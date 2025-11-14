Láng giềng Việt Nam phát hiện mỏ vàng hơn 1.400 tấn chỉ sau 15 tháng thăm dò, lớn nhất nước trong hơn 7 thập kỷ

Trung Quốc vừa công bố phát hiện mỏ vàng lớn nhất tại nước này kể từ năm 1949, với trữ lượng ước tính 1.444 tấn tại tỉnh Liêu Ninh.

Theo công bố của Bộ Tài nguyên Trung Quốc ngày 14/11, mỏ Dadonggou chứa khoảng 2,586 triệu tấn quặng với hàm lượng trung bình 0,56 gam/tấn, tương đương khoảng 1.444 tấn vàng kim loại.

Tính theo giá hiện tại, số vàng này trị giá hơn 166 tỷ euro (193 tỷ USD), trong bối cảnh vàng giao dịch ở mức trên 115.000 euro (133.600 USD)/kg.

Dự án do Tập đoàn Địa chất và Khai khoáng Liêu Ninh triển khai với gần 1.000 người trong 15 tháng – một tốc độ hiếm thấy đối với mỏ quy mô lớn. Bộ Tài nguyên mô tả đây là mỏ vàng “siêu lớn” nhưng hàm lượng thấp.

Hiện tại, mỏ vàng đã vượt qua bước đánh giá tính khả thi kinh tế cho việc phát triển và khai thác, với những lợi ích dự kiến đầy triển vọng

Tuy nhiên, giới chức chưa công bố vị trí cụ thể của mỏ, ngoài việc xác nhận nằm ở phía đông tỉnh Liêu Ninh.

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên Trung Quốc, tính đến 2023, tổng trữ lượng tài nguyên vàng của nước này đạt hơn 3.200 tấn.

Phát hiện này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu vàng tăng mạnh. Giá vàng đã tăng hơn 50% trong năm nay nhờ đồng USD suy yếu, căng thẳng địa chính trị và việc các ngân hàng trung ương – đặc biệt tại các thị trường mới nổi – đẩy mạnh mua vào để đa dạng hóa dự trữ.

Trung Quốc những năm gần đây đang tăng tốc thăm dò khoáng sản. Năm 2024, nước này thông báo phát hiện một mỏ vàng với trữ lượng hơn 1.000 tấn tại Hồ Nam và một mỏ hơn 40 tấn tại Cam Túc vào tháng 10. Sản lượng vàng năm 2024 tại nước này đạt 377,24 tấn, tăng 0,56% so với năm trước.

Tiêu thụ trong nước đạt 985,31 tấn, trong đó nhu cầu vàng thỏi và đồng xu tăng hơn 24% so với cùng kỳ. Giới phân tích cho biết xu hướng này phản ánh nhu cầu bảo toàn tài sản ngày càng lớn của tầng lớp trung lưu Trung Quốc trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu, khiến vàng trở thành tài sản trú ẩn ngày càng phổ biến.

Tham khảo: CGTN, Global Times﻿