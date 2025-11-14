Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Láng giềng Việt Nam phát hiện mỏ vàng hơn 1.400 tấn chỉ sau 15 tháng thăm dò, lớn nhất nước trong hơn 7 thập kỷ

14-11-2025 - 21:15 PM | Tài chính quốc tế

Hơn 1.000 nhân sự đã tham gia thăm dò mỏ vàng đơn lẻ lớn nhất tại Trung Quốc trong 76 năm.

Láng giềng Việt Nam phát hiện mỏ vàng hơn 1.400 tấn chỉ sau 15 tháng thăm dò, lớn nhất nước trong hơn 7 thập kỷ- Ảnh 1.

Trung Quốc vừa công bố phát hiện mỏ vàng lớn nhất tại nước này kể từ năm 1949, với trữ lượng ước tính 1.444 tấn tại tỉnh Liêu Ninh.

Theo công bố của Bộ Tài nguyên Trung Quốc ngày 14/11, mỏ Dadonggou chứa khoảng 2,586 triệu tấn quặng với hàm lượng trung bình 0,56 gam/tấn, tương đương khoảng 1.444 tấn vàng kim loại.

Tính theo giá hiện tại, số vàng này trị giá hơn 166 tỷ euro (193 tỷ USD), trong bối cảnh vàng giao dịch ở mức trên 115.000 euro (133.600 USD)/kg.

Dự án do Tập đoàn Địa chất và Khai khoáng Liêu Ninh triển khai với gần 1.000 người trong 15 tháng – một tốc độ hiếm thấy đối với mỏ quy mô lớn. Bộ Tài nguyên mô tả đây là mỏ vàng “siêu lớn” nhưng hàm lượng thấp.

Hiện tại, mỏ vàng đã vượt qua bước đánh giá tính khả thi kinh tế cho việc phát triển và khai thác, với những lợi ích dự kiến đầy triển vọng

Tuy nhiên, giới chức chưa công bố vị trí cụ thể của mỏ, ngoài việc xác nhận nằm ở phía đông tỉnh Liêu Ninh.

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên Trung Quốc, tính đến 2023, tổng trữ lượng tài nguyên vàng của nước này đạt hơn 3.200 tấn.

Phát hiện này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu vàng tăng mạnh. Giá vàng đã tăng hơn 50% trong năm nay nhờ đồng USD suy yếu, căng thẳng địa chính trị và việc các ngân hàng trung ương – đặc biệt tại các thị trường mới nổi – đẩy mạnh mua vào để đa dạng hóa dự trữ.

Trung Quốc những năm gần đây đang tăng tốc thăm dò khoáng sản. Năm 2024, nước này thông báo phát hiện một mỏ vàng với trữ lượng hơn 1.000 tấn tại Hồ Nam và một mỏ hơn 40 tấn tại Cam Túc vào tháng 10. Sản lượng vàng năm 2024 tại nước này đạt 377,24 tấn, tăng 0,56% so với năm trước.

Tiêu thụ trong nước đạt 985,31 tấn, trong đó nhu cầu vàng thỏi và đồng xu tăng hơn 24% so với cùng kỳ. Giới phân tích cho biết xu hướng này phản ánh nhu cầu bảo toàn tài sản ngày càng lớn của tầng lớp trung lưu Trung Quốc trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu, khiến vàng trở thành tài sản trú ẩn ngày càng phổ biến.

Tham khảo: CGTN, Global Times﻿

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quốc gia Đông Nam Á chật vật vì hàng loạt lô hàng bị Mỹ trả về nghi nhiễm phóng xạ

Quốc gia Đông Nam Á chật vật vì hàng loạt lô hàng bị Mỹ trả về nghi nhiễm phóng xạ Nổi bật

Công nghệ sắp thay đổi hoàn toàn ngành điện lực: Diều phát điện tạo ra 20 triệu kWh mỗi năm, tiết kiệm tới 95% diện tích đất, giảm 90% lượng thép sử dụng, hạ giá đến 30%

Công nghệ sắp thay đổi hoàn toàn ngành điện lực: Diều phát điện tạo ra 20 triệu kWh mỗi năm, tiết kiệm tới 95% diện tích đất, giảm 90% lượng thép sử dụng, hạ giá đến 30% Nổi bật

Toyota sẽ đầu tư 10 tỷ USD vào Mỹ trong 5 năm, vừa khánh thành nhà máy pin siêu 'khủng'

Toyota sẽ đầu tư 10 tỷ USD vào Mỹ trong 5 năm, vừa khánh thành nhà máy pin siêu 'khủng'

21:00 , 14/11/2025
Nền kinh tế 19.000 tỷ USD đón tin buồn

Nền kinh tế 19.000 tỷ USD đón tin buồn

20:50 , 14/11/2025
Elon Musk siết tay ga: Nhân viên Tesla vừa được cảnh báo 2026 sẽ là 'năm khắc nghiệt nhất cuộc đời bạn'

Elon Musk siết tay ga: Nhân viên Tesla vừa được cảnh báo 2026 sẽ là 'năm khắc nghiệt nhất cuộc đời bạn'

20:44 , 14/11/2025
NÓNG: Dẫn độ em chồng Triệu Vy cầm đầu đường dây buôn người sang Myanmar về nước

NÓNG: Dẫn độ em chồng Triệu Vy cầm đầu đường dây buôn người sang Myanmar về nước

20:22 , 14/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên