Campuchia đang nợ nước ngoài hơn 12 tỷ USD: Thái Lan lọt top 5 cho vay nhiều nhất

27-09-2025 - 10:35 AM | Tài chính quốc tế

Trung Quốc hiện là chủ nợ nước ngoài song phương lớn nhất của Campuchia.

Campuchia đang nợ nước ngoài hơn 12 tỷ USD: Thái Lan lọt top 5 cho vay nhiều nhất- Ảnh 1.

Theo Bộ Tài chính Campuchia, tổng nợ công tính đến cuối quý 2/2025 là 12,67 tỷ USD. Trong đó, 99% (khoảng 12,54 tỷ USD) là nợ công nước ngoài, bao gồm 61% nợ song phương và 39% nợ đa phương, trong khi 1% (khoảng 128,5 triệu USD) là nợ công trong nước.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, chính phủ Campuchia đã ký kết các khoản vay ưu đãi với các đối tác phát triển với tổng giá trị là 196,48 triệu USD, chiếm khoảng 7% hạn mức cho phép. Toàn bộ các khoản vay mới trong giai đoạn này đều đến từ các đối tác đa phương. So với cùng kỳ năm 2024, giá trị các khoản vay ưu đãi mới ký kết đã giảm 37%.

Các chủ nợ nước ngoài song phương lớn nhất của Campuchia tính đến tháng 6/2025 là: Trung Quốc (4,07 tỷ USD), Nhật Bản (1,4 tỷ USD), Hàn Quốc (756,8 triệu USD), Pháp (739,5 triệu USD), Thái Lan (54,6 triệu USD), Đức (16,3 triệu USD), Việt Nam (7,29 triệu USD) và Ấn Độ (6,6 triệu USD).

Trong nửa đầu năm, chính phủ đã trả 267,7 triệu USD nợ công nước ngoài (212,3 triệu USD tiền gốc và 55,4 triệu USD tiền lãi).

Đáng chú ý, chính phủ Campuchia đã nhiều lần vay vốn từ Thái Lan để phát triển cơ sở hạ tầng.

Năm 2009, Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia đã ký một thỏa thuận vay vốn với Thái Lan trị giá hơn 1,4 tỷ baht để tài trợ cho việc sửa chữa Quốc lộ 68. Đây là tuyến đường chạy từ trạm kiểm soát biên giới Chong Chom đến tỉnh Oddar Meanchey, dài hơn 113 km.

Tuy nhiên, ngay sau đó, căng thẳng xung quanh đền Preah Vihear đã leo thang thành xung đột biên giới. Đáp lại, Campuchia đã yêu cầu rút khỏi thỏa thuận vay với lý do nước này có đủ nguồn lực.

Trước đó, Thái Lan cũng đã hỗ trợ tài chính cho việc xây dựng Đường số 48 và Đường số 67 của Campuchia.

Trong nửa đầu năm 2025, Campuchia đã trả nợ Thái Lan 2,38 triệu USD tiền gốc và 410.000 USD tiền lãi.

Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Aun Pornmoniroth đánh giá nợ công của Campuchia hiện được đánh giá là bền vững và rủi ro thấp.

Hong Vanak, chuyên gia kinh tế tại Học viện Hoàng gia Campuchia, giải thích rằng nợ công được coi là có thể quản lý được khi duy trì ở mức khoảng 30% GDP hoặc dưới 30%.

“Thực tế, nợ công trở nên rủi ro khi vượt quá 50% GDP. Một số quốc gia phải đối mặt với gánh nặng nợ công rủi ro cao vì mức nợ công của họ lên tới 60% đến 80% GDP, khiến việc quản lý trở nên khó khăn”, ông lưu ý.

Theo dự báo của IMF, GDP của Campuchia vào năm 2025 ước đạt 49,799 tỷ USD.

Tổng hợp﻿

Quốc gia EU ra quyết định khiến nhiều nước châu Âu lo lắng: Từ 2026 sẽ dừng trung chuyển khí đốt Nga, chấp nhận ‘hy sinh’ phí vận chuyển ‘khủng’

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

