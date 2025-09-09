Mỹ mang "quái vật" dài 17m đến Pháp: Kỳ quan công nghệ của nhân loại sắp đón tin vui

Phản ứng tổng hợp hạt nhân là một trong những mục tiêu được theo đuổi từ lâu trong hành trình tìm kiếm năng lượng bền vững. Tin vui là nó đang đạt được những bước tiến đáng kể với dự án ITER đang được triển khai.

Nỗ lực quốc tế đầy tham vọng này nhằm tái tạo quá trình tổng hợp năng lượng mặt trời, hứa hẹn một cuộc cách mạng tiềm năng trong cách chúng ta sản xuất điện. Một bước tiến quan trọng là việc vận chuyển một nam châm siêu dẫn khổng lồ từ Hoa Kỳ đến địa điểm ITER ở Pháp. Với chiều cao khoảng 17 mét, cuộn dây điện từ trung tâm này đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì plasma cần thiết cho các phản ứng tổng hợp hạt nhân. Dự án với sự tham gia của các quốc gia trên toàn thế giới, thể hiện tinh thần hợp tác và đổi mới công nghệ cần thiết để giải quyết các thách thức năng lượng toàn cầu.

ITER: Nỗ lực toàn cầu cho năng lượng tổng hợp

ITER, lò phản ứng tổng hợp hạt nhân thử nghiệm lớn nhất thế giới, là một nỗ lực toàn cầu to lớn với sự tham gia của 35 quốc gia. Bao gồm tất cả các thành viên EU, cũng như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga và Hoa Kỳ. Mục tiêu của dự án là chứng minh tính khả thi của việc sản xuất 500 MW điện chỉ với 50 MW đầu vào. Mặc dù chi phí ước tính ban đầu là 5,5 tỷ USD, nhưng ngân sách đã tăng vọt lên 24 tỷ USD, trong đó EU chi trả gần một nửa chi phí.

Tọa lạc tại Saint-Paul-lez-Durance, Pháp, ITER là biểu tượng của sự hợp tác khoa học quốc tế. Mặc dù phải đối mặt với sự chậm trễ và chi phí vượt mức, dự án vẫn tiếp tục thắp lên hy vọng trong cộng đồng khoa học. Hàng ngàn nhà khoa học và kỹ sư đang làm việc không ngừng nghỉ để khai phá tiềm năng của năng lượng nhiệt hạch, một công nghệ có thể cách mạng hóa sản xuất năng lượng và cung cấp một nguồn năng lượng gần như vô hạn. Cả thế giới đang háo hức dõi theo, hy vọng rằng sáng kiến đột phá này sẽ mở đường cho một kỷ nguyên mới của năng lượng dồi dào.

Một kỳ quan công nghệ

Ống solenoid trung tâm là một kỳ công kỹ thuật khổng lồ, được thiết kế để khởi động và duy trì plasma bên trong lò phản ứng ITER. Bao gồm sáu mô-đun từ tính, mỗi mô-đun nặng khoảng 129.000 kg, ống solenoid phải chịu được lực cực lớn trong quá trình tổng hợp hạt nhân. Một bộ khung ngoài chắc chắn là điều cần thiết để hỗ trợ nó, đảm bảo tính toàn vẹn của cấu trúc trong điều kiện khắc nghiệt. Bộ khung ngoài, thường được gọi là lồng từ tính, là minh chứng cho sự phức tạp của công nghệ tổng hợp hạt nhân.

David Vandergriff, kỹ sư trưởng, nhấn mạnh sự phụ thuộc của solenoid vào giá đỡ này: "Sole không thể thực hiện chức năng của nó nếu không có giá đỡ chắc chắn này." Những thách thức kỹ thuật trong việc tạo ra một cấu trúc như vậy càng làm nổi bật sự phức tạp của phản ứng tổng hợp hạt nhân. Việc xây dựng thành công bộ phận này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sáng kiến ITER, đưa chúng ta đến gần hơn với việc khai thác năng lượng mặt trời ngay trên trái đất.

Việc xây dựng cấu trúc hỗ trợ của solenoid trung tâm thể hiện sức mạnh của sự hợp tác quốc tế. Tám công ty Mỹ đã đóng góp vào dự án này, trong đó Superbolt ở Pennsylvania đóng vai trò then chốt. Một thách thức lớn là thiết kế các tấm liên kết, các đầu nối thẳng đứng rất quan trọng để duy trì tính toàn vẹn của nam châm. Với chiều dài khoảng 15 mét, các đầu nối này phải được sản xuất với độ chính xác cao để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt.

Freudenberg, một trong những kỹ sư, nhớ lại sự hoài nghi ban đầu về việc sản xuất các thành phần này thành một khối duy nhất. Độ chính xác đòi hỏi rất cao, nhưng nhóm đã vượt qua những trở ngại này thông qua sự hợp tác và đổi mới. Thành tựu này là minh chứng cho năng lực kỹ thuật và tinh thần hợp tác thúc đẩy dự án ITER tiến lên, chứng minh rằng những thách thức toàn cầu đòi hỏi các giải pháp toàn cầu.

Những bước cuối cùng và con đường phía trước

Quá trình lắp ráp cuối cùng của solenoid trung tâm đang được tiến hành tại cơ sở ITER ở miền nam nước Pháp. Với bốn trong số sáu mô-đun đã được lắp đặt, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Đây là thành quả của một dự án kéo dài một thập kỷ được lên kế hoạch và thực hiện tỉ mỉ. Việc lắp đặt này là một bước quan trọng để hiện thực hóa một lò phản ứng nhiệt hạch hoạt động vào năm 2040.

Việc tích hợp thành công solenoid trung tâm chỉ là một trong nhiều bước tiến tới mục tiêu năng lượng nhiệt hạch bền vững. Khi dự án tiến triển, các thành phần và hệ thống bổ sung sẽ được tích hợp, đưa chúng ta đến gần hơn với tương lai năng lượng sạch, vô hạn. Sự tận tâm và kiên trì của các đội ngũ quốc tế tham gia làm nổi bật ý nghĩa của dự án như một ngọn hải đăng hy vọng trong hành trình tìm kiếm năng lượng bền vững toàn cầu.

Khi dự án ITER tiến triển, nó đặt ra những câu hỏi quan trọng về tương lai của năng lượng. Liệu năng lượng nhiệt hạch có trở thành một giải pháp khả thi cho nhu cầu năng lượng của chúng ta? Liệu hợp tác quốc tế có tiếp tục thúc đẩy các đổi mới công nghệ? Câu trả lời cho những câu hỏi này ẩn chứa tiềm năng định hình lại bức tranh năng lượng của chúng ta một cách sâu sắc, với những tác động đến các thế hệ mai sau.