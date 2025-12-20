Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thái Lan kiếm hơn 10 nghìn tỷ đồng từ SEA Games 33

20-12-2025 - 10:36 AM | Tài chính quốc tế

Chủ nhà Thái Lan công bố SEA Games 33 mang lại lợi ích kinh tế trị giá 12 tỷ baht (tương đương hơn 10 nghìn tỷ đồng).

Theo tờ Thairath, ngày 19/12, Tiến sĩ Kongsak Yodmani, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) , cho biết SEA Games lần thứ 33 đã tạo ra giá trị kinh tế cao kỷ lục kể từ khi Thái Lan bắt đầu đăng cai các sự kiện thể thao lớn. SAT ước tính, từ giai đoạn chuẩn bị cho đến thời điểm hiện tại, tổng giá trị kinh tế mà đại hội mang lại đã vượt mốc 12 tỷ baht (tương đương hơn 10 nghìn tỷ đồng), và con số này có thể tăng lên 14 tỷ baht (tương đương 12 nghìn tỷ đồng) sau khi SEA Games khép lại.

SEA Games 33 tạo ra giá trị kinh tế cao kỷ lục tại Thái Lan. (Nguồn: Thairath)

Theo ông Kongsak, con số này phản ánh tác động kinh tế rất lớn từ SEA Games, bao gồm nguồn thu trực tiếp từ các môn thi đấu, cũng như các yếu tố gián tiếp như du lịch, dịch vụ và tiêu dùng.

SEA Games 33 diễn ra từ ngày 9 đến 20/12/2025, với quy mô 50 môn thể thao, thu hút hơn 12.000 vận động viên và quan chức, cao gần gấp đôi so với khoảng 7.000 người tham dự SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia năm 2023.

Ông cho biết đại hội còn tạo sức hút lớn đối với khán giả trong và ngoài nước. Không chỉ có người hâm mộ thể thao, người thân các vận động viên mà cả du khách quốc tế cũng đổ về Thái Lan để theo dõi và cổ vũ.

Tiến sĩ Kongsak tiết lộ rằng đến ngày 18/12, tổng lượng khán giả đến sân, bao gồm người đăng ký trước và khán giả tự do, đã đạt gần 400.000 lượt. Con số này được SAT dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong những ngày cuối của đại hội.

Lộ diện các ứng viên thủ tướng Thái Lan

Theo Khánh Ly/VTCnews

VTCnews

