Thái Lan tuyên bố thu giữ vũ khí của Campuchia do Trung Quốc sản xuất: Bắc Kinh nói gì?

Ngày 18/12, theo trang thông tin Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cơ quan này đã trả lời câu hỏi liên quan đến xung đột giữa Campuchia và Thái Lan.

Trước yêu cầu bình luận về thông tin cho rằng “gần đây xảy ra một vụ đụng độ biên giới giữa quân đội Thái Lan và Campuchia, trong đó phía Thái Lan đã thu giữ các tên lửa chống tăng, bệ phóng rocket và một số trang thiết bị khác do Trung Quốc sản xuất từ các vị trí của Campuchia”, ông Tưởng Bân – người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc – cho biết Trung Quốc từ lâu duy trì quan hệ hợp tác quốc phòng với cả Campuchia và Thái Lan, bao gồm cả hợp tác thương mại quân sự.

Thái Lan thu giữ một số tên lửa chống tăng dẫn đường chính xác GAM-102LR do Trung Quốc sản xuất sau khi tấn công một căn cứ của Campuchia. Ảnh: Thai Surround

Theo ông Tưởng Bân, "sự hợp tác này không nhằm chống lại bất kỳ bên thứ ba nào, hoàn toàn phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế, đồng thời không liên quan đến xung đột biên giới giữa Campuchia và Thái Lan. Ông bày tỏ hy vọng các bên liên quan sẽ kiềm chế những suy đoán chủ quan cũng như các thông tin thổi phồng mang ác ý".

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh, với tư cách là nước láng giềng thân thiện của cả Campuchia và Thái Lan, Trung Quốc hết sức quan ngại trước xung đột biên giới và đau lòng trước những thương vong mà người dân hai nước phải gánh chịu.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng kêu gọi hai bên hành động vì lợi ích của hòa bình và ổn định khu vực biên giới cũng như lợi ích chung của nhân dân hai nước, giữ bình tĩnh và kiềm chế tối đa, sớm đạt được lệnh ngừng bắn và quay lại con đường giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và tham vấn.

"Trung Quốc hiện đang và sẽ tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình, đóng vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy ngừng bắn và tái thiết hòa bình giữa Campuchia và Thái Lan", đại diện Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh.

Trước đó, theo trang thông tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 17/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cũng đã lên tiếng trước thông tin quân đội Thái Lan thu giữ các tên lửa chống tăng do Trung Quốc sản xuất cùng một số trang thiết bị khác từ lực lượng Campuchia.

Ông Quách cho biết, đối với các chi tiết cụ thể, đề nghị các phóng viên chuyển câu hỏi tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền, đồng thời nhấn mạnh rằng Trung Quốc từ trước đến nay duy trì hợp tác quốc phòng bình thường với cả Thái Lan và Campuchia. Sự hợp tác này không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào và không liên quan đến xung đột giữa hai quốc gia.