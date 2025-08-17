Triệu phú người Mỹ tử vong vì bị chính con trâu rừng mình đang săn húc ngã

Asher Watkins, 52 tuổi, một nhà quản lý bất động sản thành đạt đến từ Texas, Mỹ, là một thợ săn dày dạn kinh nghiệm. Trên các trang mạng xã hội, ông thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về các chiến lợi phẩm săn được, từ hươu la cho đến sư tử núi, thể hiện niềm đam mê mãnh liệt với hoạt động này.

Và chuyến đi săn tại Limpopo, Nam Phi, cùng công ty Coenraad Vermaak Safaris vào chủ nhật, ngày 3 tháng 8 vừa qua, ban đầu được kỳ vọng sẽ mang về một chiến lợi phẩm lớn đã bất ngờ trở thành chuyến đi cuối cùng của ông.

Theo thông cáo chính thức từ Coenraad Vermaak Safaris, ông Watkins đã cùng một thợ săn chuyên nghiệp và một người theo dõi đang truy lùng một con trâu rừng Cape. Trong lúc họ đang di chuyển, con vật bất ngờ quay lại và tấn công.

"Asher đã tử vong trong một cuộc tấn công bất ngờ và không có lý do của một con trâu không bị thương mà anh đang theo dõi", công ty cho biết. Hiện tại, Coenraad Vermaak Safaris đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng để điều tra toàn bộ vụ việc.

Mẹ, cha dượng, anh trai của ông Watkins được cho là đang chờ ông trở về ở một nhà nghỉ gần đó thì nhận được tin dữ. Ông ra đi, để lại người con gái duy nhất, Savannah.

Một chuyến đi săn đầy mạo hiểm đã kết thúc trong bi kịch khi một triệu phú bất động sản người Mỹ thiệt mạng sau một cuộc tấn công bất ngờ từ chính con trâu rừng Cape mà ông đang truy đuổi. Sự việc đau lòng này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hiểm nguy khôn lường của hoạt động săn bắn động vật hoang dã, đặc biệt là với một trong những loài vật nguy hiểm nhất châu Phi.

Trâu rừng Cape: Biệt danh "cái chết đen" và nỗi ám ảnh của thợ săn

Cái chết của Asher Watkins là một lời nhắc nhở đau lòng về sự nguy hiểm tột cùng của trâu rừng Cape. Loài vật này không phải ngẫu nhiên mà có biệt danh đáng sợ là "cái chết đen" (Black Death). Ngay cả trang web của Coenraad Vermaak Safaris cũng đã ghi chú những rủi ro đặc biệt khi săn loài vật này. Trang web nhấn mạnh rằng "Không có loài nào trên hành tinh này có tiếng là đáng sợ hơn… Trâu rừng được coi là loài động vật nguy hiểm nhất khi săn đuổi ở châu Phi".

Trâu rừng Cape trưởng thành có thể nặng tới 900kg và chạy với tốc độ lên đến 56km/h. Sức mạnh và tốc độ khủng khiếp, kết hợp với bản tính hung hăng và khó đoán, khiến chúng trở thành mối đe dọa thường trực đối với thợ săn. Thậm chí, theo một số thống kê, trâu rừng Cape là nguyên nhân gây ra tới 200 ca tử vong mỗi năm, vượt xa cả sư tử và voi.

Trang web của công ty săn bắn cũng khuyến cáo các thợ săn nên "chuẩn bị cho tình huống xấu nhất" khi đối mặt với một con trâu rừng bị thương. Tuy nhiên, trong trường hợp của ông Watkins, con trâu được báo cáo là "không bị thương", cho thấy sự nguy hiểm của loài vật này không chỉ giới hạn ở những con vật bị dồn vào đường cùng mà còn ở cả những cuộc tấn công bất ngờ và không có lý do.

Trâu rừng Cape, hay còn gọi là trâu rừng châu Phi, là một loài trâu lớn và hung dữ, phân bố chủ yếu ở miền nam và miền đông châu Phi. Chúng nổi tiếng với kích thước đồ sộ, thân hình vạm vỡ, và cặp sừng cong đặc trưng. Trâu rừng Cape là một trong những loài động vật hoang dã được săn lùng nhiều nhất ở châu Phi.

Trâu rừng Cape khác với trâu nước (loài trâu châu Á) ở nhiều điểm, bao gồm cả môi trường sống, kích thước, và hình dáng sừng. Trâu rừng Cape chỉ sống ở châu Phi, trong khi trâu nước sống ở châu Á. Trâu rừng Cape cũng có xu hướng nhỏ hơn và có sừng cong hơn so với trâu nước.

Từ năm 2018 đến nay: Loạt tai nạn săn bắn rùng mình

Câu chuyện của Asher Watkins không phải là trường hợp cá biệt. Tỉnh Limpopo, nơi xảy ra vụ việc, cũng từng chứng kiến một bi kịch tương tự vào năm 2018, khi một con trâu rừng khác đã húc chết thợ săn Claude Kleynhans. Ông Kleynhans cùng đồng đội vừa bắn được một con trâu rừng và đang chất xác nó lên xe thì một thành viên khác trong đàn bất ngờ lao ra tấn công.

Những tai nạn săn bắn kinh hoàng không chỉ giới hạn ở châu Phi. Năm 2017, một thợ săn ở Zimbabwe đã thiệt mạng do bị một con voi tấn công.

Gần đây hơn, vào đầu năm nay, một thợ săn ở Virginia, Mỹ, cũng đã tử vong do bị một con gấu ngã từ trên cây xuống. Những vụ việc này cho thấy rằng ngay cả những thợ săn giàu kinh nghiệm nhất cũng có thể trở thành nạn nhân bất ngờ của thế giới động vật hoang dã.

Trâu rừng Cape được xem là một trong những loài động vật nguy hiểm nhất ở châu Phi, gây ra nhiều vụ thương tích và tử vong cho cả con người và các loài động vật khác. Chúng có thể tấn công bằng cách húc đầu hoặc sử dụng cặp sừng sắc nhọn.

Cái chết của Asher Watkins là một lời cảnh tỉnh đanh thép, nhắc nhở chúng ta về sức mạnh và sự bất trắc của thiên nhiên. Mặc dù săn bắn là một hoạt động có tính giải trí và được nhiều người đam mê, nhưng nó luôn đi kèm với những rủi ro không thể lường trước.

Đối với những loài vật được mệnh danh là "cái chết đen" như trâu rừng Cape, bản năng hoang dã của chúng luôn là một mối đe dọa thường trực, biến bất kỳ cuộc săn nào cũng có thể trở thành một bi kịch đau lòng, nơi thợ săn cuối cùng lại trở thành con mồi.



