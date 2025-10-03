Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giáng hơn 7.000 lệnh trừng phạt lên Moscow nhưng nền kinh tế 30.000 tỷ USD vẫn ‘cắn răng’ bơm hơn 1 tỷ USD cho Nga, tuyên bố cấm từ lâu nhưng chưa thể thực hiện

03-10-2025 - 14:15 PM | Tài chính quốc tế

Nga là nhà cung cấp uranium lớn thứ 2 cho thị trường Mỹ, chiếm 25% thị phần, Tổng thống Putin cho biết.

Giáng hơn 7.000 lệnh trừng phạt lên Moscow nhưng nền kinh tế 30.000 tỷ USD vẫn ‘cắn răng’ bơm hơn 1 tỷ USD cho Nga, tuyên bố cấm từ lâu nhưng chưa thể thực hiện- Ảnh 1.

Nga là nhà cung cấp uranium lớn thứ 2 cho Mỹ và dự kiến sẽ thu được khoảng 1,2 tỷ USD từ việc xuất khẩu nhiên liệu này cho Washington trong năm nay.

Thông tin trên được Tổng thống Vladimir Putin cho biết tại phiên họp toàn thể của Câu lạc bộ thảo luận Valdai ở Sochi (Nga) ngày 2/10.

Nga hiện không phải là nhà cung cấp uranium lớn nhất cho Mỹ. Một liên doanh Mỹ-châu Âu đang dẫn đầu và cung cấp khoảng 60% nhiên liệu hạt nhân cho thị trường Mỹ. “Tuy nhiên, Nga vẫn là nhà cung cấp uranium thứ 2 cho thị trường Mỹ, chiếm 25% thị phần”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Nga đã thu được khoảng 800 triệu USD từ xuất khẩu uranium sang Mỹ vào năm 2024, ông Putin cho biết. “Trong nửa đầu năm nay, chúng tôi đã thu về 800 triệu USD và dự kiến sẽ đạt được 1,2 tỷ USD trong năm 2025”.

Theo báo cáo thường niên của Bộ Năng lượng Mỹ được công bố ngày 1/10, Nga cung cấp 20% lượng uranium làm giàu cho các lò phản ứng thương mại của Mỹ năm 2024. Pháp cung cấp 18%, Hà Lan 15%, Anh 9% và Đức 7%, trong khi chỉ 19% uranium làm giàu được sản xuất trong nước.

Năm ngoái, Cựu Tổng thống Joe Biden đã ký ban hành Đạo luật Cấm Nhập khẩu Uranium từ Nga. Lệnh cấm chính thức có hiệu lực vào tháng 8 năm đó. Tuy nhiên, luật này có một miễn trừ cho phép mua hàng từ Nga đến năm 2028 nếu không có nguồn cung thay thế hoặc việc nhập khẩu được coi là quan trọng về mặt chiến lược.

Dù chính quyền Washington đã phân bổ ngân sách mới để mở rộng năng lực làm giàu uranium của Mỹ, cựu Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Tài nguyên Năng lượng Geoffrey Pyatt cảnh báo sẽ mất thời gian để xây chuỗi cung ứng không phụ thuộc vào Nga.

Tháng trước, Rosatom, tập đoàn hạt nhân khổng lồ của Nga, tuyên bố họ vẫn là nhà sản xuất nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân hàng đầu thế giới.

Theo dữ liệu của Castellum.AI, Nga đang chịu hơn 25.000 lệnh trừng phạt tính đến giữa tháng 8, gồm 7.392 lệnh trừng phạt của Mỹ.

Tham khảo: Interfax, Tass﻿

