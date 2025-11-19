Trung Quốc: Quái vật cổ dài 42 đốt xuất hiện gần Lệ Giang cổ trấn

Bên trong một phiến đá có niên đại từ giữa kỷ Tam Điệp, các nhà khoa học Trung Quốc đã khám phá ra một loài quái vật biển cổ đại chưa từng được biết đến trước đây và đặt tên cho nó là Lijiangosaurus yongshengensis, tức "thằn lằn Lệ Giang ở Vĩnh Thắng"

Cái tên này thể hiện địa điểm hóa thạch được khai quật: Huyện Vĩnh Thắng, TP Lệ Giang, tỉnh Vân Nam - Trung Quốc. Đây là một thành phố du lịch nổi tiếng với địa danh Lệ Giang cổ trấn nằm giữa lòng đô thị hiện đại.

Loài mới này vừa được mô tả bởi nhóm nghiên cứu từ Viện Cổ sinh vật học có xương sống và cổ nhân chủng học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc trên tạp chí Communications Biology.

Quái vật biển Lijiangosaurus yongshengensis - Ảnh đồ họa: Kelai Li

Theo Sci-News, Lijiangosaurus yongshengensis đã hoành hành trong các đại dương kỷ Tam Điệp từ khoảng 247 đến 241 triệu năm trước, tức có thể xưa hơn hoặc cùng thời điểm với loài khủng long đầu tiên trên cạn.

Con quái vật sơ khai này sở hữu một hộp sọ nhỏ nhưng cổ dài tới 42 đốt, chiều dài toàn bộ cơ thể vào khoảng 2,5 m, một kích thước lớn so với các sinh vật cùng thời.

Sinh vật này thuộc phân bộ Nothosauria, bộ Eosauropterygia, thành viên của một nhóm lớn nổi tiếng hơn là Sauropterygia. Thằn lằn cổ rắn (Plesiosaurs) là một trong các đại diện được biết đến nhiều nhất của Sauropterygia.

Việc Lijiangosaurus yongshengensis có số đốt sống cổ lên tới 42 cho thấy hình thái cổ dài cực độ đã tiến hóa từ rất sớm trong dòng họ quái vật biển này.

Bộ xương của nó cũng được phát hiện tại một địa điểm khan hiếm hóa thạch, vì vậy có thể mở rộng đáng kể phạm vi hiểu biết của các nhà khoa học về sự phân bố và đa dạng của nhóm Sauropterygia sớm trong kỷ Tam Điệp.