Trung Quốc hạ thủy "quái vật" 376 mét, đặt cột mốc lịch sử mới: Khẳng định đã vươn tới đẳng cấp thế giới

Tập đoàn Truyền thông Trung Quốc (CMG) đưa tin, cơ sở khí thiên nhiên hóa lỏng (FLNG) nổi lớn nhất do quốc gia này tự phát triển, có tên NGUYA FLNG, đã được bàn giao thành công. Đây là một sản phẩm của công ty TNHH Wison New Energies.

Wison New Energy được biết đến là nhà cung cấp hàng đầu về công nghệ và giải pháp năng lượng sạch, chuyên cung cấp các giải pháp EPCIC tích hợp hiệu quả cho ngành năng lượng. Một số cái tên có thể kể đến như các cơ sở khí thiên nhiên hóa lỏng nổi, cơ sở lưu trữ và xuất hàng nổi, nhà máy LNG mô-đun tiêu chuẩn trên bờ, cơ sở phát điện khí thiên nhiên nổi, điện gió nổi…

NGUYA FLNG dài 376 mét, rộng 60 mét và sâu 35 mét, có trọng tải và khả năng lưu trữ khí lớn nhất cùng loại. Nó có khả năng lưu trữ LNG là 180.000 mét khối và khả năng lưu trữ khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) là 45.000 mét khối, với công suất sản xuất LNG hàng năm là 2,4 triệu tấn.

Theo CMG, cơ sở này sẽ được triển khai tại vùng biển ngoài khơi Cộng hòa Congo ở Châu Phi. Sự kiện này đánh dấu một bước đột phá lớn trong lĩnh vực sản xuất thiết bị kỹ thuật ngoài khơi có giá trị gia tăng cao của Trung Quốc.

Do thiết kế độc đáo, kích thước lớn và tính phức tạp của môi trường hàng hải, Cục An toàn Hàng hải Nam Thông đã tiến hành một loạt đánh giá an toàn hàng hải sau lễ khởi hành ngày 26/8. Kế hoạch kéo tàu đã được điều chỉnh để ứng phó với những thay đổi của thủy triều cho đến khi hoạt động kéo tàu ngoài khơi hoàn tất.

Tinh hoa công nghệ

Được thiết kế với công nghệ tiên tiến nhằm giảm thiểu lượng khí thải carbon, giàn FLNG là một chuẩn mực trong ngành. Được hình thành, thiết kế và xây dựng chỉ trong 33 tháng - từ khi ký hợp đồng đến khi xuất xưởng - FLNG đã lập kỷ lục về thời gian đưa sản phẩm ra thị trường trong toàn ngành. Hơn nữa, các tính năng kỹ thuật tiên tiến cho phép giàn xử lý khí từ nhiều mỏ, phù hợp cho việc phát triển các mỏ trong tương lai.

Nó có thể hóa lỏng và lưu trữ trực tiếp khí thiên nhiên khai thác được tại vùng biển xa đất liền, phù hợp cho việc phát triển các mỏ khí ngoài khơi quy mô lớn. Đây là một trong những sản phẩm phức tạp, đắt tiền và có giá trị cao trong lĩnh vực thiết bị kỹ thuật hàng hải, được mệnh danh là "viên ngọc mới trên vương miện" của ngành công nghiệp tàu thủy và kỹ thuật hàng hải.

Việc bàn giao và hạ thủy FLNG này không chỉ đánh dấu một bước đột phá mới về đổi mới công nghệ và quản lý kỹ thuật trong lĩnh vực FLNG toàn cầu, mà còn thể hiện sức mạnh vượt trội của các doanh nghiệp Trung Quốc trong lĩnh vực thiết bị năng lượng cao cấp.

NGUYA FLNG là đơn vị đầu tiên áp dụng công nghệ hóa lỏng CHART IPSMR và công nghệ bồn chứa SPB cho thiết bị sản xuất hóa lỏng nổi. Thiết bị này có ưu điểm là hiệu suất sản xuất hóa lỏng cao và hệ thống lưu trữ hàng lỏng ổn định và đáng tin cậy. Hơn nữa, thiết bị này tích hợp nhiều công nghệ carbon thấp, bao gồm máy phát điện động cơ chính sử dụng nhiên liệu kép và thiết bị thu hồi nhiệt thải. Thiết bị đảm bảo vận hành hiệu quả đồng thời giảm thiểu phát thải carbon hiệu quả.

Trung Quốc đã vươn tới đẳng cấp thế giới

Ông Wei Huaqing, Phó chủ tịch Wison New Energy và Giám đốc dự án NGUYA FLNG, cho biết từ khi ký hợp đồng đến khi ra khơi, dự án chỉ kéo dài 33 tháng, đạt tổng cộng 30 triệu giờ làm việc an toàn.

Điều này không chỉ chứng minh năng lực chuyên môn và hiệu quả của Wison New Energy mà còn làm nổi bật những lợi thế toàn diện của công ty trong thiết kế tiêu chuẩn hóa và quản lý hệ thống quốc tế. Nó cũng phản ánh sự tích hợp hiệu quả của chuỗi cung ứng của Trung Quốc và sức mạnh toàn diện của ngành sản xuất Trung Quốc.

Theo báo cáo, tổng cộng 14 tàu tuần tra và tàu kéo, tám nhân viên thực thi pháp luật và ba máy bay không người lái đã được triển khai trong hoạt động này. Đoàn tàu kéo dài 740 mét, lập kỷ lục mới về kéo tàu ven biển tại Nam Thông.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Năng lượng Trung Quốc tại Đại học Hạ Môn, phát biểu: "Cơ sở FLNG công suất lớn, trọng tải lớn này không chỉ nâng cao vị thế của Trung Quốc trên thị trường LNG quốc tế mà còn thúc đẩy sự phát triển và sử dụng năng lượng biển sâu rộng hơn của đất nước". Ông cũng lưu ý thêm rằng công nghệ khai thác khí đốt tự nhiên của Trung Quốc đã đạt đẳng cấp thế giới.

Trong số các loại nhiên liệu hóa thạch, khí đốt tự nhiên tương đối sạch, với hàm lượng carbon và lượng khí thải thấp nhất. Ông nhấn mạnh rằng thiết bị tiên tiến và chi phí cạnh tranh của Trung Quốc không chỉ thúc đẩy phát triển carbon thấp toàn cầu mà còn mang lại cho nước này lợi thế trong hợp tác với các nước đối tác Vành đai và Con đường. "Đối với một số quốc gia có điều kiện kinh tế còn nhiều thách thức, các giải pháp hiệu quả và giá cả phải chăng đóng vai trò rất quan trọng. Với công nghệ mạnh mẽ và chi phí ưu đãi, các đối tác Trung Quốc thường được coi là lựa chọn ưu tiên", ông nhận xét.