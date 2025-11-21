Loài quái vật bay chưa từng biết "trỗi dậy" từ bụng khủng long

Theo Sci-News, một loài quái vật bay ăn lọc mới được đặt tên là Bakiribu waridza đã được khám phá thông qua một khối đá kỳ dị ở lưu vực Araripe của Brazil.

Khối đá này là regurgitalite, tức bãi nôn của một con khủng long cổ đại. Bên trong khối đá là một phần bộ xương của 2 con Bakiribu waridza đã bị ăn thịt, nhưng vẫn đủ để các nhà nghiên cứu xác định đó là một loài mới và mô tả về loài này.



Quái vật bay Bakiribu waridza - Ảnh đồ họa Julio Lacerda

Viết trên tạp chí khoa học Scientific Reports, tiến sĩ Aline Ghilardi từ Đại học Liên bang Rio Grande do Norte (Brazil) và các đồng nghiệp cho biết loài quái vật này đã sống ở vĩ độ nhiệt đới của siêu lục địa phía Nam Gondwana vào đầu kỷ Phấn Trắng, cách đây khoảng 113 triệu năm.

Loài mới này thuộc phân họ Pterodaustrini, của họ Ctenochasmatidae, một nhóm dực long (thằn lằn bay, thằn lằn ngón cánh) sống từ cuối kỷ Jura đến đầu kỷ Phấn Trắng.

Theo các tác giả, những khám phá gần đây đã làm sáng tỏ sự đa dạng và khả năng thích nghi sinh thái của nhóm này, đặc biệt là thông qua việc kiểm tra các mẫu hóa thạch mới từ nhiều khu vực địa lý và thời kỳ địa chất khác nhau.

Những loài thằn lằn bay này thể hiện một quỹ đạo tiến hóa đáng nể, đặc trưng bởi sự thích nghi hình thái đa dạng và phân bố địa lý rộng lớn.

“Những khám phá gần đây từ Trung Quốc, Nam Mỹ và Châu Âu đã nâng cao đáng kể hiểu biết của chúng ta về hệ sinh thái của chúng và làm nổi bật lịch sử tiến hóa năng động của dòng dõi này" - tiến sĩ Ghilardi cho biết.

Bakiribu waridza có hàm cực kỳ dài và hàng răng dày đặc giống như bàn chải, tương tự như loài khủng long bay Pterodaustro nhưng khác biệt về mặt cắt ngang và khoảng cách giữa các răng.

Kiểu răng này cho thấy nó là một loài ăn lọc: Hút một lượng lớn nước vào miệng, sau đó đẩy nước ra, để hàm răng hoạt động như một chiếc sàng giúp lọc lại thức ăn.

Loài mới này cũng có nhiều đặc điểm giống với người họ hàng ở Nam Mỹ và châu Âu, góp phần đáng kể trong nỗ lực lấp đầy bức tranh tiến hóa của dực long.