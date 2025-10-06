Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trung Quốc lại đi trước thế giới, sản xuất thần tốc công nghệ ‘thay thế’ con người tương lai, sản lượng gấp 8 lần Mỹ trong 1 năm, bảo vệ danh hiệu ‘công xưởng của thế giới’

06-10-2025 - 12:50 PM | Tài chính quốc tế

Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới về số lượng robot công nghiệp mới được lắp ráp, vượt xa Mỹ.

Chỉ trong một năm, các nhà máy của Trung Quốc tiếp nhận hàng trăm nghìn robot công nghiệp mới được lắp ráp. Đội robot đang giúp xoa dịu lo ngại rằng ngành sản xuất trụ cột của quốc gia có nguy cơ chững lại khi dân số giảm ba năm liên tiếp.

Các nhà phân tích cho biết sự bùng nổ của robot trong một xã hội đang già hóa nhanh chóng giúp bù đắp một số thách thức của lực lượng lao động đang suy giảm và củng cố lợi thế sản xuất. Xu hướng này được dự đoán sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa khi công nghệ robot hình người phát triển.

Dân số Trung Quốc đã giảm kể từ năm 2022, với mức giảm 1,39 triệu người vào năm ngoái. Tuy nhiên, theo Báo cáo Robot Thế giới năm 2025 của Liên đoàn Robot Quốc tế (IFR), quốc gia này hiện đang sở hữu kỷ lục 2,027 triệu robot công nghiệp đang hoạt động. Con số này dẫn đầu thế giới và vượt xa các quốc gia khác với khoảng cách lớn.

Theo báo cáo tháng 9, chỉ riêng trong năm 2024, Trung Quốc đã lắp ráp 294.000 robot mới, chiếm hơn một nửa tổng số 542.000 robot mới trên thế giới. Trong khi đó, các nhà máy ở Mỹ chỉ lắp đặt thêm 34.000 robot trong năm 2024, cho thấy khoảng cách lớn trong áp dụng công nghệ với Trung Quốc.

Robot có thể thực hiện các công việc như hàn khung xe, lắp ráp thiết bị điện tử và di chuyển vật nặng một cách chính xác. Chúng giúp lấp đầy khoảng trống thiếu hụt lao động do sự thay đổi nhân khẩu học gây ra.

Giáo sư Gao Xudong từ Khoa Kinh tế và Quản lý của Đại học Thanh Hoa cho biết: "Đây là xu hướng tất yếu trong tương lai. Trong khi một số công việc sáng tạo và phức tạp vẫn đòi hỏi sự khéo léo của con người, robot có thể thực hiện được nhiều nhiệm vụ đơn giản, có tính lặp đi lặp lại”.

Ông nói thêm: "Mặc dù dân số nói chung đang giảm sút, nhưng với những cải thiện trong giáo dục lực lượng lao động và việc sử dụng rộng rãi robot, ngành sản xuất của Trung Quốc không gặp vấn đề gì trong việc duy trì và nâng cao lợi thế cạnh tranh của mình".

Nhà phân tích Lian Jye Su tại công ty nghiên cứu công ty Omdia nhận định các chính sách của chính phủ và vốn đầu tư công đã góp phần giúp các công ty Trung Quốc phát triển vị thế thống trị trong ngành robot và các ngành công nghiệp khác như chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

“Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Các công ty Trung Quốc đã đầu tư nhiều năm trời”, bà Lian Jye Su nói.

Các ngành công nghiệp được vay vốn gần như không giới hạn từ các ngân hàng nhà nước với lãi suất thấp. Họ cũng nhận được tiền của chính phủ, hỗ trợ mua lại các công ty nước ngoài và nhiều ưu đãi khác. Nhờ đó, Trung Quốc tiếp tục hiện thực quá được tham vọng sản xuất của mình.

Theo SCMP, Interesting Engineering

