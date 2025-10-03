Công nghệ Trung Quốc khiến thế giới kinh ngạc: Bê tuabin gió nổi lớn nhất thế giới ra biển sâu 50 mét, tự chỉnh độ nghiêng theo sóng, diện tích cánh bằng 7 sân bóng

Theo báo Khoa học và Công nghệ, hệ thống công suất 16 megawatt (MW) đã được hoàn tất lắp ráp tại thành phố Bắc Hải, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc. Các bộ phận chính như cáp neo, hộp số tuabin và hệ thống điều khiển cân bằng đều được sản xuất trong nước.

Cánh quạt tuabin có đường kính 252 mét, quét qua diện tích tương đương với 7 sân bóng đá. Khi đi vào hoạt động, hệ thống dự kiến phát điện khoảng 44,7 triệu kWh mỗi năm, đủ cung cấp điện cho tương đương hơn 4.000 hộ gia đình Mỹ.

Bước tiếp theo của dự án là kéo hệ thống ra vùng biển sâu hơn 50 mét để lắp đặt và thử nghiệm sau đó kết nối lưới điện và vận hành thương mại.

Tuabin được gắn trên một bệ bán chìm, trang bị hệ thống cân bằng động đầu tiên của Trung Quốc. Thềm có ba cột chứa nước, có thể bơm nước vào hoặc xả ra để tự động điều chỉnh độ nghiêng theo điều kiện gió và sóng, giúp giảm nguy cơ ngừng hoạt động, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành.

Dự án do Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc phụ trách. Đây chính là tập đoàn đã xây dựng đập thủy điện lớn nhất thế giới Tam Hiệp. Hiện đây là nhà phát triển và vận hành thủy điện lớn nhất toàn cầu.

Hệ thống điện gió ngoài khơi nổi thương mại đầu tiên trên thế giới, gồm 5 tuabin với tổng công suất 30 MW, bắt đầu phát điện ở ngoài khơi bờ biển đông bắc Scotland từ 8 năm trước.

Bắc Kinh ngày một coi điện gió ngoài khơi là trụ cột quan trọng trong kế hoạch chuyển đổi năng lượng quốc gia. Trong cuộc họp kinh tế cấp cao tháng 7, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh đây là ngành then chốt thúc đẩy “phát triển chất lượng cao” kinh tế biển Trung Quốc.

Việc thúc đẩy năng lượng gió ngoài khơi diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc nỗ lực giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và đặt mục tiêu đạt trung hòa carbon vào năm 2060.

Theo báo cáo của tổ chức phi chính phủ Global Energy Monitor (Mỹ) tháng 7, Trung Quốc đã bổ sung hơn 4,4 GW công suất điện gió ngoài khơi trong 6 tháng đầu năm nay, bằng tổng công suất của cả năm ngoái.

(Theo SCMP)