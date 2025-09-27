Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phép màu kinh tế của 'con hổ châu Á' đứng trước mối đe doạ nghiêm trọng vì một con số thấp kỷ lục, các quan chức chạy nước rút trước khi 'đồng hồ điểm'

27-09-2025 - 19:45 PM | Tài chính quốc tế

Quốc gia này đang đối mặt với thách thức dân số có thể kìm hãm đà tăng trưởng trong hai thập kỷ tới.

Phép màu kinh tế của 'con hổ châu Á' đứng ﻿trước mối đe doạ nghiêm trọng vì một con số thấp kỷ lục, các quan chức chạy nước rút trước khi 'đồng hồ điểm'- Ảnh 1.

Hàn Quốc là một trong “Bốn con hổ châu Á” với kỳ tích nền kinh tế cất cánh thần tốc sau chiến tranh. Giờ đây, theo các nghiên cứu mới được công bố, quốc gia này đang đối mặt với thách thức về dân số có thể kìm hãm nền kinh tế.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc dự báo trong năm 2024 rằng tỷ lệ sinh ở mức thấp kỷ lục sẽ là một trong những yếu tố đẩy nền kinh tế vào giai đoạn suy giảm kéo dài bắt đầu từ năm 2040.

Một nghiên cứu khác của Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI) công bố tháng 5 cho thấy những biến động nhân khẩu học sẽ tiếp tục kìm hãm tăng trưởng tiềm năng, thậm chí đưa con số này về gần 0 vào thập niên 2040.

Theo kịch bản trung lập, nền kinh tế Hàn Quốc có thể bắt đầu thu hẹp quy mô vào năm 2047 hoặc sớm hơn vào năm 2041 nếu kịch bản bi quan xảy ra.

Theo thống kê, tỷ lệ sinh của Hàn Quốc năm 2024 đạt 0,748, nhích nhẹ từ mức thấp kỷ lục 0,721 của năm 2023. Con số này vẫn thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình 1,43 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) trong năm 2023. Mức được xem là tiêu chuẩn để duy trì ổn định dân số là 2,1.

Với tỷ lệ sinh 0,72, có thể hình dung cứ 100 người Hàn Quốc sẽ chỉ sinh ra khoảng 36 trẻ em. Điều này khiến lực lượng lao động thu hẹp qua các thế hệ. Các chuyên gia nhận định, năng suất vì thế sẽ bị ảnh hưởng và đà tăng trưởng chậm lại.

Bà Lee In-sil, Giám đốc viện nghiên cứu Korea Peninsula Population Institute for Future, nói với CNBC: “Nếu đổi mới công nghệ không đủ bù đắp, Hàn Quốc sẽ đối diện tình trạng tăng trưởng chậm kéo dài”.

Chính phủ Hàn Quốc đã chi hơn 270 tỷ USD trong 16 năm qua cho các gói khuyến khích sinh con. Các biện pháp bao gồm từ trợ cấp cho cặp đôi mới cưới, thưởng tiền mặt, đến thảo luận phương án miễn nghĩa vụ quân sự cho nam giới nếu có từ 3 con trở lên trước tuổi 30. Tuy nhiên, các chính sách này chưa tạo ra chuyển biến rõ rệt.

Chuyên gia kinh tế chính trị Nicholas Eberstadt tại Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI) bình luận: “Tôi nghĩ không có chính sách dân số nào có thể nâng tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc lên mức mong muốn trong tương lai gần”.

Tác động dân số không chỉ dừng ở kinh tế mà còn lan sang hệ thống hưu trí và quốc phòng. Hồi tháng 3, Quốc hội Hàn Quốc thông qua cải cách quỹ hưu trí lần đầu tiên sau 18 năm, kéo dài thời điểm cạn kiệt quỹ thêm 15 năm, tới năm 2071. Hiện quỹ hưu trí quân đội và công chức đã cạn. Các thế hệ trẻ được dự báo sẽ phải đóng nhiều hơn nhưng nhận ít quyền lợi hơn.

Dù viễn cảnh này gây nhiều lo ngại, giới chuyên gia lưu ý không nên bi quan. Bà Lee cho rằng các nền kinh tế thường thích ứng bằng nhiều biện pháp như đổi mới công nghệ, chính sách nhập cư hay cải thiện năng suất.

Chuyên gia Eberstadt cũng nhấn mạnh Hàn Quốc vẫn có khả năng duy trì và thậm chí gia tăng thịnh vượng, bằng chứng là lo ngại về khủng hoảng dân số và thiếu hụt tài nguyên trong quá khứ đã không trở thành hiện thực.

Bà Lee bày tỏ tin tưởng: “Với tốc độ điều chỉnh chính sách nhanh chóng cùng sự thay đổi nhận thức xã hội, tôi tin Hàn Quốc sẽ tìm ra giải pháp đột phá”.

Theo CNBC

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Campuchia đang nợ nước ngoài hơn 12 tỷ USD: Thái Lan lọt top 5 cho vay nhiều nhất

Campuchia đang nợ nước ngoài hơn 12 tỷ USD: Thái Lan lọt top 5 cho vay nhiều nhất Nổi bật

Chỉ vài ngày kiếm bằng cả tháng lương trong khi lãi ngân hàng thấp đến mức “chẳng buồn quan tâm”, chứng khoán trở thành "thỏi nam châm" hút nhà đầu tư ở quốc gia láng giềng Việt Nam

Chỉ vài ngày kiếm bằng cả tháng lương trong khi lãi ngân hàng thấp đến mức “chẳng buồn quan tâm”, chứng khoán trở thành "thỏi nam châm" hút nhà đầu tư ở quốc gia láng giềng Việt Nam Nổi bật

Đột kích xưởng sản xuất 14 tấn gạo giả mỗi ngày suốt 2 năm, bắt giữ chủ doanh nghiệp xay xát có tiếng, hơn 12 tấn gạo nhái bị tịch thu

Đột kích xưởng sản xuất 14 tấn gạo giả mỗi ngày suốt 2 năm, bắt giữ chủ doanh nghiệp xay xát có tiếng, hơn 12 tấn gạo nhái bị tịch thu

19:15 , 27/09/2025
Báo Mỹ: Việt Nam vượt Trung Quốc trở thành công xưởng của thế giới trong ngành công nghiệp trăm tỷ USD

Báo Mỹ: Việt Nam vượt Trung Quốc trở thành công xưởng của thế giới trong ngành công nghiệp trăm tỷ USD

18:30 , 27/09/2025
Thái Lan - Campuchia cáo buộc nhau tấn công xuyên biên giới

Thái Lan - Campuchia cáo buộc nhau tấn công xuyên biên giới

18:08 , 27/09/2025
Một công ty Trung Quốc tuyên bố tạo ra robot mang thai: Hóa ra từ đầu đến giờ chúng ta luôn bị thao túng

Một công ty Trung Quốc tuyên bố tạo ra robot mang thai: Hóa ra từ đầu đến giờ chúng ta luôn bị thao túng

16:30 , 27/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên