Bitcoin rớt mốc 100.000 USD

Dữ liệu từ Binance cho thấy lúc 9h30 ngày 14/11 (giờ Việt Nam), giá Bitcoin (BTC) giảm 1,93% so với một ngày trước đó và giao dịch quanh 99.700 USD .

Không chỉ Bitcoin, các đồng tiền số khác cũng giảm mạnh. Cụ thể, Ethereum (ETH) giảm 5% xuống 3.233 USD , trong khi các altcoin lớn khác như Dogecoin (DOGE) và Solana (SOL) đồng loạt giảm 4-5%.

Đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới đã mất 8,5% giá trị từ đầu tháng 11, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ suy yếu. Các chuyên gia cho rằng đà giảm chủ yếu liên quan đến thanh lý vị thế ngắn hạn, trong khi nhà đầu tư dài hạn vẫn giữ xu hướng tích lũy.

Theo dữ liệu của Santiment, tâm lý trên mạng xã hội quanh các đồng tiền số lớn trở nên xấu đi rõ rệt những ngày gần đây và các nhà giao dịch trở nên cẩn trọng hơn khi giá tiếp tục suy yếu.

"Bitcoin đã rơi xuống dưới 100.000 USD lần thứ 2 trong tháng này. Như dự đoán, điều này đã gây ra làn sóng lan truyền thông tin tiêu cực và hàng loạt bài đăng lo lắng từ các nhà giao dịch nhỏ lẻ trên mạng xã hội", Santiment cho biết.

Thị trường chứng khoán Mỹ cũng đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 13/11 khi đà bán tháo lan rộng ở nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) và giới đầu tư giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vào tháng 12 tới.

Cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều ghi nhận tỷ lệ sụt giảm theo ngày mạnh nhất trong hơn một tháng qua. Cụ thể, chỉ số S&P 500 kết phiên giảm 1,66% xuống còn 6.737,49 điểm; chỉ số Nasdaq Composite giảm 2,29% và đóng cửa tại 22.870,36 điểm, còn chỉ số Dow Jones cũng để mất 1,65% so với tham chiếu, đưa điểm số giảm xuống mức 47.457,22 điểm.