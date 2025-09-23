Không gì là không thể ở Trung Quốc: Ra mắt ‘quái vật’ 3 tay nâng ‘ngon ơ’ vật nặng 60 tấn, gấp 30 lần công suất của máy Nhật, phục vụ giấc mơ ‘đuổi theo’ Mặt trời

Theo báo cáo đăng trên tờ Science and Technology Daily ngày 15/9, hệ thống này, được gọi là nền tảng kiểm tra điều khiển từ xa, gồm 3 cánh tay robot và đã vượt qua quá trình đánh giá của hội đồng chuyên gia, cho thấy năng lực vận hành vượt trội cả về sức mạnh lẫn độ chính xác.

Cánh tay chính của robot có khả năng nâng tải trọng 60 tấn với độ chính xác định vị và nâng thẳng đứng đạt đến 4mm, một mức sai số cực nhỏ nếu xét đến kích thước và khối lượng mà nó xử lý. Hai cánh tay phụ nhỏ hơn cũng không kém phần ấn tượng, khi chúng có thể thực hiện thao tác lặp lại với sai số chỉ ±0,01mm - tiêu chuẩn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực robot nhiệt hạch.

"Quái vật" có thể nâng vật nặng lên đến 60 tấn, tương đương 10 con voi châu Phi trưởng thành.

Để so sánh, cánh tay robot hiện đại nhất do Mitsubishi Heavy Industries (Nhật Bản) phát triển, chuyên dùng trong bảo trì các lò phản ứng hạt nhân, chỉ có thể chịu tải khoảng 2 tấn ở đầu cánh tay.

Robot 3 tay này là một hệ thống quan trọng nằm trong khuôn khổ Dự án Nghiên cứu Toàn diện về Công nghệ Nhiệt hạch (CRAFT). Đây là một công trình khoa học cấp quốc gia được giám sát bởi Viện Vật lý Plasma trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, đặt tại tỉnh An Huy. Tên gọi “Khoa Phụ” của hệ thống lấy cảm hứng từ nhân vật huyền thoại Trung Hoa đã liều mình đuổi theo Mặt Trời, thể hiện cho tham vọng chinh phục năng lượng vô tận từ nhiệt hạch.

Trong quá trình vận hành các lò phản ứng nhiệt hạch, những bộ phận lõi như lớp vỏ bảo vệ (cladding) thường xuyên phải chịu đựng điều kiện cực đoan như nhiệt độ cao, áp suất lớn và bức xạ neutron mạnh. Đây là những yếu tố mà các robot công nghiệp hiện nay chưa thể đáp ứng cả về độ bền lẫn khả năng nâng tải nặng với độ chính xác cao.

Theo nhà nghiên cứu Pan Hongtao, người đứng đầu nhóm phát triển tại Viện Vật lý Plasma, nhóm kỹ sư đã vượt qua nhiều rào cản kỹ thuật liên quan đến vật liệu, cấu trúc cơ khí, hệ thống cảm biến, thuật toán điều khiển và độ tin cậy để hoàn thiện robot này.

Công nghệ đột phá của họ không chỉ phục vụ các dự án trong nước mà còn hướng đến đóng góp cho các hệ thống nhiệt hạch quốc tế, điển hình như dự án lò phản ứng nhiệt hạch quốc tế ITER tại Pháp - nơi Trung Quốc là một trong 35 quốc gia thành viên.

Robot điều khiển từ xa của ITER phát triển.

Hiện tại, hệ thống robot điều khiển từ xa của ITER mới chỉ đạt tải trọng tối đa khoảng 45 tấn, thấp hơn đáng kể so với khả năng 60 tấn của robot Khoa Phụ. Điều này cho thấy Trung Quốc không chỉ đang đẩy nhanh tốc độ mà còn dẫn đầu một số phương diện trong công nghệ robot phục vụ năng lượng sạch.

CRAFT dự kiến hoàn thành cuối năm nay, quy tụ hơn 300 nhà khoa học và kỹ sư làm việc với các công nghệ hiện đại của ITER, kết hợp với các đổi mới riêng do Trung Quốc phát triển. Dự án cũng hỗ trợ vận hành các lò Tokamak thế hệ tiếp theo, nổi bật là lò phản ứng nhiệt hạch siêu dẫn đốt plasma đầu tiên của Trung Quốc, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Ngoài lĩnh vực nhiệt hạch, Pan cho biết công nghệ từ dự án Khoa Phụ còn có thể ứng dụng trong bảo trì nhà máy hạt nhân, thiết bị hàng không vũ trụ, vận hành máy móc hạng nặng và cứu hộ khẩn cấp, mở ra tiềm năng lớn cho các ngành công nghiệp đòi hỏi kết hợp giữa sức mạnh và độ chính xác tuyệt đối.

Theo SCMP