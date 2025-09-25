Thêm một quan chức Fed 'dập tắt' kỳ vọng của thị trường: Không ủng hộ việc hạ lãi suất liên tiếp trong các cuộc họp sắp tới

Austan Goolsbee, Chủ tịch Fed Chicago.

Phát biểu với Financial Times, ông Goolsbee cho biết ông đã ủng hộ việc cắt giảm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) tuần trước, đưa mức lãi suất điều hành xuống 4-4,25%. Đây là lần giảm đầu tiên trong năm nay.

Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ sự dè dặt đối với các đợt cắt giảm tiếp theo trong các kỳ họp sắp tới.

“Tôi không thoải mái với việc dồn quá nhiều kỳ vọng vào việc cắt giảm lãi suất chỉ dựa trên giả định rằng lạm phát rồi sẽ qua đi,” ông nói. Nhiều doanh nghiệp tại vùng Trung Tây nước Mỹ vẫn lo ngại rằng lạm phát chưa thực sự được kiểm soát và phản ứng chính sách quá mạnh tay có thể khiến tình hình trở nên rủi ro hơn.

Goolsbee cho biết, bộ dữ liệu lao động mới do Fed Chicago phát triển, tổng hợp nhiều chỉ số kinh tế theo thời gian thực, cho thấy chỉ có sự hạ nhiệt nhẹ, chứ không phải là tình trạng lao dốc đáng lo ngại. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn duy trì ở mức thấp 4,3%, và tỷ lệ luân chuyển lao động cho thấy thị trường việc làm vẫn khá ổn định.

Ông cho rằng dữ liệu việc làm phi nông nghiệp gần đây có thể đã bị ảnh hưởng bởi chính sách siết chặt nhập cư của Tổng thống Trump, làm sai lệch phần nào thực trạng của thị trường lao động. “Về cơ bản, chúng ta vẫn có một thị trường lao động ổn định và lành mạnh,” ông nói.

Mặc dù Fed và nhiều nhà kinh tế tin rằng tác động lạm phát từ các đợt tăng thuế nhập khẩu sẽ chỉ là nhất thời, ông Goolsbee vẫn cảnh báo rằng lạm phát đã vượt mục tiêu 2% của Fed suốt hơn 4 năm rưỡi và “giờ đang đi sai hướng”.

Theo ông, lý do chính khiến ông ủng hộ cắt giảm lãi suất tuần trước là vì cuộc chiến thương mại của ông Trump dường như không gây lạm phát tăng nóng như lo ngại ban đầu, phần lớn do các đối tác thương mại chính của Mỹ không đáp trả quá mạnh.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng chính các chính sách thương mại của Tổng thống Trump là yếu tố khiến ông dè dặt trong việc cắt giảm thêm lãi suất.

Việc Fed giảm lãi suất diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng gia tăng áp lực, khi Tổng thống Trump liên tục chỉ tích Chủ tịch Fed Jerome Powell vì không hành động sớm hơn. Đồng thời, những nỗ lực của ông Trump nhằm sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook và tuyên bố rằng ông sắp có “đa số” ghế trong Hội đồng Thống đốc Fed cũng làm dấy lên lo ngại về rủi ro đối với tính độc lập của ngân hàng trung ương.

Goolsbee đã giảm nhẹ mức độ lo ngại này. “Suốt 112 năm lịch sử của Fed, việc tái bổ nhiệm luôn dựa trên năng lực thực sự,” ông nói, nhấn mạnh rằng các quan chức Fed luôn giữ thái độ nghiêm túc với vai trò của mình. Theo ông, sự độc lập trong hoạch định chính sách tiền tệ là điều “tối quan trọng nếu muốn ngăn lạm phát quay trở lại.”

Thị trường tài chính hiện đang định giá khả năng Fed sẽ có thêm hai đợt giảm lãi suất nữa trong năm nay, mỗi lần 25 điểm cơ bản. Dự báo kinh tế mới nhất của Fed cho thấy đa số các quan chức ủng hộ thêm 2 lần cắt giảm nữa.

Thống đốc Michelle Bowman mới đây cũng bày tỏ lo ngại rằng thị trường lao động có thể rơi vào tình trạng suy yếu đột ngột. Theo bà, việc tiếp tục điều chỉnh lãi suất sẽ giúp giữ lợi suất dài hạn ở mức thấp và hỗ trợ tăng trưởng.

Tuy vậy, quan điểm của ông Goolsbee lại thận trọng hơn. Ông cho rằng các rào cản mới, đặc biệt là chính sách nhập cư cứng rắn hơn như đề xuất thu phí 100.000 USD cho mỗi đơn xin visa H-1B của người lao động có tay nghề cao, có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng dài hạn của Mỹ.

“Chuyện này còn phụ thuộc vào nhiều chi tiết, nhưng câu hỏi lớn là: Những động thái đó có đang làm suy yếu môi trường đổi mới, tinh thần khởi nghiệp hay không?” ông đặt vấn đề. “Đầu tư vào khoa học và thu hút nhân tài khoa học luôn có mối tương quan rất mạnh với tăng năng suất.”

Tham khảo FT﻿