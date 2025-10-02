Tỷ phú ở nước láng giềng Việt Nam đồng loạt xuống tiền mua loại tài sản với lãi suất siêu thấp để thể hiện lòng yêu nước

Các tỷ phú giàu nhất Indonesia đang xếp hàng mua trái phiếu “yêu nước” (patriot bonds) dù lợi suất thấp hơn thị trường nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống Prabowo Subianto.

Tờ Financial Times (FT) dẫn nguồn tin cho biết, 4 tỷ phú tầm cỡ, với tổng tài sản 114,5 tỷ USD (theo Forbes), đã cam kết mua trái phiếu do quỹ đầu tư nhà nước Danantara phát hành. Danantara, cơ quan kiểm soát khối doanh nghiệp nhà nước với tài sản hơn 900 tỷ USD, dự kiến huy động khoảng 50 nghìn tỷ rupiah (3 tỷ USD) để tài trợ các dự án năng lượng từ rác thải.

Trái phiếu được chào bán qua hình thức phát hành riêng lẻ, kỳ hạn 5 – 7 năm, lãi suất 2%. Mức này thấp hơn nhiều so với lợi suất trái phiếu chính phủ Indonesia hiện tại (5,5% với kỳ hạn 5 năm và 6,3% với kỳ hạn 10 năm). Dù vậy, các tỷ phú vẫn mua để “thể hiện lòng trung thành với tổng thống”, một cố vấn doanh nghiệp cho biết.

Những người mua mua gồm tỷ phú Prajogo Pangestu, Robert Budi Hartono, Anthoni Salim và Franky Oesman Widjaja. Họ nằm trong nhóm 5 người giàu nhất Indonesia, với khối tài sản trải dài trong các lĩnh vực khai khoáng, năng lượng, nông nghiệp, bán lẻ và ô tô.

Ngoài 4 người này, nhiều doanh nhân khác cũng bày tỏ quan tâm, nhưng mức mua bị giới hạn 3 nghìn tỷ rupiah mỗi người. Franky Widjaja xác nhận với Financial Times rằng ông đã mua trái phiếu. Đại diện của Robert Budi cũng xác nhận động thái tương tự.

Quỹ tuyên bố mang đến cho các tập đoàn Indonesia cơ hội đóng góp vào chương trình nghị sự phát triển đa thế hệ, đồng thời đảm bảo tính bền vững và phúc lợi xã hội lâu dài.

Danantara, thành lập vào tháng 2, là một trong những dự án trọng điểm của Tổng thống Prabowo kể từ khi nhậm chức. Toàn bộ quyền sở hữu doanh nghiệp nhà nước được chuyển từ Bộ Doanh nghiệp về quỹ này. Nguồn cổ tức vốn chảy về ngân sách nhà nước cũng được đưa sang Danantara.

Quỹ Danantara đã đầu tư 405 triệu USD vào hãng hàng không Garuda Indonesia và ký biên bản ghi nhớ với tập đoàn Eramet (Pháp) nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư vào niken – nguyên liệu chủ chốt cho pin xe điện.

Tham khảo: FT