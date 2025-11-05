Bitcoin “thủng” 100.000 USD: Tâm lý bi quan bao trùm thị trường tiền số

Bitcoin “bốc hơi” hơn 20% chỉ trong một tháng

Theo dữ liệu cập nhật rạng sáng 5/11 (giờ Việt Nam), giá Bitcoin giảm tới 7,4%, xuống còn 96.794 USD, đánh dấu lần đầu tiên rơi xuống dưới mốc 100.000 USD kể từ tháng 6. So với mức đỉnh kỷ lục đạt được chỉ một tháng trước, Bitcoin hiện đã mất hơn 20% giá trị.

Đồng Ether – tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới – cũng sụt 15%, trong khi hàng loạt altcoin khác đồng loạt lao dốc.

Đà giảm này khiến Bitcoin xóa sạch mọi thành quả đạt được trong giai đoạn Phố Wall hưng phấn và các tổ chức tài chính lớn đổ xô mua vào hồi giữa năm.

Tác động từ kinh tế Mỹ và chính sách của Fed

Các nhà phân tích cho rằng cú trượt giá mạnh của Bitcoin gắn liền với bối cảnh kinh tế Mỹ đang phát đi những tín hiệu đáng lo.

Các dữ liệu mới công bố cho thấy hoạt động sản xuất của Mỹ suy giảm tháng thứ tám liên tiếp trong tháng 10, trong khi thị trường chứng khoán thiếu sức bật. Cùng lúc, tình trạng Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần khiến tâm lý nhà đầu tư thêm phần bất an.

Phát biểu thận trọng của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell – người không cam kết sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12 – càng khiến rủi ro vĩ mô được phóng đại, đẩy các tài sản đầu cơ như tiền điện tử vào thế khó.

Cú sốc 11/10 – bước ngoặt của thị trường

Bước ngoặt được cho là đã xảy ra vào rạng sáng 11/10, khi Bitcoin bất ngờ giảm sốc từ 120.000 USD xuống khoảng 102.000 USD/BTC. Cú rơi này kích hoạt làn sóng thanh lý ồ ạt, khiến các nhà giao dịch trở nên dè dặt hơn hẳn.

Theo dữ liệu từ các sàn phái sinh, lượng hợp đồng tương lai Bitcoin đang mở hiện vẫn thấp hơn nhiều so với giai đoạn trước khi giá sụp đổ, cho thấy dòng tiền đầu cơ chưa quay trở lại.

“Việc Bitcoin giảm trở lại mức đáy tháng 6 phản ánh cấu trúc thị trường vẫn đang vật lộn với cú sốc tâm lý sau đợt bán tháo hồi tháng 10. Sự kiện đó đã làm thay đổi căn bản cách các nhà đầu tư tương tác với xu hướng giảm hiện nay,” ông Chris Newhouse, Giám đốc Nghiên cứu tại Ergonia, nhận định.

Bitcoin thất bại trong vai trò “hàng rào rủi ro”

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, Bitcoin chỉ tăng chưa đến 10%, thấp hơn đáng kể so với mức tăng của thị trường chứng khoán Mỹ. Điều này cho thấy đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới một lần nữa không thể đóng vai trò “hàng rào phòng ngừa rủi ro” cho các danh mục đầu tư như nhiều người kỳ vọng.

Cùng thời điểm, nhóm cổ phiếu công nghệ tăng trưởng cao, đặc biệt là các doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) như Nvidia và Palantir, cũng đang chịu áp lực bán tháo do lo ngại định giá đã vượt xa mức hợp lý. Sự đảo chiều này làm suy yếu thêm tâm lý của giới đầu tư công nghệ – nhóm vốn có ảnh hưởng mạnh tới thị trường crypto.

Dòng tiền rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin và Ether

Theo dữ liệu từ các nhà cung cấp quỹ, các ETF liên quan đến Bitcoin và Ether đã ghi nhận dòng tiền rút ra mạnh trong tháng qua, phản ánh sự hạ nhiệt rõ rệt của giới đầu tư sau giai đoạn tăng nóng hồi đầu năm.

Dù tháng 11 mới chỉ bắt đầu, xu hướng hiện tại vẫn nghiêng về chiều tiêu cực, cho thấy đà tăng của thị trường tiền số đang tạm thời bị ngắt quãng.

Giới phân tích cho rằng để lấy lại niềm tin, thị trường cần một chất xúc tác mới – có thể là tín hiệu nới lỏng chính sách tiền tệ từ Fed, hoặc một bước tiến đột phá trong việc ứng dụng blockchain quy mô lớn từ các tập đoàn công nghệ.