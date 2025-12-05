Giám đốc công ty linh kiện bán phụ tùng giả cho động cơ máy bay Airbus, Boeing

Jose Alejandro Zamora Yrala, Giám đốc điều hành AOG Technics – công ty cung ứng linh kiện máy bay có trụ sở tại Anh đã nhận tội giao dịch gian lận và bán các bộ phận động cơ giả trong vụ bê bối từng buộc hàng trăm máy bay trên toàn cầu phải tạm dừng khai thác.

Jose Alejandro Zamora Yrala nhận tội bán các bộ phận động cơ máy bay giả mạo. (Ảnh: Chris J Ratcliffe/Bloomberg)

Zamora Yrala, 37 tuổi, thừa nhận trước Tòa án Hình sự Southwark (London) rằng ông đã vận hành AOG Technics với mục đích gian lận bằng cách làm giả hồ sơ về nguồn gốc, tình trạng và chất lượng của linh kiện máy bay trong giai đoạn 2019 - 2023. Ông được tại ngoại có điều kiện và sẽ bị tuyên án ngày 23/2.

Bán bộ phận giả cho động cơ Boeing 737 và Airbus A320

Theo Văn phòng Chống gian lận nghiêm trọng Anh (SFO), AOG Technics đã lừa bán các bộ phận không đạt chuẩn cho các khách hàng, bao gồm hãng bay, đơn vị bảo dưỡng và nhà cung cấp linh kiện.

Những bộ phận này sau đó được lắp vào động cơ CFM56, loại động cơ phổ biến nhất thế giới dùng trên Boeing 737 và dòng Airbus A320.

AOG mua lại những linh kiện cũ, rồi làm giả chứng nhận an toàn để hợp thức hóa chúng thành hàng mới hoặc đã được tái chế theo tiêu chuẩn.

Vụ việc bị phát giác vào tháng 8/2023 khi một kỹ thuật viên tại trung tâm sửa chữa ở Bồ Đào Nha phát hiện một bộ phận “mới” do AOG cung cấp thực chất đã cũ. Sau khi cảnh báo được chuyển tới cơ quan quản lý Anh, Mỹ và châu Âu, các hãng Ryanair, TUI, Virgin Australia cùng hầu hết hãng bay lớn của Mỹ buộc phải tạm dừng khai thác máy bay để rà soát linh kiện giả mạo.

SFO cho biết hành vi của Zamora Yrala “đe dọa niềm tin vào ngành hàng không và gây rủi ro an toàn công cộng trên quy mô toàn cầu”.

AOG Technics được Zamora Yrala thành lập năm 2015 tại Hove (West Sussex), trước khi chuyển trụ sở lên London. Theo luật Anh, tội danh giao dịch gian lận có khung hình phạt tối đa 10 năm tù.