1 trong 2 món quà siêu 'khủng' do Trung Quốc tặng Campuchia đã hoàn thành, đích thân quan chức cấp cao của Phnom Penh kiểm tra

Một trong 2 tàu chiến do Trung Quốc đóng tặng Campuchia đã được hoàn thiện và vượt qua các thử nghiệm kỹ thuật, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh cho biết.

Tàu thứ 2 hiện đã hoàn thành khoảng 50% tiến độ.

Trong chuyến công tác tới Trung Quốc ngày 20/9, ông Tea Banh – hiện là thành viên Hội đồng Cơ mật của Quốc vương – đã trực tiếp kiểm tra tiến độ đóng tàu và chia sẻ thông tin trên trang Facebook cá nhân hôm 3/10.

“Chiếc tàu chiến đầu tiên là dự án viện trợ quân sự của Trung Quốc dành cho Campuchia, đã được đóng hoàn chỉnh và thành công vượt qua các thử nghiệm kỹ thuật”, ông nói, đồng thời xác nhận chiếc thứ hai đang được hoàn thiện.

Động thái này được quân đội Campuchia hoan nghênh trong bối cảnh nước này chủ yếu vận hành các tàu tuần tra cỡ nhỏ. Trong các hình ảnh được đăng tải, ông Tea Banh xuất hiện cùng Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Tea Seiha và các sĩ quan cấp cao của hai nước.

Theo Bộ Quốc phòng Campuchia, việc Trung Quốc viện trợ hai tàu chiến – lần đầu tiên trong lịch sử – là theo đề nghị trực tiếp của Phnom Penh. Dự kiến lễ bàn giao sẽ diễn ra trong năm nay hoặc muộn nhất vào năm tới.

Dù ông Tea Banh không nêu rõ chủng loại, Bộ Quốc phòng Campuchia trước đó xác nhận hai tàu này thuộc loại Type 056C, được thiết kế riêng cho Campuchia.

Tàu Type 056C có lượng giãn nước 1.300 tấn, được trang bị pháo hạm 76 mm, hai pháo 30 mm, bốn ống phóng tên lửa chống hạm YJ-83, hai cụm phóng ngư lôi ba nòng cỡ 324 mm và hệ thống phòng không HQ-10A gồm tám ống phóng. Tàu có sàn đáp cho trực thăng cỡ Z-9 – loại mà Campuchia hiện đang vận hành.

Type 056 được biên chế cho Hải quân Trung Quốc từ năm 2013, chuyên thực hiện các nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế và tìm kiếm cứu nạn.

Viện trợ quốc phòng là một phần trong khuôn khổ hợp tác “Lục giác Kim cương” giữa Campuchia và Trung Quốc, trong đó lĩnh vực quân sự ngày càng được coi trọng.

Tháng 4/2025, Campuchia đã khánh thành căn cứ hải quân Ream mở rộng với sự hỗ trợ của Trung Quốc. Căn cứ Ream hiện có cầu cảng đủ sức tiếp nhận tàu chiến cỡ lớn, trung tâm hậu cần và cơ sở huấn luyện. Dự án này, cùng với 2 tàu hộ vệ mới được Trung Quốc viện trợ, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác hải quân giữa Trung Quốc và Campuchia.

Trung Quốc là một trong những đối tác hàng đầu của Campuchia và là nhà tài trợ lớn nhất của nước này, đóng góp đáng kể vào nền kinh tế của Campuchia.

Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng của Campuchia, bao gồm sân bay, đường sá và các dự án phát triển tư nhân. Khoảng 30% (4 tỷ USD) trong số hơn 12 tỷ USD nợ nước ngoài của Campuchia là nợ Trung Quốc, theo Bộ Tài chính Campuchia.

Tham khảo: Cambodianess﻿