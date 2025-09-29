Chỉ báo Warren Buffett tăng lên mức chưa từng có 217%, Berkshire tích 'núi' tiền mặt kỷ lục: Hồi chuông cảnh báo nhà đầu tư?

Chỉ số này được gọi là Chỉ báo Buffett (Buffett Indicator), so sánh tổng giá trị cổ phiếu niêm yết tại Mỹ (chỉ số Wilshire 5000) với tổng sản phẩm quốc dân (Gross National Product - GNP) của nước này.

Trong một bài viết trên Fortune năm 2001, Warren Buffett từng mô tả đây là “có lẽ là thước đo riêng lẻ tốt nhất để biết định giá thị trường đang ở đâu vào bất kỳ thời điểm nào”. Chỉ số này cũng được nhiều nhà đầu tư nổi tiếng nhắc đến, trong đó có Paul Tudor Jones.

“Nếu tỷ lệ này rơi xuống mức 70% hoặc 80%, việc mua cổ phiếu nhiều khả năng sẽ mang lại hiệu quả tốt”, Warren Buffett phát biểu năm 2001 và được Fortune trích lại sau khi chỉ số tiến sát 150% một năm trước đó trong giai đoạn bong bóng Dotcom.

“Nhưng nếu tỷ lệ này tiến sát 200% như từng chạm vào năm 1999 và đầu năm 2000, bạn đang chơi với lửa”, Buffett nói.

Hiện tại, chỉ số đã vọt lên 217%, vượt xa đỉnh của bong bóng Dotcom cũng như giai đoạn tăng nóng 190% năm 2001.

Theo chuẩn đó, thị trường chứng khoán hiện đang ở mức chưa từng có tiền lệ. Giá trị cổ phiếu tăng nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ nói chung.

Đà tăng được thúc đẩy bởi nhóm công ty công nghệ vốn hóa lớn, với hàng chục tỷ USD đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI). Thị trường định giá cao những cổ phiếu này bởi kỳ vọng về kỷ nguyên mới. Các thước đo định giá khác cũng cho thấy tín hiệu tương tự.

Theo Bespoke Investment Group, tỷ lệ giá trên doanh thu (price-to-sales ratio) của S&P 500 vừa chạm 3,33, tức mức cao kỷ lục. Để so sánh, đỉnh điểm của Dotcom năm 2000 là 2,27, còn giai đoạn bùng nổ hậu Covid đạt 3,21 sau đó hạ nhiệt.

Dù vậy, một số ý kiến cho rằng Chỉ báo Buffett có thể không còn mang ý nghĩa như trước. Nền kinh tế Mỹ đã thay đổi nhiều trong hai thập kỷ qua, trở nên ít phụ thuộc vào tài sản hữu hình hơn và ngày càng vận hành dựa trên công nghệ, phần mềm và tài sản trí tuệ.

GDP và GNP có thể chưa phản ánh hết giá trị của một nền kinh tế dựa trên dữ liệu và đổi mới, thay vì nhà máy. Do đó, mức định giá cao hơn có thể được coi là hợp lý với nền kinh tế được đánh giá là năng suất và sáng tạo bậc nhất thế giới.

Warren Buffett đã không bình luận về chỉ số này trong nhiều năm qua. Nhưng ông lại xây dựng “núi tiền mặt” tại Berkshire Hathaway trong hai năm gần đây. Đây cũng là thời điểm chuẩn bị chuyển giao chức vụ CEO Berkshire Hathaway cho Greg Abel.

Báo cáo lợi nhuận quý 2 cho thấy Berkshire đang nắm lượng tiền mặt kỷ lục 344,1 tỷ USD và đã bán ròng cổ phiếu 11 quý liên tiếp. Dù có thể không còn hợp thời, nhưng khi kết hợp với thế phòng thủ hiện tại của “nhà tiên tri xứ Omaha”, việc chỉ số tăng lên mức cực cao chắc chắn sẽ khiến giới đầu tư phải chú ý.

