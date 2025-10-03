Đang mua hàng tỷ mét khối khí đốt Nga, một khách ruột của Moscow vừa chốt đơn mua LNG 'khủng' chưa từng có với châu Âu

Ngày 2/10, Hungary ký thỏa thuận lớn nhất từ trước đến nay để mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ công ty Engie (Pháp).

Theo thoả thuận, công ty khí đốt MVM CEEnergy (Hungary) sẽ mua 400 triệu mét khối khí đốt mỗi năm từ Engie trong giai đoạn 2028 - 2038. Với mức tiêu thụ khoảng 8 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm của Hungary, lượng khí trên sẽ đáp ứng được 5% nhu cầu của nước này.

Phát biểu tại lễ ký kết ngày 2/10, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cho biết đây là hợp đồng LNG dài nhất trong lịch sử nước này và sẽ đóng vai trò trụ cột cho an ninh năng lượng của đất nước.

"Đối với chúng tôi, đa dạng hóa không có nghĩa là thay thế hoàn toàn nguồn cung tốt hiện tại bằng một nguồn cung khác".

Engie không nêu rõ nguồn gốc khí đốt mà họ sẽ cung cấp cho Hungary. Các nhà giao dịch khí đốt LNG châu Âu thường lấy nguồn khí đốt từ nhiều nhà sản xuất khác nhau, bao gồm Mỹ, Trung Đông, châu Phi, Australia và đôi khi là Nga.

Tháng trước, Hungary cũng ký kết một thoả thuận khác với tập đoàn năng lượng Shell (Anh) để mua 200 triệu mét khối khí đốt tự nhiên mỗi năm kể từ tháng 1/2026, tương đương khoảng 2,5% nhu cầu của nước này.

Đây là thỏa thuận thứ 2 mà Hungary đã ký trong nhiều tháng qua nhằm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng để tránh phụ thuộc duy nhất vào Nga.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ thúc giục Hungary ngừng mua dầu của Nga, gây sức ép buộc các đồng minh NATO cắt đứt quan hệ năng lượng với Moscow do xung đột với Ukraine. Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết việc đoạn tuyệt năng lượng Nga sẽ là một thảm họa đối với nền kinh tế Hungary.

Slovakia và Hungary đã bác bỏ kế hoạch của Ủy ban châu Âu về việc loại bỏ dần khí đốt và các nguồn năng lượng khác nhập khẩu từ Nga.

"Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ áp lực hay sự ép buộc nào trong vấn đề này và chúng tôi sẽ không trả phí bảo hiểm chiến tranh", ông Szijjarto nói.

Năm 2021, Hungary đã ký một thỏa thuận 15 năm với Nga để mua 4,5 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm. Đồng thời, nước này cũng tăng lượng mua từ Gazprom khi nhập khẩu khoảng 7,5 tỷ mét khối khí đốt của Nga thông qua đường ống Turkstream.

Tháng trước, Ngoại trưởng Szijjarto cho biết Hungary đã nhập khẩu 5 tỷ mét khối khí đốt qua đường ống Turkstream tính đến cuối tháng 8. Điều này có nghĩa là lượng khí đốt nhập khẩu qua Turkstream trong năm nay có thể đạt mức cao kỷ lục.

Hungary hiện cũng vận chuyển khí đốt đến Slovakia thông qua đường ống liên kết. Nước này cũng mua khí đốt từ Romania và một lượng nhỏ thông qua đường ống HAG chạy từ Áo vào Hungary.﻿

Theo Reuters﻿