Đột kích hàng loạt công ty khai thác than, tịch thu hơn 41 tỷ đồng tiền mặt, vàng, giấy tờ đất 'mờ ám'

Cục Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) đã thu giữ hơn 140 triệu rupee (khoảng 41 tỷ VNĐ) tiền mặt, vàng và trang sức trong các cuộc truy quét quy mô lớn tại Jharkhand và Tây Bengal ngày 21/11. Đây là một phần của cuộc điều tra về đường dây khai thác và buôn lậu than trái phép hoạt động tại hai bang này.

Theo thông báo chính thức, các cuộc khám xét được tiến hành theo Điều 17 của Luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA) năm 2002. Mục tiêu là những cá nhân và tổ chức bị nghi tham gia đường dây trộm than, vận chuyển và tiêu thụ than tồn tại suốt nhiều năm.

Giới chức cũng thu giữ nhiều giấy tờ nhà đất liên quan đến đường dây, hồ sơ giao dịch đất đai, thiết bị kỹ thuật số và sổ sách kế toán của các công ty được cho là do nhóm nghi phạm kiểm soát.

Tại Jharkhand, lực lượng chức năng đột kích 20 địa điểm ở Dhanbad và Dumka, gồm các cơ sở liên quan đến những người có tên sau: Lal Bahadur Singh, Anil Goyal, Sanjay Khemka, Amar Mondal và một số người khác.

Tại Tây Bengal, các đội của ED khám xét 24 địa điểm ở Durgapur, Purulia, Howrah và Kolkata, gồm nhà riêng, văn phòng, trạm thu phí trái phép và các nhà máy luyện than cốc. Những địa điểm này có liên quan đến Narendra Kharka, Krishna Murari Kayal, Yudhishthir Ghosh, Raj Kishore Yadav, Lokesh Singh, Chinmay Mondal và Nirad Baran Mondal.

Hơn 100 cán bộ của ED, cùng lực lượng CRPF, tham gia vào chiến dịch phối hợp này.

Đợt rà soát diễn ra sau nhiều báo cáo do cảnh sát hai bang lập, với cáo buộc một mạng lưới rộng lớn đã vận chuyển than từ Jharkhand sang Tây Bengal bằng giấy tờ giả hoặc không hợp lệ. Theo các quan chức ED, các sổ sách, tài liệu bị thu giữ và dữ liệu số, đã củng cố những nghi vấn về một chuỗi cung ứng phi pháp quy mô lớn và cho thấy khả năng có sự tiếp tay của một số cơ quan địa phương.

Cơ quan điều tra cũng thu được các bản ghi chép về thu chi tiền mặt bất hợp pháp, giúp làm rõ dòng tiền của đường dây này.

ED cho biết đường dây hoạt động mạnh tại các huyện giáp ranh và tạo ra “khoản lợi nhuận khổng lồ từ việc phạm tội”

Cơ quan này cho biết quá trình rà soát số tang vật thu giữ vẫn đang diễn ra và dự kiến sẽ có thêm diễn biến trong giai đoạn tiếp theo của cuộc điều tra.

Theo India Express