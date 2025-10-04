Mỹ đánh thuế 100% mặt hàng xuất khẩu chủ lực của một quốc gia BRICS, thị trường lập tức rung chuyển, cổ phiếu liên quan sụt giảm mạnh

Ngành dược Ấn Độ đang chịu sức ép sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế 100% lên dược phẩm nhập khẩu có thương hiệu và có bằng sáng chế.

Dù phần lớn hàng xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ là thuốc generic, động thái mơ hồ của Washington vẫn khiến thị trường Ấn Độ chao đảo, cổ phiếu ngành dược sụt giảm mạnh. Nhà đầu tư hiện chưa rõ liệu nhóm sản phẩm này có bị ảnh hưởng trong tương lai hay không.

Chuyên gia chính sách Vivek Mishra tại Viện Nghiên cứu Observer Research Foundation nhận định: “Đây chắc chắn là một điểm gây áp lực đối với Ấn Độ".

Mỹ hiện chiếm gần 40% các lô hàng dược phẩm xuất khẩu của Ấn Độ. Trước đó, ngành dược đã tránh được gói thuế 50% mà Washington áp lên hàng hóa Ấn Độ hồi tháng 8. Thuế quan được đưa ra nhằm đáp trả các rào cản thương mại và việc New Delhi mua dầu từ Nga.

Theo Capital Economics, thuốc generic chiếm khoảng 90% lượng tiêu thụ dược phẩm tại Mỹ, song chỉ tương đương 10% giá trị thị trường. Tuy vậy, ranh giới giữa “thuốc generic” và “thuốc có thương hiệu hoặc được cấp bằng sáng chế” như ông Trump nêu không phải lúc nào cũng rõ ràng. Giáo sư kinh tế Biswajit Dhar tại Hội đồng Phát triển Xã hội New Delhi cho biết nhiều công ty Ấn Độ bán thuốc generic có thương hiệu, khiến họ vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi quy định mới.

Tờ Indian Express nhận định mức thuế mới “không bất ngờ”, bởi ông Trump vẫn theo đuổi mục tiêu đưa sản xuất trở lại Mỹ và thu hẹp thâm hụt thương mại. Bài xã luận kêu gọi chính phủ Ấn Độ mở rộng thị trường xuất khẩu, cải cách thủ tục hành chính và sớm đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ để hạn chế thiệt hại.

Dù chuyến thăm Washington gần đây của Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal chưa đạt được đột phá với Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer, hai bên được cho là đã đạt tiến triển khi đồng ý không yêu cầu tiết lộ công nghệ độc quyền như mã nguồn phần mềm, nhằm thúc đẩy thương mại kỹ thuật số, lĩnh vực vốn được Mỹ quan tâm.

“Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy hai bên đang tìm kiếm những lĩnh vực có thể thỏa hiệp”, ông Mishra nói.

Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ, với thương mại song phương dự kiến đạt gần 132 tỷ USD trong năm tài khóa này, tương đương 18% tổng xuất khẩu và 2,2% GDP của Ấn Độ. Dược phẩm, điện thoại di động, đá quý, trang sức và dệt may là các mặt hàng chủ lực.

Tuy nhiên, việc mở cửa lĩnh vực nông nghiệp cho hàng Mỹ nhiều khả năng vẫn là “lằn ranh đỏ” đối với New Delhi, do lo ngại phản ứng từ hàng triệu nông dân.

Theo chuyên gia Uday Chandra tại Đại học Georgetown (Qatar), hai bên dường như đang tiến từng bước thận trọng hướng tới một thỏa thuận thương mại. “Ngành dược và dịch vụ kỹ thuật số là hai điểm nghẽn chính bên cạnh xuất nhập khẩu nông sản. Giải quyết dần từng phần sẽ giúp hai bên tiến gần hơn đến một thỏa thuận toàn diện”, ông nói.

Ông Chandra cho rằng một hiệp định có thể đạt được vào cuối năm nay, giúp giảm bớt lo ngại của thị trường. “Tác động cuối cùng sẽ rơi vào người tiêu dùng Mỹ, chứ không phải các doanh nghiệp Ấn Độ”, ông nói thêm.

Theo SCMP﻿