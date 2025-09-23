Quan chức Fed 'dội gáo nước lạnh' vào kỳ vọng của thị trường: Sẽ không còn đợt hạ lãi suất nào trong năm nay, lạm phát khó về mục tiêu 2% trước 2028

Tại cuộc họp chính sách tuần trước của Fed, Bostic đã dự báo chỉ có 1 lần cắt giảm lãi suất trong cả năm 2025. Vì Fed đã hạ lãi suất 1 lần trong năm nay, điều này cho thấy ông không kỳ vọng sẽ có thêm động thái tương tự trong 2 kỳ họp còn lại của năm 2025 (tháng 10 và tháng 12).

Trong khi đó, thị trường đang kỳ vọng lãi suất điều hành của Fed sẽ giảm xuống dưới 3% vào cuối năm sau, từ mức hơn 4% hiện tại.﻿

Chủ tịch Fed Atlanta, Raphael Bostic.

Tuy ông thừa nhận đã “viết những con số này bằng bút chì rất nhẹ”, tức là mức độ chắc chắn còn thấp, nhưng Bostic vẫn nhấn mạnh ông “rất lo lắng” về việc lạm phát vẫn dai dẳng trên mức mục tiêu 2% của Fed.

“Hiện tôi chưa ủng hộ việc cắt giảm tiếp. Nhưng chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra,” ông nói.

Theo Bostic, lạm phát lõi khả năng sẽ đạt 3,1% vào cuối năm nay, tăng nhẹ so với mức 2,9% của tháng 7. Ông cho rằng mục tiêu đưa lạm phát quay về mốc 2% khó có thể đạt được trước năm 2028.

Bostic cảnh báo rằng các doanh nghiệp hiện đang "gồng" chi phí do thuế quan thay vì chuyển thẳng vào giá bán, nhưng điều này chỉ mang tính tạm thời. Trong thời gian tới, những "bộ đệm" đó có thể hết hiệu lực, khiến giá cả tăng đều trong thời gian dài thay vì sốc lạm phát ngắn hạn.

Trong khi đó, thị trường lao động Mỹ đang phát đi những tín hiệu trái chiều. Tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 4,3% - mức cao nhất trong gần 4 năm, và tăng trưởng việc làm chậm lại rõ rệt. Dù vậy, Bostic cho rằng chưa thể gọi đây là “khủng hoảng việc làm”.

“Câu hỏi mở là mức độ yếu kém thực sự là như thế nào,” ông nói.

Ông cũng cho biết khoảng 1/3 mức giảm trong tăng trưởng việc làm gần đây có thể bắt nguồn từ các hạn chế nhập cư, yếu tố đang làm giảm nguồn cung lao động. Theo Bostic, do có độ trễ khoảng 1 năm giữa thời điểm nhập cư hợp pháp và khi được cấp phép làm việc, những người nhập cư từ năm ngoái có thể chỉ vừa mới gia nhập lực lượng lao động.

Ông cảnh báo rằng thách thức về nguồn cung lao động sẽ “ngày càng gay gắt”.

Ngoài ra, các chính sách kinh tế hiện tại cũng đang làm phức tạp thêm công việc của Fed. Tổng thống Donald Trump đã áp đặt hàng loạt mức thuế quan mới khiến chi phí sản xuất của doanh nghiệp và giá cả hàng hóa bị đẩy lên. Các doanh nghiệp đang điều chỉnh chuỗi cung ứng và chiến lược giá để đối phó, nhưng tác động đầy đủ của chính sách vẫn chưa rõ ràng.

Cùng với đó là việc siết chặt nhập cư, có thể cản trở tăng trưởng việc làm và kéo chậm tăng trưởng kinh tế. Điều này khiến Fed rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan", vừa phải chống lạm phát, vừa lo giữ vững thị trường lao động.

Bostic thừa nhận đây là một trong những thời kỳ “khó khăn nhất” đối với giới hoạch định chính sách. “Cả 2 rủi ro, lạm phát cao và tăng trưởng yếu, đều đang gia tăng,” ông nói.

Hiện tại, Bostic không có quyền biểu quyết trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), nhưng ông vẫn có ảnh hưởng nhất định trong các cuộc thảo luận về chính sách. Quan điểm thận trọng của ông phản ánh sự chia rẽ trong nội bộ Fed, khi một số quan chức ưu tiên việc làm trong khi những người khác vẫn đặt trọng tâm vào kiểm soát giá cả.

Tham khảo WSJ﻿