Họp báo cuối năm, Tổng thống Putin hé lộ bí mật về Ukraine tại thượng đỉnh với Tổng thống Trump

20-12-2025 - 07:33 AM | Tài chính quốc tế

Vấn đề Ukraine đã được Tổng thống Nga Putin đề cập trong cuộc họp báo cuối năm ngày 19/12.

Theo CNN, trong cuộc họp báo cuối năm hôm 19/12, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga đã được yêu cầu nhượng bộ về vấn đề Ukraine trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Alaska hồi tháng 8, và Moscow đã đồng ý một số điều khoản.

Ông Putin cho biết ông tin rằng ông Trump đang nỗ lực "nghiêm túc" và "chân thành" để chấm dứt xung đột ở Ukraine. Ông tuyên bố rằng ông đã "về cơ bản đồng ý" với các đề xuất của ông Trump ở Alaska, nhưng không cung cấp chi tiết.

Tuy nhiên, Nga vẫn kiên quyết không từ bỏ yêu cầu Ukraine rút quân hoàn toàn khỏi các khu vực Donetsk và Luhansk.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đã đề xuất Ukraine rút quân khỏi một phần hai khu vực đó – được gọi là Donbas – để tạo ra một “vùng kinh tế tự do”. Ông Zelensky nói rằng Mỹ coi đây là một sự thỏa hiệp giữa lập trường của Ukraine và Nga.

Ngay sau đó, trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov nhắc lại rằng Nga vẫn đang nhắm đến việc kiểm soát toàn bộ khu vực Donbas.

Theo An An

