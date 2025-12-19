Trung Quốc triệt phá đường dây buôn lậu mẫu máu phụ nữ mang thai quy mô lớn

Tang vật vụ án bị Hải quan Quảng Châu thu giữ (Ảnh: CCTV)

Việc phát hiện đường dây buôn lậu này có liên quan đến việc vận chuyển trái phép mẫu máu của phụ nữ mang thai ra nước ngoài đã giúp giới chức Trung Quốc bóc gỡ một chuỗi hoạt động phi pháp xuyên biên giới trải rộng trên 23 tỉnh, thành trong cả nước.

Theo kênh CCTV News ngày 17/12, Cục Chống buôn lậu thuộc Hải quan Quảng Châu đã huy động 265 cán bộ, đồng loạt tiến hành chiến dịch truy quét tại các thành phố Quảng Châu, Phật Sơn và Thâm Quyến (miền Nam Trung Quốc). Lực lượng chức năng đã triệt phá hai băng nhóm tội phạm chuyên thu gom và tuồn lậu mẫu máu phụ nữ mang thai ra nước ngoài để xét nghiệm, bắt giữ toàn bộ 26 đối tượng chủ chốt trong đường dây.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng đã buôn lậu hơn 100.000 mẫu máu phụ nữ mang thai, thu lợi bất chính trên 30 triệu Nhân dân tệ (khoảng 4,26 triệu USD). Đây được đánh giá là vụ án có quy mô lớn nhất và phạm vi rộng nhất liên quan đến loại tội phạm này mà Hải quan Quảng Châu phát hiện trong những năm gần đây.

Phó Cục trưởng Cục Điều tra của Hải quan Quảng Châu, ông Zheng Zhong, cho biết mẫu máu phụ nữ mang thai chứa thông tin di truyền quan trọng của con người và thuộc diện bị Nhà nước quản lý nghiêm ngặt về xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, các băng nhóm tội phạm đã lợi dụng nhu cầu xét nghiệm giới tính thai nhi và sàng lọc di truyền để tổ chức thu gom trái phép thông qua các nền tảng trực tuyến.

Theo điều tra, các đối tượng thường đăng quảng cáo trá hình trên mạng xã hội với nội dung như "xét nghiệm giới tính thai nhi không xâm lấn", "xét nghiệm gen chính xác, an toàn, không rủi ro", thu hút khách hàng với mức phí từ 2.000 - 3.000 Nhân dân tệ. Sau khi thỏa thuận, các phòng thí nghiệm ở nước ngoài sẽ cung cấp biểu mẫu, hướng dẫn khách hàng lấy mẫu máu thông qua người quen hoặc một số nền tảng y tế trực tuyến.

Để né tránh sự giám sát của cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như dán ống nghiệm chứa máu vào bụng hoặc đùi trong, hoặc cất giấu trong các ngăn bí mật của hành lý khi xuất cảnh.

Trong số các đường dây bị triệt phá, băng nhóm do đối tượng họ Lý cầm đầu hoạt động đặc biệt tinh vi. Đối tượng này thuê địa điểm trong khu sáng tạo, mua sắm thiết bị văn phòng và ngụy trang hoạt động dưới danh nghĩa một công ty truyền thông hợp pháp, trong khi thực chất chỉ phục vụ cho việc buôn lậu mẫu máu.

Hiện nay, trong số 26 nghi phạm, đã có 9 đối tượng bị bắt giam theo phê chuẩn của Viện Kiểm sát, số còn lại đang tiếp tục bị điều tra. Cơ quan chức năng cảnh báo, nhiều mẫu máu bị rò rỉ hoặc vỡ ống nghiệm, thậm chí phát hiện mẫu chứa mầm bệnh truyền nhiễm, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, đe dọa sức khỏe cộng đồng và quyền được bảo vệ sự sống của thai nhi.