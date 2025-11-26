Đồng nhân dân tệ có thể tăng mạnh nhất 5 năm, tham vọng phi đô la hóa, đưa nhân dân tệ phủ toàn cầu của Trung Quốc có chiến lược mới?

Xây dựng uy tín

Theo giới phân tích, đà tăng ổn định của đồng nhân dân tệ vốn được quản lý chặt này đã làm dấy lên suy đoán rằng Bắc Kinh đang khởi động lại chiến dịch thúc đẩy việc sử dụng nhân dân tệ toàn cầu.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), cơ quan quản lý đồng tiền trong một biên độ giao dịch cố định, không đưa ra bình luận khi được hỏi về cách thức quản lý đồng nhân dân tệ trong năm nay hoặc chiến lược đằng sau sức mạnh của đồng tiền.

Tuy vậy, đối với giới giao dịch, diễn biến đồng nhân dân tệ tăng giá so với USD mang nhiều ý nghĩa. Năm 2018, nhân dân tệ đóng vai trò như bộ giảm sốc cho các hạn chế thương mại của Mỹ và đã giảm khoảng 5%. Năm 2025, đồng tiền này lại mạnh hơn gần 3%.

Điều đó diễn ra vì nhiều tháng qua PBOC đã liên tục nâng tỷ giá tham chiếu mỗi sáng. Đồng thời, hoạt động mua USD thường xuyên của các ngân hàng quốc doanh đã hạn chế biến động và giữ cho đà tăng ổn định.

Nhà kinh tế học cấp cao Kelvin Lam phụ trách khu vực Trung Quốc+ tại Pantheon Macroeconomics nói: “Đồng tiền này duy trì ở mức mạnh hơn dự đoán, bất chấp các động thái thương mại leo thang từ Mỹ”.

Ông nói thêm: “Về mặt chiến lược, Trung Quốc dường như muốn thể hiện hình ảnh một đồng nhân dân tệ ổn định để xây dựng uy tín quốc tế, gợi nhớ năm 1998 khi đồng nhân dân tệ từ chối tham gia làn sóng phá giá cạnh tranh trong khủng hoảng tài chính châu Á và củng cố vai trò đồng tiền neo trong khu vực”.

Các tỷ giá tham chiếu hàng ngày cao hơn dự đoán của thị trường từ tháng 11 năm ngoái thu hút sự chú ý trong bối cảnh nền tảng kinh tế yếu. Lãi suất chuẩn thấp hơn nhiều so với Mỹ. Tăng trưởng bị kìm hãm bởi tiêu dùng yếu và tài khoản vốn ghi nhận thâm hụt 281 tỷ USD trong 10 tháng tính đến cuối tháng 10.

Song song với đó, chiến lược kinh tế của Trung Quốc cho thấy tham vọng đối với đồng nhân dân tệ. Sau nhiều năm cam kết “thận trọng thúc đẩy” việc quốc tế hóa nhân dân tệ, kế hoạch 5 năm lần thứ 15 công bố hồi tháng 10 đã bỏ từ “thận trọng”.

Chiến lược gia vĩ mô châu Á Kiyong Seong tại Societe Generale nhận định: “Việc thể hiện một đồng nhân dân tệ mạnh và ổn định trong môi trường thị trường biến động có thể hỗ trợ Trung Quốc thúc đẩy việc quốc tế hóa đồng tiền”.

Sức mạnh và triển vọng

Động lực lớn nhất phía sau đồng nhân dân tệ đến từ ngân hàng trung ương, yếu tố khuyến khích các nhà phân tích dự báo đồng tiền này sẽ tiếp tục tăng và được sử dụng rộng rãi hơn.

Trong một ghi chú, các nhà phân tích tại Goldman Sachs nói: “Vì cả lý do kinh tế và phi kinh tế, chúng tôi cho rằng quốc tế hóa nhân dân tệ đã trở thành ưu tiên chính sách của chính phủ Trung Quốc và nhiều khả năng sẽ tăng tốc đáng kể trong các năm tới”.

Goldman cho biết nhà chức trách tỏ ra thoải mái với sức mạnh đồng tiền và dự báo nhân dân tệ sẽ đạt mức 7 nhân dân tệ đổi 1 USD vào cuối năm và tiếp tục tăng lên 6,85 nhân dân tệ đổi 1 USD trong vòng một năm. Tính đến 24/11, nhân dân tệ giao dịch ở mức 7,1068 đổi 1 USD.

PBOC đã cố định tỷ giá tham chiếu theo hướng mạnh hơn dự báo thị trường từ tháng 11 năm ngoái. Cơ chế này cho phép tỷ giá giao ngay dao động tối đa 2% mỗi bên so với tỷ giá tham chiếu.

Chênh lệch bình quân giữa tỷ giá tham chiếu chính thức và ước tính dựa trên thị trường của Reuters là 327 điểm cơ bản kể từ tháng 4, trong bối cảnh mức độ sử dụng nhân dân tệ tiếp tục tăng.

Kể từ cuộc khảo sát năm 2022, số liệu của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) năm nay cho thấy khối lượng giao dịch hàng ngày của cặp USD/CNY tăng gần 60% lên 781 tỷ USD, tương đương hơn 8% tổng giao dịch ngoại hối toàn cầu mỗi ngày.

Công cụ lưu trữ giá trị

Một khía cạnh khác của bức tranh là sự ổn định, nhờ vào việc nhiều nguồn tin mô tả sự xuất hiện liên tục của các ngân hàng quốc doanh bán nhân dân tệ trong và ngoài nước.

Điều này giữ cho biến động thực tế trong ba tháng của USD/CNY duy trì ở mức thấp nhất trong một thập kỷ. Giới phân tích cho rằng điều này khuyến khích các doanh nghiệp xuất khẩu dần bán ra một phần trong khoảng 1.000 tỷ USD tiền gửi, qua đó giảm rủi ro lâu dài đối với sự ổn định của đồng nhân dân tệ.

Dữ liệu cho thấy các ngân hàng thương mại đã mua ròng 17,7 tỷ USD ngoại hối từ khách hàng trong tháng 10. Đây là tháng thặng dư thứ 6 liên tiếp, cho thấy lượng USD bán ra tăng lên.

Tuy nhiên, tín hiệu này bị chi phối bởi biến động doanh thu xuất khẩu. Trên thực tế, mức tăng của nhân dân tệ là không đồng đều. Đồng tiền này đã giảm 7,7% so với euro trong năm nay và giảm 3% so với rổ tiền tệ của các đối tác thương mại.

Đa số giới quan sát cũng cho rằng việc quốc tế hóa trên quy mô lớn sẽ không diễn ra cho đến khi Trung Quốc nới lỏng kiểm soát dòng vốn qua biên giới, một động thái khó xảy ra trong ngắn hạn.

Dù vậy, giá trị và đà tăng của nhân dân tệ vẫn thu hút sự chú ý của thị trường.

Nhà kinh tế trưởng Shuang Ding phụ trách Trung Quốc Đại lục và Bắc Á tại Standard Chartered nói: “Việc chính phủ có xu hướng giữ giá trị đồng nhân dân tệ ổn định và cho phép tăng giá dần có thể củng cố niềm tin vào đồng tiền này như một công cụ dự trữ giá trị”.

Ông nói thêm: “Ý định đó dường như được hỗ trợ bởi khả năng cạnh tranh thương mại của Trung Quốc và kinh nghiệm quản lý biến động dòng vốn của nhà chức trách”.

Theo Reuters