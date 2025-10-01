Triệu phú “ngầm” U60: Thu nhập 5,3 tỷ đồng/năm, sở hữu 7 căn hộ vẫn đi làm lao công ăn lương chưa đầy 20 triệu/tháng, 10 năm không sắm quần áo mới

Ông Koichi Matsubara, 56 tuổi, kiếm được 30 triệu yên (5,3 tỷ VNĐ)/năm từ tiền cho thuê nhà và đầu tư. Dù tài chính dồi dào, người đàn ông Nhật Bản này vẫn tiếp tục làm công việc dọn dẹp tại một tòa nhà chung cư ở Tokyo, hãng truyền thông Nhật Bản The Gold Online đưa tin.

Ông Matsubara được cho là làm việc theo ca 4 tiếng, 3 ngày một tuần. Công việc này mang lại cho ông thu nhập hàng tháng là 100.000 yên (18 triệu VNĐ), thấp hơn nhiều so với mức lương trung bình ở Tokyo là 350.000 yên (62 triệu VNĐ).

Mặc dù vậy, ông Matsubara có thể là một trong những “triệu phú vô hình” giàu có nhất của tòa nhà. Ông kiếm được hơn 30 triệu yên mỗi năm từ việc cho thuê bất động sản và đầu tư.

Ông Matsubara lớn lên trong một gia đình đơn thân. Ông cho biết mình phải tiết kiệm trong một thời gian dài để mua những thứ mình muốn. “Tôi luôn hy vọng có thể sống bằng chính tài sản của mình”, ông nói.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Matsubara làm việc tại một nhà máy với mức lương hàng tháng là 180.000 yên (132 triệu VNĐ).

Ông kiểm soát chặt chẽ chi tiêu và tiết kiệm được khoảng ba triệu yên (536 triệu VNĐ) trong vài năm. Số tiền này anh dùng để mua căn hộ studio đầu tiên của mình.

“Thị trường nhà đất chạm đáy vào thời điểm đó. Tôi đã làm mọi cách để trả hết nợ thế chấp sớm, dần dần tăng giá trị bất động sản của mình”, ông nói.

Hiện tại, ông sở hữu 7 căn hộ cho thuê ở Tokyo và vùng ngoại ô, đồng thời đầu tư vào cổ phiếu và quỹ.

Mặc dù có khối tài sản khổng lồ, Matsubara vẫn sống một cuộc sống giản dị và tiết kiệm.

Ông sống trong một căn hộ rẻ tiền, tự nấu ăn và không mua quần áo mới trong hơn 10 năm. Ông cũng sử dụng một chiếc điện thoại thông minh cơ bản và chủ yếu di chuyển bằng xe đạp.

Ông Matsubara cho biết, làm lao công không phải là để kiếm tiền mà là để giữ cho mình năng động. “Mỗi sáng, tôi thức dậy, dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ gọn gàng. Cảm giác thật tuyệt vời”.

Mục tiêu của ông Matsubara là sống một cuộc sống viên mãn mà không cần phải phô trương sự giàu có. Với gần 20 năm kinh nghiệm làm việc, ông đang đợi được hưởng lương hưu ở tuổi 60.