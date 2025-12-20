Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chiêm ngưỡng "quái vật đào đất" có đường kính lớn nhất thế giới đạt "cột mốc 10.000m"

20-12-2025 - 08:40 AM | Tài chính quốc tế

"Cột mốc 10.000m" này đạt được chỉ trong một lần vận hành.

Theo báo cáo của Tập đoàn Truyền thông Trung Quốc (CMG), Linghang - máy đào hầm đường sắt cao tốc dạng khiên đường kính lớn nhất thế giới (15 mét) - đã vượt qua cột mốc đào hầm dài 10.000 mét vào ngày 16/12/2025.

“Đây là lần đầu tiên trên toàn cầu, một máy đào hầm có đường kính 15 mét đạt được khả năng đào hầm liên tục vượt quá 10.000 mét chỉ trong một lần vận hành”, ông Li Bin, kỹ sư trưởng của dự án, cho biết.

Chiêm ngưỡng "quái vật đào đất" có đường kính lớn nhất thế giới đạt "cột mốc 10.000m" - Ảnh 1.

Máy đào hầm hình khiên của Trung Quốc. Ảnh: CRCC/X

Linghang là máy đào hầm khổng lồ do Trung Quốc tự phát triển. Nó được sử dụng trong dự án đường hầm Chongming-Taizhou dưới sông Dương Tử.

Thành tích này là một bước quan trọng hướng tới việc hoàn thành đường hầm (chỉ còn 1.000 mét nữa là đến bờ nam sông Dương Tử), cho phép tuyến đường sắt cao tốc vượt sông với tốc độ 350 km/giờ vào hoạt động.

Linghang sở hữu "não bộ" cực thông minh

Máy đào hầm Linghang được trang bị hệ thống "não bộ" tiên tiến nhất thế giới, đã đạt được những đột phá trong các công nghệ cốt lõi như điều khiển áp suất thích ứng bên trong buồng chắn, ra quyết định độc lập dựa trên dữ liệu dự đoán đám mây và tự động điều chỉnh tư thế đào hầm.

So với vận hành thủ công, các thông số về đào hầm, tuần hoàn bùn và tư thế ổn định hơn, theo báo Science and Technology Daily.

"Vua của máy móc xây dựng"

Máy đào hầm dạng khiên, hay còn gọi là máy khoan hầm (TBM), được mệnh danh là "Vua của máy móc xây dựng" do quy mô và độ phức tạp khổng lồ của chúng.

Từng chỉ giới hạn ở việc đào ngang, các máy TBM do Trung Quốc phát triển ngày nay có thể hoạt động trong nhiều tình huống khác nhau bao gồm đường hầm thẳng đứng, nghiêng và cong, được mệnh danh là "máy biến hình" nhờ khả năng thích ứng và độ chính xác, theo báo People's Daily.

Chiêm ngưỡng "quái vật đào đất" có đường kính lớn nhất thế giới đạt "cột mốc 10.000m" - Ảnh 2.

Hình ảnh về một máy đào hầm dạng khiên của Trung Quốc.

Linghang sử dụng hệ thống điều khiển thông minh tiên tiến có khả năng tự động điều chỉnh áp suất, dự đoán điều kiện dựa trên dữ liệu và tự dẫn hướng khi di chuyển. Điều này giúp việc đào hầm và chuyển động của máy móc ổn định hơn so với vận hành thủ công.

Nhờ hệ thống "não bộ", máy đào hầm chắn sử dụng phương pháp đào hầm thông minh không người lái trên toàn hệ thống.

Linghang còn tự hào sở hữu bánh xe cắt lớn nhất thế giới, có đường kính 15,4 mét. Nó dài 148 mét và nặng khoảng 4.000 tấn.

Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường

Kỹ sư trưởng của dự án Li Bin tiết lộ rằng nhóm đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định bảo vệ môi trường vì đường hầm đi qua các khu dân cư, bờ sông, khu neo đậu tàu thuyền và các môi trường sống dưới nước vốn được bảo vệ.

Khi dự án bước vào giai đoạn cuối cùng của việc khoan dưới nước, nhóm thi công đang tập trung vào an toàn và chất lượng. Điều này bao gồm việc kiểm tra và bảo trì thiết bị cẩn thận, cùng với việc sử dụng các hệ thống xây dựng thông minh để đảm bảo hoàn thành dự án một cách suôn sẻ.

Tuyến đường sắt cao tốc Thượng Hải-Nam Kinh-Hợp Phì là một phần quan trọng của mạng lưới đường sắt quốc gia Trung Quốc. Sau khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ cải thiện kết nối giữa Thượng Hải, Nam Kinh và Hợp Phì, đồng thời hỗ trợ hội nhập sâu rộng hơn khu vực Đồng bằng sông Dương Tử.

Năm 2017, Trung Quốc đã cho ra mắt máy đào hầm dạng khiên cỡ 15 mét đầu tiên do nước này tự sản xuất, chấm dứt sự thống trị của nước ngoài trong lĩnh vực này. Kể từ đó, các mẫu máy lớn hơn đã ra đời, và hiện nay máy đào hầm do Trung Quốc sản xuất chiếm gần 70% thị trường toàn cầu, theo báo People's Daily.

