Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện vật liệu chịu nhiệt tới 500 độ C, hiệu suất tương đương thép nhưng nhẹ bằng 1/3, hứa hẹn thay đổi tương lai công nghệ

25-11-2025 - 13:45 PM | Tài chính quốc tế

Phát hiện vật liệu chịu nhiệt tới 500 độ C, hiệu suất tương đương thép nhưng nhẹ bằng 1/3, hứa hẹn thay đổi tương lai công nghệ

Một loại vật liệu siêu nhẹ và siêu bền, có khả năng chịu nhiệt độ cực cao có thể được ứng dụng trong hàng không vũ trụ và các ngành công nghiệp hiệu suất cao.

Vật liệu composite mới được tạo từ nhiều hợp kim kim loại và các kết tủa ở cấp độ nano. Cấu trúc của nó mô phỏng bê tông cốt thép nhưng ở cấp độ vi mô. Nhóm nghiên cứu thuộc Khoa Kỹ thuật Đại học Toronto cho biết vật liệu có thể chịu được nhiệt độ lên tới 500 độ C.

Giáo sư Yu Zou, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: “Thép là vật liệu phổ biến trong ngành xây dựng để tăng độ bền kết cấu của bê tông trong các công trình. Các kỹ thuật mới như sản xuất bồi đắp, còn gọi là in kim loại 3D, cho phép chúng tôi mô phỏng cấu trúc này dưới dạng vật liệu composite nền kim loại. Cách tiếp cận này mang lại những vật liệu có đặc tính mà chúng ta chưa từng thấy”.

Các nhà nghiên cứu cho biết thép vẫn là vật liệu kết cấu chủ đạo trong tàu hỏa và ô tô. Nhưng nhôm có lợi thế trong hàng không nhờ trọng lượng nhẹ. Việc giảm trọng lượng linh kiện mà vẫn giữ độ bền giúp tiêu thụ ít năng lượng hơn và tăng hiệu quả nhiên liệu. Yếu tố này đặc biệt quan trọng trong hàng không, nơi từng gram đều quan trọng.

Tuy nhiên, hợp kim nhôm cũng có hạn chế như bị suy giảm hiệu suất ở nhiệt độ cao. Nói đơn giản, càng nóng thì chúng càng mềm, khiến chúng không phù hợp với nhiều ứng dụng.

Để giải quyết vấn đề, nhóm đặt mục tiêu tạo ra một composite kim loại có cấu trúc giống bê tông cốt thép. Lưới thép đóng vai trò khung, còn xi măng, cát và cốt liệu tạo thành phần nền.

Nghiên cứu sinh Chenwei Shao tại phòng nghiên cứu của Giáo sư Yu cho biết: “Trong vật liệu của chúng tôi, phần ‘cốt thép’ là một lưới được tạo từ các thanh hợp kim titan. Vì chúng tôi dùng dạng sản xuất bồi đắp bằng tia laser để nung bột kim loại thành dạng rắn, chúng tôi có thể tạo lưới với bất kỳ kích thước nào. Các thanh này có thể nhỏ tới 0,2 mm”.

Để lấp đầy khoảng trống giữa các thanh titan, nhóm áp dụng kỹ thuật vi đúc (micro-casting) để tạo nền gồm các nguyên tố như nhôm, silicon và magie. Phần nền này đóng vai trò như xi măng liên kết cấu trúc. Độ bền bổ sung đến từ các hạt alumina kích thước micromet và các kết tủa nano silicon nằm trong nền composite.

Những hạt này tương tự cốt liệu trong bê tông. Nhóm nghiên cứu sau đó thử nghiệm vật liệu mới qua nhiều bài kiểm tra sức bền.

“Ở nhiệt độ phòng, giới hạn chảy cao nhất mà chúng tôi đạt được là khoảng 700 megapascals. Một nền nhôm thông thường chỉ đạt khoảng 100 - 150 megapascals”, Shao nói.

Shao nói thêm: “Điểm vượt trội là ở nhiệt độ cao. Ở 500 độ C, vật liệu này có giới hạn chảy 300 - 400 megapascals, trong khi nền nhôm truyền thống chỉ đạt khoảng 5 megapascals. Thực tế, composite kim loại mới có hiệu suất tương đương thép tầm trung nhưng trọng lượng chỉ bằng khoảng 1/3”.

Khánh Linh

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thêm quan chức Fed là 'đồng minh' với Chủ tịch Jerome Powell ủng hộ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12, chỉ ra một yếu tố còn quan trọng hơn lạm phát

Thêm quan chức Fed là 'đồng minh' với Chủ tịch Jerome Powell ủng hộ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12, chỉ ra một yếu tố còn quan trọng hơn lạm phát Nổi bật

Buồn của Nga: Tìm mãi không có người mua, đang phải chào bán loại hàng chủ lực với giá chiết khâu sâu chưa từng có trong 2 năm

Buồn của Nga: Tìm mãi không có người mua, đang phải chào bán loại hàng chủ lực với giá chiết khâu sâu chưa từng có trong 2 năm Nổi bật

Bắt đầu vớt kho báu vàng, ngọc từ "chiến hạm ma" trị giá 17 tỉ USD

Bắt đầu vớt kho báu vàng, ngọc từ "chiến hạm ma" trị giá 17 tỉ USD

13:38 , 25/11/2025
Ảnh hiếm tang lễ Từ Hi Thái hậu: Xa hoa bậc nhất, đoàn người tiễn đưa nối dài

Ảnh hiếm tang lễ Từ Hi Thái hậu: Xa hoa bậc nhất, đoàn người tiễn đưa nối dài

12:34 , 25/11/2025
Bàn tay của công nhân đặc biệt được BMW cho "nghỉ hưu" sau 11 tháng khiến nhiều người phải sửng sốt

Bàn tay của công nhân đặc biệt được BMW cho "nghỉ hưu" sau 11 tháng khiến nhiều người phải sửng sốt

12:10 , 25/11/2025
Nền kinh tế 1.200 tỷ USD chuẩn bị mở thêm 2 “quán nhậu”, nâng tổng số điểm bán đồ uống có cồn lên… 3: Tại sao điều này thu hút sự chú ý?

Nền kinh tế 1.200 tỷ USD chuẩn bị mở thêm 2 “quán nhậu”, nâng tổng số điểm bán đồ uống có cồn lên… 3: Tại sao điều này thu hút sự chú ý?

11:33 , 25/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên