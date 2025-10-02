Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quyết giữ 'huyết mạch' giao dịch khí đốt với châu Âu, Nga tìm mọi cách giữ chân đối tác lâu đời, không cho hồi hương hơn 8 tỷ USD lợi nhuận

02-10-2025 - 16:00 PM | Tài chính quốc tế

Ngân hàng này đóng vai trò quan trọng cho các giao dịch thanh toán của Nga với phương Tây, bao gồm xuất khẩu khí đốt sang châu Âu.

Ngân hàng Raiffeisen Bank International (Áo) vừa thất bại trong việc bán cổ phần tại chi nhánh ở Nga trong khi Moscow muốn duy trì đây như một “cầu nối tài chính” quan trọng với phương Tây, Reuters dẫn lời 2 nguồn tin cho biết.

Chi nhánh của Raiffeisen tại Nga hiện là ngân hàng lớn nhất trong nước không bị trừng phạt, đóng vai trò thiết yếu cho các giao dịch thanh toán với Nga, bao gồm xuất khẩu khí đốt sang châu Âu.

Các quan chức Nga phản đối việc Raiffeisen Bank International (RBI) bán lại cổ phần cho nhà đầu tư trong nước vì lo ngại điều đó có thể khiến RBI bị phương Tây trừng phạt, một nguồn tin cho biết.

Raiffeisen kỳ vọng bán cổ phần sẽ mở đường cho ngân hàng rút hàng tỷ euro lợi nhuận bị mắc kẹt tại Nga. Tuy nhiên, mọi giao dịch đều phải được Nga phê duyệt.

Người phát ngôn của Raiffeisen xác nhận ngân hàng đang thu hẹp hoạt động ở Nga và vẫn đàm phán về khả năng bán chi nhánh, nhưng “không thể đưa ra khung thời gian” do cần nhiều thủ tục pháp lý, bao gồm sự phê duyệt từ phía Nga.

Raiffeisen đã tích lũy khoảng 7 tỷ euro (8,2 tỷ USD) lợi nhuận tại Nga nhưng không thể hồi hương số tiền này. Dù chịu áp lực từ Mỹ và EU, RBI vẫn là kênh thanh toán quan trọng cho Nga. Ngân hàng này xử lý các giao dịch liên quan đến đường ống TurkStream – tuyến đường duy nhất còn lại để Nga cung cấp khí đốt sang châu Âu.

Trong 8 tháng đầu năm, TurkStream đã vận chuyển khoảng 11,5 tỷ m³ khí, trị giá khoảng 3,8 tỷ USD, sang các nước như Bulgaria và Hungary.

Nỗ lực mới nhất của RBI thất bại trong bối cảnh quan hệ Nga – phương Tây ngày càng căng thẳng. EU đang chuẩn bị sử dụng hàng chục tỷ euro tài sản Nga bị đóng băng ở Bỉ để hỗ trợ Ukraine, đồng thời muốn giảm dần nhập khẩu khí đốt Nga.

Áo có quan hệ lâu đời với Nga từ sau Thế chiến II và là nước Tây Âu đầu tiên ký hợp đồng mua khí đốt từ Moscow. Nhờ vị thế đặc biệt và quy mô vượt trội so với UniCredit (Ý) hay OTP (Hungary), Raiffeisen duy trì ảnh hưởng lớn tại Nga.

Tuy nhiên, ngân hàng đang bị chỉ trích gay gắt từ Ukraine vì vẫn tham gia hoạt động tại Nga, được cho là gián tiếp hỗ trợ nền kinh tế thời chiến của Moscow.

Hiện tại, Raiffeisen đã cắt giảm mạnh hoạt động cho vay, huy động và thanh toán tại Nga. Người phát ngôn khẳng định mọi giao dịch đều tuân thủ nghiêm ngặt các lệnh trừng phạt.

Tham khảo: Reuters﻿

3 'ông lớn' EU chi tiền mua khí đốt Nga nhiều hơn cả viện trợ cho Ukraine, góp phần giúp Moscow có nguồn thu đủ để mua 27 vạn vũ khí chiến lược

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

