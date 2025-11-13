'Nữ hoàng bitcoin' Trung Quốc mơ 'trị vì Liberland' sa lưới: Hai lần cảnh sát ập vào đều nằm trên giường

Tờ The Sun đưa tin, Tòa án Southwark Crown ở London đã thụ lý vụ án Zhimin Qian, 47 tuổi, thành lập một doanh nghiệp gian lận có tên Lantian Gerui (có nghĩa là "Bầu trời xanh") vào tháng 3/2014.

Hơn 128.000 nạn nhân đã đầu tư vào công ty này, nhiều người trong số họ đã mất "một khoản tiền lớn".

Zhimin Qian - được truyền thông Anh mệnh danh là "nữ hoàng bitcoin" - là kẻ chủ mưu của một kế hoạch lừa đảo theo mô hình đa cấp, nhắm tới 128.000 nạn nhân ở Trung Quốc từ năm 2014 đến năm 2017

Các hoạt động gian lận của Qian cuối cùng đã bị chính quyền Trung Quốc phát hiện, khiến bà ta phải chạy trốn sang Anh vào tháng 9/2017.

Qian đã chiêu mộ Jian Wen để giúp bà ta tạo dựng một cuộc sống mới và "thưởng hậu hĩnh" cho đồng phạm.

Trong thời gian lẩn trốn, Qian đã thuê một ngôi nhà xa hoa ở khu Hampstead, phía bắc London, và nói với người môi giới bất động sản rằng bà ta đang điều hành một doanh nghiệp trang sức thành công.

Vào tháng 10/2017, Wen đã đến Thái Lan theo yêu cầu của Qian để lấy một chiếc máy tính xách tay có lưu trữ bitcoin.

Công tố viên Anh Gillian Jones KC cho biết: “Trong nhiều tháng và nhiều năm sau khi đến Vương quốc Anh, Qian đã đi du lịch khắp châu Âu, thường đi cùng Wen, ở trong những khách sạn đắt tiền và đi tham quan."

“Trong những chuyến đi này, bitcoin được chuyển và bán để đổi lấy tiền mặt, mua đồ trang sức đẹp, cũng như xem xét mua bất động sản ở châu Âu.”

Qian tránh những quốc gia có hiệp ước dẫn độ với Trung Quốc và chủ yếu di chuyển bằng ô tô để tránh kiểm tra hải quan.

Trong một chuyến đi, bà ta và Wen đã chi 119.200 bảng Anh để mua hai chiếc đồng hồ tại một cửa hàng trang sức ở Zurich, Thụy Sĩ.

Năm 2018, Qian đã tìm cách mua một bất động sản trị giá 12,5 triệu bảng Anh ở London nhưng chính quyền Anh đã được thông báo sau khi phát sinh nghi ngờ về nguồn gốc bitcoin của bà ta.

Một cuộc điều tra đã được tiến hành và cảnh sát đã đến nhà Qian để khám xét.

Qian - người được cảnh sát phát hiện đang nằm trên giường vào lúc đó - đã dùng tên giả để khai báo và nói rằng bà ta bị đau chân và chấn thương não.

Vào thời điểm năm 2018 khi cảnh sát Anh đến khám nhà, Zhimin Qian được phát hiện đang nằm trên giường, dùng tên giả để khai báo và nói rằng bà ta bị đau chân và chấn thương não. Ảnh: The Sun

Cảnh sát đã tịch thu những chiếc máy tính xách tay chứa số bitcoin trị giá hàng triệu bảng Anh nhưng không biết được mức độ giàu có thực sự của Qian.

Họ cũng phát hiện ra những tài liệu ghi lại “khát vọng và ý định” của Qian.

Công tố viên Jones KC cho biết: “(Điều này) bao gồm ý định trở thành người trị vì của Liberland, một quốc gia tự xưng, là một dải đất nằm giữa Croatia và Serbia.”

Sau cuộc đột kích, Qian đã rời khỏi Anh và trốn tránh cảnh sát trong 6 năm.

Đồng phạm của bà ta là Wen đã bị bắt vào tháng 5/2021 tại địa chỉ ở Hampstead và sau đó bị buộc tội rửa tiền.

Trong khi phiên tòa xét xử Wen đang diễn ra, một giao dịch bitcoin được thực hiện đã giúp cảnh sát xác định được đối tượng Seng Hok Ling tại một địa chỉ ở thành phố York, Anh.

Cảnh sát Anh đã đến địa chỉ này vào tháng 4/2024 và phát hiện Qian cùng bốn cá nhân khác có nhiệm vụ nấu ăn và mua đồ cho bà ta trong khi Qian vẫn đang nằm trên giường.

Các nhà chức trách đã tìm thấy một số thiết bị tại nơi ẩn náu của Qian, bao gồm một máy tính xách tay chứa tiền điện tử với số bitcoin trị giá 27,3 triệu bảng Anh.

Số bitcoin này được định giá ở mức hơn 5,5 tỷ bảng Anh vào thời điểm Qian và Ling bị kết tội rửa tiền vào tháng 9/2025, nhưng con số này có thể liên tục thay đổi.

Zhimin Qian lần thứ hai được phát hiện đang nằm trên giường vào tháng 4/2024. Ảnh: The Sun

Tại Tòa án Southwark Crown vào ngày 11/11, Qian đã nhận tội mua bán tài sản phạm tội và sở hữu tài sản phạm tội, bị phạt tù 11 năm 8 tháng.

Đồng phạm của bà ta là Ling - người tìm nhà cho thuê để Qian ẩn náu - đã thừa nhận hành vi chuyển nhượng tài sản phạm tội và bị phạt tù 4 năm 11 tháng.

Wen bị kết án về một tội danh rửa tiền và bị phạt tù 6 năm 8 tháng.

Will Lyne - Trưởng phòng Chỉ huy Kinh tế và Tội phạm mạng của Cảnh sát Thủ đô London - khẳng định “kết quả này là thành quả của 7 năm điều tra tận tâm".

“Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một trong những cuộc điều tra tội phạm kinh tế lớn nhất và phức tạp nhất mà chúng tôi từng tiến hành, và bản án hôm nay sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác từ Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh, Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh và cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc", ông Lyne nói.