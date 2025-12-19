Bị dụ dỗ, nữ sinh Nga suýt kích nổ quả bom 10 kg TNT giữa trung tâm thành phố

Đài RT (Nga) đưa tin, theo thông cáo của Cơ quan An ninh Liên bang (FSB), cơ quan này đã ngăn chặn một vụ "tấn công khủng bố" mà họ cáo buộc chủ mưu là người Ukraine, sau khi cảnh sát bắt giữ một cô gái Nga cố gắng mang quả bom tự chế vào một tòa nhà hành chính của thành phố Volgodonsk ở vùng Rostov, phía nam nước Nga. FSB cho biết thêm rằng cô gái dường như đã trở thành mục tiêu của những kẻ lừa đảo trực tuyến.

Trong một thông cáo vào ngày 18/12, FSB cho biết cảnh sát đã chặn một nữ sinh 16 tuổi ở trung tâm Volgodonsk sau khi nghi ngờ chiếc ba lô lớn của cô. Các chuyên gia xử lý bom sau đó xác nhận rằng bên trong chứa một quả bom nổ tự chế có sức công phá tương đương khoảng 10 kg TNT. Quả bom này được nhồi đầy ốc vít, đai ốc và đinh nhằm tạo mảnh đạn và được trang bị cơ chế hẹn giờ điện tử.

Theo FSB, nữ sinh này khai với các nhà điều tra rằng cô đã lấy chiếc ba lô từ một nơi cất giấu bí mật ở ngoại ô Volgodonsk. Cơ quan này cho biết thêm, lời khai của cô gái cho thấy cô đã bị những kẻ lừa đảo trực tuyến dụ dỗ khoảng một tháng trước đó và suýt chút nữa trở thành một "kẻ đánh bom tự sát".

Hoạt động hủy nổ quả bom. Nguồn: Cơ quan An ninh Liên bang Nga

FSB cũng công bố một video về hoạt động hủy nổ quả bom, cho thấy một sĩ quan mặc bộ đồ bảo hộ dày tiến đến chiếc ba lô đựng bom đặt trên quảng trường thành phố và sau đó kích nổ nó từ một khoảng cách an toàn.

Cơ quan này cáo buộc rằng vụ “tấn công khủng bố” đã được lên kế hoạch bởi “các cơ quan an ninh” của Ukraine, và đã bị ngăn chặn nhờ các biện pháp chống khủng bố được tăng cường của Nga.

Đầu tuần này, FSB từng cáo buộc rằng Ukraine ngày càng dựa vào các hoạt động lừa đảo qua điện thoại để tuyển mộ công dân Nga, chủ yếu là thanh thiếu niên và người già, tham gia các hành vi khủng bố.

Theo RT, Ukraine đã nhiều lần tìm cách thực hiện các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga, bao gồm các âm mưu ám sát nhắm vào các quan chức chính phủ, chỉ huy quân sự và những người có ảnh hưởng trong dư luận, cũng như các hoạt động phá hoại nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu.