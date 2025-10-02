Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ phú ở nước láng giềng Việt Nam đồng loạt xuống tiền mua loại tài sản với lãi suất siêu thấp để thể hiện lòng yêu nước

02-10-2025 - 07:16 AM | Tài chính quốc tế

Việc sẵn lòng rót tiền cho quỹ đầu tư quốc gia với lãi suất thấp được coi là sự ủng hộ của các tỷ phú Indonesia đối với chính quyền Tổng thống Prabowo Subianto.

Tỷ phú ở nước láng giềng Việt Nam đồng loạt xuống tiền mua loại tài sản với lãi suất siêu thấp để thể hiện lòng yêu nước- Ảnh 1.

Các tỷ phú giàu nhất Indonesia đang xếp hàng mua trái phiếu “yêu nước” (patriot bonds) dù lợi suất thấp hơn thị trường nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống Prabowo Subianto.

Tờ Financial Times (FT) dẫn nguồn tin cho biết, 4 tỷ phú tầm cỡ, với tổng tài sản 114,5 tỷ USD (theo Forbes), đã cam kết mua trái phiếu do quỹ đầu tư nhà nước Danantara phát hành. Danantara, cơ quan kiểm soát khối doanh nghiệp nhà nước với tài sản hơn 900 tỷ USD, dự kiến huy động khoảng 50 nghìn tỷ rupiah (3 tỷ USD) để tài trợ các dự án năng lượng từ rác thải.

Trái phiếu được chào bán qua hình thức phát hành riêng lẻ, kỳ hạn 5 – 7 năm, lãi suất 2%. Mức này thấp hơn nhiều so với lợi suất trái phiếu chính phủ Indonesia hiện tại (5,5% với kỳ hạn 5 năm và 6,3% với kỳ hạn 10 năm). Dù vậy, các tỷ phú vẫn mua để “thể hiện lòng trung thành với tổng thống”, một cố vấn doanh nghiệp cho biết.

Những người mua mua gồm tỷ phú Prajogo Pangestu, Robert Budi Hartono, Anthoni Salim và Franky Oesman Widjaja. Họ nằm trong nhóm 5 người giàu nhất Indonesia, với khối tài sản trải dài trong các lĩnh vực khai khoáng, năng lượng, nông nghiệp, bán lẻ và ô tô.

Ngoài 4 người này, nhiều doanh nhân khác cũng bày tỏ quan tâm, nhưng mức mua bị giới hạn 3 nghìn tỷ rupiah mỗi người. Franky Widjaja xác nhận với Financial Times rằng ông đã mua trái phiếu. Đại diện của Robert Budi cũng xác nhận động thái tương tự.

Quỹ tuyên bố mang đến cho các tập đoàn Indonesia cơ hội đóng góp vào chương trình nghị sự phát triển đa thế hệ, đồng thời đảm bảo tính bền vững và phúc lợi xã hội lâu dài.

Danantara, thành lập vào tháng 2, là một trong những dự án trọng điểm của Tổng thống Prabowo kể từ khi nhậm chức. Toàn bộ quyền sở hữu doanh nghiệp nhà nước được chuyển từ Bộ Doanh nghiệp về quỹ này. Nguồn cổ tức vốn chảy về ngân sách nhà nước cũng được đưa sang Danantara.

Quỹ Danantara đã đầu tư 405 triệu USD vào hãng hàng không Garuda Indonesia và ký biên bản ghi nhớ với tập đoàn Eramet (Pháp) nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư vào niken – nguyên liệu chủ chốt cho pin xe điện.

Tham khảo: FT

Y Vân

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khi ‘cơn bão’ AI dần xâm chiếm thị trường lao động, CEO Nvidia Jensen Huang chỉ ra cơ hội việc làm cực lớn cho giới trẻ, không cần bằng đại học vẫn có thể kiếm được tiền tỷ mỗi năm

Khi ‘cơn bão’ AI dần xâm chiếm thị trường lao động, CEO Nvidia Jensen Huang chỉ ra cơ hội việc làm cực lớn cho giới trẻ, không cần bằng đại học vẫn có thể kiếm được tiền tỷ mỗi năm Nổi bật

‘Trung Quốc chiến thắng rồi’: Chuyên gia nhận định NASA của Mỹ tụt hậu hàng chục năm, mất cơ hội vượt mặt đối thủ giành ‘kho báu trên trời’, chìa khoá cho tương lai

‘Trung Quốc chiến thắng rồi’: Chuyên gia nhận định NASA của Mỹ tụt hậu hàng chục năm, mất cơ hội vượt mặt đối thủ giành ‘kho báu trên trời’, chìa khoá cho tương lai Nổi bật

Kinh tế Mỹ bất ngờ 'mất' 32.000 việc làm chỉ trong 1 tháng: Mối lo ngại của Fed ngày càng phình to, khả năng tiếp tục hạ lãi suất lại tăng

Kinh tế Mỹ bất ngờ 'mất' 32.000 việc làm chỉ trong 1 tháng: Mối lo ngại của Fed ngày càng phình to, khả năng tiếp tục hạ lãi suất lại tăng

06:42 , 02/10/2025
Buồn của cường quốc công nghệ Nhật Bản: Vị thế thống trị hàng thập kỷ tại thị trường Đông Nam Á bị lung lay vì Trung Quốc, chậm chân trong việc nắm yếu tố then chốt

Buồn của cường quốc công nghệ Nhật Bản: Vị thế thống trị hàng thập kỷ tại thị trường Đông Nam Á bị lung lay vì Trung Quốc, chậm chân trong việc nắm yếu tố then chốt

00:05 , 02/10/2025
'Phao cứu sinh' kịp thời khiến dầu thô Nga tiếp tục chảy ào ạt sang Ấn Độ

'Phao cứu sinh' kịp thời khiến dầu thô Nga tiếp tục chảy ào ạt sang Ấn Độ

21:50 , 01/10/2025
NATO, EU đau đầu giải cứu ngân sách Kiev

NATO, EU đau đầu giải cứu ngân sách Kiev

21:15 , 01/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên