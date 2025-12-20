Nữ chính vụ ngoại tình bê bối nhất năm 2025 thú nhận gây sốc sau nhiều tháng im lặng, kể lại toàn bộ thời điểm bị vạch trần cùng CEO trên kiss-cam

Theo New York Times, sự việc xảy ra ngày 16/7 khi Cabot (53 tuổi) và Andy Byron bị máy quay “kiss cam” chiếu lên màn hình lớn trước hàng chục nghìn khán giả. Cả hai đang ôm sát nhau trong khu vực VIP thì lập tức tách ra, cúi người né tránh khi nhận ra hình ảnh của mình xuất hiện trên màn hình.

Trên sân khấu, ca sĩ chính của Coldplay, Chris Martin, đã đùa với khán giả: “Hoặc là họ đang ngoại tình, hoặc là họ rất ngại ngùng”. Câu nói này càng khiến đoạn video bùng nổ trên mạng xã hội.

Lần đầu lên tiếng, Kristin Cabot khẳng định giữa cô và Andy Byron không tồn tại mối quan hệ tình dục. Cô gọi đó là “một sai lầm nhất thời do rượu bia”.

Đoạn video khiến tỷ phú công nghệ lộ chuyện ngoại tình

“Tôi đã đưa ra một quyết định tồi. Tôi uống vài lon High Noon, nhảy múa và cư xử không đúng mực với sếp của mình. Điều đó không hề nhỏ nhặt. Tôi đã chịu trách nhiệm và đánh đổi cả sự nghiệp. Đó là cái giá tôi chấp nhận”, Cabot chia sẻ.

Sau khi video lan truyền, Cabot cho biết cô trở thành mục tiêu công kích dữ dội trên mạng. Cô bị chế giễu bởi người nổi tiếng, bị người lạ ngoài đời gọi là “kẻ ngoại tình” và thậm chí nhận hơn 60 lời đe dọa giết người.

“Tôi có thể chấp nhận việc bị chỉ trích vì sai lầm của mình. Nhưng không ai đáng bị đe dọa tính mạng vì một khoảnh khắc ngu ngốc”, cô nói.

Cabot thừa nhận có cảm tình với Andy Byron và từng háo hức giới thiệu ông với bạn bè, nhưng khẳng định trước đêm concert, hai người thậm chí chưa từng hôn nhau. Theo lời cô, nụ hôn tại concert là lần đầu và cũng là lần duy nhất.

“Tôi hối hận vì một khoảnh khắc quá sáo mòn. Tôi muốn các con mình hiểu rằng con người có thể mắc sai lầm, thậm chí là sai lầm lớn. Nhưng không vì thế mà phải sống trong sợ hãi”, Cabot nói thêm.

Cabot

Cô cũng kể lại khoảnh khắc “kinh hoàng” khi nhận ra mình xuất hiện trên màn hình lớn. Andy Byron được cho là đã lẩm bẩm: “Chết tiệt, là tôi rồi”. Ngay sau đó, cả hai vội vã quay lại quầy bar trong trạng thái choáng váng, ôm đầu suy sụp.

Điều khiến Cabot lo lắng nhất lúc đó là sự nghiệp và chồng cũ của cô, Andrew, người cũng có mặt tại concert hôm đó cùng một người hẹn hò khác. Cabot và Andrew đã kết hôn hai năm nhưng đang sống ly thân trước khi sự việc xảy ra. Cabot thừa nhận mối quan hệ giữa một giám đốc nhân sự và một CEO khiến mọi thứ trở nên cực kỳ phản cảm, đúng kịch bản bê bối quen thuộc nhất chốn công sở.

Sau concert, Cabot và Byron cùng về căn hộ của cô tại khu vực Boston, thống nhất phải báo cáo sự việc với hội đồng quản trị Astronomer. Tuy nhiên, khi email được gửi đi vào sáng hôm sau, đoạn video đã lan truyền chóng mặt trên TikTok.

Cả hai lập tức bị Astronomer cho nghỉ việc tạm thời để phục vụ điều tra. Không lâu sau đó, Andy Byron từ chức CEO, còn Cabot cũng nộp đơn từ chức.

Ngày 13/8, Cabot chính thức nộp đơn ly hôn với Andrew. Chồng cũ của cô xác nhận họ đã có kế hoạch chấm dứt hôn nhân trước khi vụ việc xảy ra. Theo Cabot, Andrew đã cư xử “hoàn toàn lịch thiệp” và giữ im lặng để bảo vệ sự riêng tư của gia đình.

Từ một khoảnh khắc bị bắt trọn trên màn hình lớn, scandal tại concert Coldplay đã trở thành bài học cay đắng cho cả hai nhân vật chính, đồng thời mở ra cuộc tranh luận gay gắt về quyền riêng tư, sự phán xét và cái giá của một sai lầm cá nhân trong thời đại mạng xã hội.

Nguồn: Daily Mail