"Quái vật" kỳ lạ nhất hành tinh: Không não nhưng rất thông minh, có gần 720 giới tính

Loài sinh vật kỳ dị mang tên khoa học Physarum polycephalum , thường được gọi bằng biệt danh thân mật là "Blob" (Mảng bùn) hay "quái vật", đang tồn tại ẩn mình trong những khu rừng ẩm ướt trên khắp thế giới.

Mặc dù được gọi là mốc nhầy, nhưng sinh vật này thực chất được các nhà khoa học phân loại thuộc giới Protista (sinh vật nguyên sinh) và được xác định là một "chất nhờn tự duy trì và phát triển". Blob có thể phát triển theo cấp số nhân, trở thành một tế bào đơn lẻ khổng lồ có thể trải rộng đến vài mét vuông, chỉ bằng cách sử dụng năng lượng từ độ ẩm và tia nắng mặt trời.

Thoạt nhìn, sinh vật này trông giống như một mảng nhầy màu vàng nhạt, không có cấu trúc rõ ràng, di chuyển chậm chạp như một giọt nước chảy. Nó không có não, không có bộ phận thần kinh trung ương, hay bất kỳ cơ quan nào mà ta thường thấy ở các sinh vật sống khác.

720 giới tính và khả năng tự phục hồi phi thường

Bất chấp sự đơn giản về cấu trúc, Blob lại sở hữu những đặc điểm phi thường thách thức khoa học.

Đầu tiên, loài Blob có đến gần 720 giới tính khác nhau. Khi sinh sản, hai Blob có bộ gen phù hợp gặp nhau. Chúng sẽ hòa tan màng tế bào và trao đổi nhân tế bào, sau đó tạo thành một bào tử để phát triển thành cá thể mới. Việc sở hữu số lượng giới tính khổng lồ này giúp chúng có khả năng tìm được bạn đời và duy trì nòi giống cực kỳ cao.

Thứ hai, chúng có thể tự chữa lành vết thương một cách thần kỳ. Nếu bị cắt làm đôi, sinh vật này có thể tự tái tạo và trở lại trạng thái ban đầu chỉ trong vòng hai phút . Nó cũng di chuyển mà không cần chân hay cánh, bằng cách luân chuyển tế bào chất qua lại theo nhịp điệu.

Trí thông minh không cần tế bào thần kinh

Tuy không có não, sinh vật này được đánh giá là rất "thông minh". Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng Physarum polycephalum thực sự có thể học hỏi và ghi nhớ.

Nó có khả năng đi theo đường mòn chất nhờn của chính chúng để quay trở lại chỗ có nguồn thức ăn cho các lần ăn tiếp theo. Chất nhờn mà Blob để lại hoạt động như một loại "bộ nhớ không gian bên ngoài", nhắc nhở nó tránh khám phá lại những khu vực đã đi qua.

Khả năng giải quyết vấn đề của Blob đã được chứng minh qua các thí nghiệm mê cung. Blob luôn tìm được đường ra một cách dễ dàng, và khi được đặt thức ăn ở nhiều điểm khác nhau, nó tạo ra một mạng lưới kết nối tối ưu tương tự như sơ đồ đường sắt Tokyo hay các mạng lưới đường cao tốc do con người thiết kế.

Sự tồn tại của Blob khiến các nhà khoa học phải nhìn nhận trí thông minh theo một cách khác. Có thể trí thông minh không nhất thiết phải liên kết trực tiếp với bộ não, mà là một thứ gì đó gần gũi hơn với khả năng xử lý thông tin phi tập trung trong toàn bộ thực thể sống.

Vật liệu để tạo ra máy tính sinh học

Hiện tại, các nhà nghiên cứu đang tiếp tục tìm hiểu về cấu trúc di truyền, cơ chế học tập và khả năng xử lý thông tin của Physarum polycephalum .

Với khả năng tính toán lộ trình hiệu quả và ghi nhớ, Blob thậm chí còn được mô hình hóa thành một bộ các phương trình vi phân và được sử dụng để xây dựng cổng logic (logic gates), mở ra khả năng chế tạo máy tính sinh học trong tương lai.

Các phát hiện về Blob đã mở ra một cửa sổ mới vào lịch sử tiến hóa sơ khai của các sinh vật nhân chuẩn, cho thấy khả năng học tập và ra quyết định đã xuất hiện từ rất sớm, trước khi não bộ và hệ thần kinh phát triển.