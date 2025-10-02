Kỷ lục công nghệ mới của Hàn Quốc: Nhà máy pin nhiên liệu hydro lớn nhất hành tinh trị giá hơn 15.000 tỷ đồng, đủ điện cho 270.000 hộ/năm

Dự án Nhà máy điện Pin nhiên liệu Hydro Gangdong công suất 108 megawatt (MW), đặt tại thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, được kỳ vọng sẽ đi vào vận hành toàn diện vào năm 2028. Hội đồng thành phố Gyeongju cho biết nhà máy sẽ cung cấp điện ổn định cho lưới điện quốc gia, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp trong khu vực.

Tổng vốn đầu tư cho dự án là 580,7 triệu USD (tương đương hơn 15.000 tỷ VNĐ), được triển khai thông qua Quỹ Đầu tư Tái thiết Khu vực, với sự đóng góp của chính phủ, chính quyền địa phương và khu vực tư nhân. “Năng lượng chính là lương thực của nền công nghiệp tương lai”, Thống đốc tỉnh Bắc Gyeongsang Lee Cheol-woo nhấn mạnh về tầm quan trọng của dự án.

Lễ khởi công xây dựng nhà máy pin nhiên liệu hydro tại Hàn Quốc.

Khi đi vào hoạt động, nhà máy Gangdong sẽ vượt qua kỷ lục của nhà máy Shin Incheon Vision Dream 79 MW, hiện cung cấp điện xanh cho khoảng 250.000 hộ gia đình và sưởi ấm thêm 44.000 hộ.

Với khả năng đáp ứng điện cho 270.000 hộ dân mỗi năm, cơ sở mới này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện mục tiêu năng lượng tái tạo của Hàn Quốc, đồng thời đưa Gyeongju trở thành trung tâm chiến lược về năng lượng và công nghiệp.

Nhà máy sẽ sử dụng hydro xám, loại hydro được sản xuất phổ biến nhất hiện nay. Hydro sẽ được sản xuất tại chỗ từ khí tự nhiên, để tạo ra điện thông qua các pin nhiên liệu hiệu suất cao.

Trong khi hydro xanh vẫn là mục tiêu dài hạn, giới chức coi dự án này là công nghệ “cầu nối” giúp ổn định lưới điện và tăng tốc quá trình chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch.

Nhà máy đã ký hợp đồng chứng chỉ năng lượng tái tạo (REC) kéo dài 20 năm để đảm bảo hiệu quả tài chính, tạo nguồn thu ổn định từ thị trường tín dụng năng lượng của Hàn Quốc.

Dự án dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 3/2028, tạo ra khoảng 1.200 việc làm và hơn 52 triệu USD tiền thuế doanh nghiệp. Ngoài ra, nhà máy còn được kỳ vọng sẽ thu hút các ngành công nghiệp tiêu thụ điện năng lớn như trung tâm dữ liệu AI, nông nghiệp thông minh và sản xuất công nghệ cao đến khu vực.

“Tôi sẽ đặc biệt chú ý đến các dự án đầu tư tiếp theo, bởi điều quan trọng không chỉ là xây dựng một nhà máy điện, mà còn là kết nối nguồn điện dồi dào của khu vực với các khoản đầu tư công nghiệp trong tương lai”, Thống đốc Lee nhấn mạnh.

