt khi thực hiện điều đó”.

“Chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi từng có Warren Buffett là nhà đầu tư, nhưng việc ông ấy chốt lời đúng với cách Berkshire Hathaway vẫn làm: mua vào, kiếm lời rồi bán ra", vị cố vấn nói.

Tuy nhiên, giới đầu tư toàn cầu không dễ dàng chấp nhận như vậy.

Cổ phiếu BYD tuần này giảm hơn 6% tại Hong Kong. Tính từ đầu năm, giá cổ phiếu này đã giảm hơn 28%, trong đó có cú sập mạnh hồi đầu tháng 6.

Giá cổ phiếu BYD trong tuần này.

Giá cổ phiếu BYD từ đầu năm đến nay.

Những tín hiệu cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ trước đây đang chậm lại. Công ty đã hạ mục tiêu doanh số năm 2025 xuống 16%, hạ giá bán đến hết năm, điều chỉnh giảm sản lượng. Tháng trước, công ty báo lãi hàng quý giảm lần đầu tiên trong hơn ba năm.

Trong khi dừng khoản đầu tư tại Trung Quốc, Berkshire vẫn tiếp tục mở rộng đầu tư tại các tập đoàn thương mại Nhật Bản.

Tuần này, Mitsui nhận được tin Berkshire hiện nắm giữ 10% hoặc hơn cổ phần tại Mitsui sau khi mua thêm cổ phiếu. Tuy nhiên, Mitsui không rõ chính xác Berkshire hiện nắm giữ bao nhiêu cổ phiếu.

Theo báo cáo ngày 17/3, Berkshire sở hữu 285.401.400 cổ phiếu Mitsui, tương đương 9,8% cổ phần. Khoản đầu tư này trị giá khoảng 7,3 tỷ USD theo giá chốt phiên gần nhất.

Những khoản đầu tư hàng đầu của Berkshire Hathaway.

Cuối tháng trước, một lãnh đạo Mitsui cho biết Berkshire đã tăng tỷ lệ sở hữu nhưng từ chối tiết lộ con số. Trong khi đó, Mitsubishi cho biết trong hồ sơ pháp lý rằng tỷ lệ nắm giữ của Berkshire đã tăng từ 9,7% lên 10,2%.

Hiện chưa có thông tin mới về ba khoản đầu tư khác của Berkshire tại Itochu, Marubeni và Sumitomo. Nhưng việc tỷ lệ sở hữu tại đó cũng vượt 10% sẽ không phải điều bất ngờ.

Theo CNBC﻿