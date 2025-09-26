Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đào đất làm vườn, 2 vợ chồng phát hiện kho báu chứa đầy vàng, chuẩn bị đem bán với giá hơn 8 tỷ đồng

26-09-2025 - 14:00 PM | Tài chính quốc tế

Đào đất làm vườn, 2 vợ chồng phát hiện kho báu chứa đầy vàng, chuẩn bị đem bán với giá hơn 8 tỷ đồng

Những đồng xu vàng được tìm thấy trong tình trạng nguyên vẹn và bảo quản tốt.

Một cặp vợ chồng tại Anh đã phát hiện kho báu gồm nhiều đồng tiền vàng cổ khi đang làm vườn ở Hampshire.

Họ tìm thấy 70 đồng xu vàng thời Tudor bị chôn trong các mảng đất sét. Sau khi rửa sạch và bày ra trên sân thượng, họ bất ngờ khi thấy những đồng xu này trong tình trạng bảo quản tốt.

Kho báu được tìm thấy ở Milford-on-Sea, gần tu viện lịch sử Christchurch Priory. Giới chuyên gia nhận định đây có thể là tài sản do một giáo sĩ giàu có chôn giấu trong giai đoạn giải thể các tu viện Công giáo dưới thời vua Henry VIII.

Đồng xu cổ nhất có niên đại từ thời vua Henry VI những năm 1420, nhưng phần thuộc thập niên 1530 dưới thời vua Henry VIII.

Cặp đôi, muốn giấu tên để tránh sự chú ý, đã báo cáo sự việc với nhà chức trách từ năm 2020. Ban đầu, số xu được xếp vào diện “kho báu quốc gia”, nhưng sau đó được hoàn trả vì không tìm được người mua trong giai đoạn đại dịch.

Lần này, đôi vợ chồng chuẩn bị bán đấu giá tại Zurich, Thụy Sĩ vào tháng 11, với giá trị dự kiến là 230.000 bảng Anh (8,1 tỷ VNĐ).

“Đây là một kho báu tuyệt vời được tìm thấy ngay trong vườn nhà,” đấu giá viên David Guest nói. Cặp đôi coi đây như một tấm vé số trúng thưởng. “Hầu như chẳng ai nghĩ có thể đào được một đồng xu vàng thời Tudor trong vườn, chứ chưa nói đến cả một kho gồm 70 đồng”.

